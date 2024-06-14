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Це в нас від предків: чому всі так люблять пліткувати

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Чому всі так люблять пліткувати - фото 1
Чому всі так люблять пліткувати / unsplash

Люди пліткували ще з доісторичних часів. У первісних суспільствах через плітки люди дізнавалися про важливі події, новини та соціальні зміни. Також плітки дозволяли слабшим членам групи об’єднуватися проти сильніших або агресивних індивідуумів.

Пліткували і в пізніший час, наприклад, при дворах королів. Пліткуємо й ми зараз. На платформі "Психологічна підтримка" розповідають від чому всі так люблять цю справу.

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Тож яку функцію виконують плітки в сучасному світі та як протидіяти їх негативним наслідкам?

  • Плітки можуть виконувати інтеграційну функцію. Обмін плітками свідчить про подібні цінності чи характери людей, які спілкуються між собою. Також поширення пліток може створювати відчуття захисту. Будь-яка несхожість призводить до страху в соціумі або хоча б занепокоєння. Тому відмінності окремих особистостей спричиняють здивування, осуд і, як наслідок, поширення пліток всередині групи осіб.
  • Може здаватися, що обговорення пліток зменшують агресію всередині групи: начебто пліткуючи можна уникнути відкритого конфлікту. Але частіше плітки порушують довіру між людьми. Як наслідок: розриваються соціальні зв’язки, а рівень підтримки у групі зменшується.
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Плітки / unsplash
  • У людей, про яких пліткують, може знижуватися самооцінка, вони перестають бути впевненими в собі. Тому в розмовах потрібно залишатися чуйним та поважати гідність інших. Якщо при вас хтось починає пліткувати, краще змініть тему розмови.
  • Якщо про вас поширюють плітки – не виправдовуйтеся. Ваша бурхлива реакція на плітки може навпаки спонукати людей продовжувати обговорювати неправдиву інформацію про вас.
  • Не діліться особистою чи важливою для вас інформацією з малознайомими людьми. Маєте бажання виговоритися – зверніться до перевіреного друга чи до кваліфікованого психотерапевта.

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Джерело: Психологічна підтримка
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