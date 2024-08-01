Науковці назвали ще одну вагому причину починати ранок з кави

Кава – напій, з якого починають свій ранок мільйони людей по всьому світу. Про її користь написані тисячі наукових статей. Цього разу ми теж поговоримо про переваги цього напою!

Нещодавнє дослідження, опубліковане в журналі Neurobiology of Stress, показало, що хронічний стрес у ранньому віці може призвести до нейрозапалення і знизити здатність гіпокампу створювати нові нейрони, що призводить до когнітивного дефіциту. Однак додавання до раціону 0,02% хлорогенової кислоти та 0,02% кавової кислоти – поліфенолів кави – може пом'якшити ці несприятливі наслідки у мишей.

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Поліфеноли кави – це біологічно активні сполуки з антиоксидантними властивостями, що містяться в каві, зокрема хлорогенові кислоти, флавоноїди та лігнани. Ці сполуки допомагають захистити клітини від окислювального стресу і зменшують запалення, що може знизити ризик хронічних захворювань, таких як серцево-судинні захворювання і діабет.

Дослідження також показали, що поліфеноли кави покращують метаболізм, підвищуючи чутливість до інсуліну та знижуючи рівень глюкози в крові. Крім того, вони підтримують когнітивні функції і можуть захищати від нейродегенеративних захворювань, таких як хвороба Альцгеймера.

Дві ключові поліфенольні сполуки кави – це хлорогенова кислота та кавова кислота. Хлорогенова кислота є особливо поширеною і пов'язана з поліпшенням метаболізму глюкози та зниженням ризику хронічних захворювань. Кофеїнова кислота, хоч і менш поширена, також сприяє користі кави для здоров'я, захищаючи клітини від окислювального стресу.



Кава може позитивно впливати на ваше здоров'я / Фото freepik

Автор дослідження Йорін Герцема та її колеги мали на меті визначити, чи може доповнення раціону мишей, що ростуть, хлорогеновою та кофеїновою кислотами захистити їх від когнітивного дефіциту, спричиненого хронічним стресом у ранньому віці. Попередні дослідження показали, що ранній стрес може знизити здатність мозку виробляти нові нейрони (процес, який називається нейрогенез гіпокампа) і посилити запалення, що призводить до зниження когнітивних функцій у дорослому віці. Це дослідження мало на меті вивчити захисний потенціал поліфенолів кави проти цих несприятливих ефектів.

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У дослідженні взяли участь 47 мишей-самців, яких розділили на чотири групи. Дві групи отримували стандартну зернову дієту, тоді як інші дві групи з другого по сорок другий день після народження отримували ту ж саму дієту з додаванням 0,02% хлорогенової кислоти та 0,02% кавової кислоти. Мишей відлучали від грудей на 21 день і продовжували годувати відповідним раціоном до 42-го дня, після чого всі групи перевели на стандартний раціон.