Анекдоти про студентів: веселі жарти та кумедні історії про навчання

З нагоди Дня студента ми зібрали для вас актуальні анекдоти про студентів українською мовою – згадайте часи свого навчання!

Кумедні приколи та жарти по студентські будні, навчання та викладачів повеселять вас від душі! Тримайте чергову порцію гумору – смійтеся та діліться із друзями та колегами!

І ще: ТЕСТ: Перевірте своє почуття гумору, доповнивши популярні жарти

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Спочатку ти працюєш на диплом, а потім офіціантом.

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На іспиті професор обурюється:

– Чи можна так нічого не знати?!

– Вибачте, професоре, я думав, що іспит завтра!

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Як зауважив декан, найбільш безтурботно ставляться до своїх заборгованостей студенти, які вже відслужили в армії.

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Нам на першому курсі показали підручник матаналізу і кажуть: "Перші 18 сторінок ви 11 років проходили в школі, а на інші 400 у вас є цей семестр".

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Коли майбутні фрезерувальники вступають на навчання в ПТУ, перший палець їм відрізають на святі посвячення в студенти.

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Тільки під час сесії й дізнаєшся, що в Інтернеті є не все...

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– Приступаємо до здачі заліку!

– А підручниками користуватися можна?

– Можна, можливо. Отже, стометрівка для хлопців 14 секунд, для дівчат – 17 секунд.

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Якщо один вчитель не може викладати всі предмети, то як ви можете очікувати, що один студент вивчить всі предмети?

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Судячи з тенденцій у сфері освіти, скоро після закінчення ВНЗ будуть видавати папірець з написом "Деплом".

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Дзвонили з раю і сказали, що у них втік найкрасивіший ангел, але я вас не видав. Поставте трієчку.

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Найбільша жесть на парі почалася після того, як хтось на питання викладача: "Є питання?", Відповів: "Як справи?"

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Студент – володар заповітної замороженої пачки пельменів вчора ввечері несподівано для всіх увійшов до списку п'яти найбагатших мешканців гуртожитку.

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Ісус: перетворює воду на вино.

Я: перетворюю воду в курсову.

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– На кого вчишся?

– Економіка та управління на транспорті!

– Так би відразу і сказав, що на кондуктора.

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Студент, якому дали прізвисько Біткоїн, нічого не знав про свій курс.

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У нас викладач в університеті якось сказав:

– Знаєте, на що це схоже? Ви приходите в магазин за шубою, віддаєте 200 тисяч, а в підсумку залишаєте шубу і забираєте тільки чек. Ось також і з вашою освітою.

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Амбіції – це коли, йдеш на іспит і думаєш, що знаєш на двійку, а коли ставлять четвірку, дивуєшся – чому не п'ятірка.

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На нашому факультеті навчають різним мовам програмування. Наприклад, Делфі, але виглядає це приблизно так: "Дивіться, це Делфі. Йдемо далі."

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Перша пара.

– Кого немає?

– Всі є.

– Усі? А, ну так, ви ж перший курс, наївні ще...

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"Актуальність моєї дипломної роботи полягає в тому, що без неї мені не дадуть диплом!"

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