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Анекдоти про студентів: веселі жарти та кумедні історії про навчання

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кумедні історії про студентів

З нагоди Дня студента ми зібрали для вас актуальні анекдоти про студентів українською мовою – згадайте часи свого навчання!

Кумедні приколи та жарти по студентські будні, навчання та викладачів повеселять вас від душі! Тримайте чергову порцію гумору – смійтеся та діліться із друзями та колегами!

І ще: ТЕСТ: Перевірте своє почуття гумору, доповнивши популярні жарти

***

Спочатку ти працюєш на диплом, а потім офіціантом.

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На іспиті професор обурюється:
– Чи можна так нічого не знати?!
– Вибачте, професоре, я думав, що іспит завтра!

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Як зауважив декан, найбільш безтурботно ставляться до своїх заборгованостей студенти, які вже відслужили в армії.

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Нам на першому курсі показали підручник матаналізу і кажуть: "Перші 18 сторінок ви 11 років проходили в школі, а на інші 400 у вас є цей семестр".

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Коли майбутні фрезерувальники вступають на навчання в ПТУ, перший палець їм відрізають на святі посвячення в студенти.

Анекдоти про студентів: веселі жарти та кумедні історії про навчання - фото 444653

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Тільки під час сесії й дізнаєшся, що в Інтернеті є не все...

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– Приступаємо до здачі заліку!
– А підручниками користуватися можна?
– Можна, можливо. Отже, стометрівка для хлопців 14 секунд, для дівчат – 17 секунд.

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Якщо один вчитель не може викладати всі предмети, то як ви можете очікувати, що один студент вивчить всі предмети?

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Судячи з тенденцій у сфері освіти, скоро після закінчення ВНЗ будуть видавати папірець з написом "Деплом".

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Дзвонили з раю і сказали, що у них втік найкрасивіший ангел, але я вас не видав. Поставте трієчку.

Анекдоти про студентів: веселі жарти та кумедні історії про навчання - фото 444652

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Найбільша жесть на парі почалася після того, як хтось на питання викладача: "Є питання?", Відповів: "Як справи?"

***

Студент – володар заповітної замороженої пачки пельменів вчора ввечері несподівано для всіх увійшов до списку п'яти найбагатших мешканців гуртожитку.

***

Ісус: перетворює воду на вино.
Я: перетворюю воду в курсову.

***

– На кого вчишся?
– Економіка та управління на транспорті!
– Так би відразу і сказав, що на кондуктора.

***

Студент, якому дали прізвисько Біткоїн, нічого не знав про свій курс.

Анекдоти про студентів: веселі жарти та кумедні історії про навчання - фото 444651

***

У нас викладач в університеті якось сказав:
– Знаєте, на що це схоже? Ви приходите в магазин за шубою, віддаєте 200 тисяч, а в підсумку залишаєте шубу і забираєте тільки чек. Ось також і з вашою освітою.

***

Амбіції – це коли, йдеш на іспит і думаєш, що знаєш на двійку, а коли ставлять четвірку, дивуєшся – чому не п'ятірка.

***

На нашому факультеті навчають різним мовам програмування. Наприклад, Делфі, але виглядає це приблизно так: "Дивіться, це Делфі. Йдемо далі."

***

Перша пара.
– Кого немає?
– Всі є.
– Усі? А, ну так, ви ж перший курс, наївні ще...

***

"Актуальність моєї дипломної роботи полягає в тому, що без неї мені не дадуть диплом!"

До теми: Жарти про вчителів: гуморески, смішні вислови і прикольні привітання

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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