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Молодіжний сленг українською: 10 синонімів до популярних слів, які у всіх на слуху

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Молодіжний сленг українською - фото 1
Молодіжний сленг українською

У нашій традиційній рубриці "говори красиво" ми зібрали синоніми українською мовою до сленгових слів, які ви часто можете почути у розмовах молоді, але досі не розуміли, що вони означають.

Здебільшого сучасний молодіжний сленг – це англомовні слова або їхні дещо змінені під українську мову версії. Проте ці слова залишаються невідомими загалу й подекуди навіть з контексту важко визначити, що ж насправді має на увазі людина, коли вживає такі вислови у своїй розмові.

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Слово юзати походить від англійського "use" й безпосередньо означаю використовувати, що є прямим перекладом. Приміром:

  • Кожного дня я юзаю (використовую) один і той самий додаток на телефоні для прослуховування музики.

Молодіжний сленг українською: 10 синонімів до популярних слів, які у всіх на слуху - фото 403701

Англійське LOL розшифровується як laught out loud та перекладається "сміятися вголос". Молодь використовує це слово скоріше як вигук та реакцію в діалозі на попередню репліку. До прикладу:

– Уявляєш, я переплутала його зі знайомим і всю дорогу бігла за незнайомцем...
– ЛОЛ (дуже смішно)!

Молодіжний сленг українською: 10 синонімів до популярних слів, які у всіх на слуху - фото 403702

Від англійського creep – здригатися. Означає щось, що наводить на тебе жах. Наприклад:

  • Вона прийшла у якійсь кріповій (жахливій) сукні на свято й зовсім не вписувалася в наш колектив.

Молодіжний сленг українською: 10 синонімів до популярних слів, які у всіх на слуху - фото 403703

Синонім до сленгового слова "лажа" – помилка. Навести приклад дуже просто:

  • Сталася якась лажа (помилка)!

Молодіжний сленг українською: 10 синонімів до популярних слів, які у всіх на слуху - фото 403704

Від англійського cringe – з'їжуватися. Це слово використовується при описі ситуацій або емоцій, які наближені до сорому. Приміром:

  • Я впав перед ним біля входу в кабінет, ще й намагався вхопитись за його джинси. Дуже крінжово (соромно) вийшло.

Молодіжний сленг українською: 10 синонімів до популярних слів, які у всіх на слуху - фото 403705

Дослівний переклад з англійської fail – невдача. До прикладу:

  • Це був справжній фейл (невдача)!

Молодіжний сленг українською: 10 синонімів до популярних слів, які у всіх на слуху - фото 403706

Скорочення від англійського really – реально, дійсно, справді. Використовується здебільшого як вигук:

– Уявляєш, вона тепер моя сусідка!
– Рілі?
– Рілі!

Молодіжний сленг українською: 10 синонімів до популярних слів, які у всіх на слуху - фото 403707

Він англійського leave – покидати, залишати. Аналогічно до "юзати" до слова додали українське закінчення -ути/-ати. Наприклад:

  • Він вирішив, що настав час лівнути (піти), щоб його не змусили ще щось робити.

Молодіжний сленг українською: 10 синонімів до популярних слів, які у всіх на слуху - фото 403708

Слово "угар" дуже схоже до LOL й використовується у схожих ситуаціях. Різниця у тому, що LOL все ж таки частіше є вигуком. Приклад такий:

  • З нами вчора стався справжній угар (смішна ситуація)!

Молодіжний сленг українською: 10 синонімів до популярних слів, які у всіх на слуху - фото 403709

З англійської proof – доказ. Це слово використовується як прямий синонім. До прикладу:

  • А де пруфи (докази), що це зробили не ви?

Молодіжний сленг українською: 10 синонімів до популярних слів, які у всіх на слуху - фото 403710

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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