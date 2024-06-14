Це в нас від предків: чому всі так люблять пліткувати

Люди пліткували ще з доісторичних часів. У первісних суспільствах через плітки люди дізнавалися про важливі події, новини та соціальні зміни. Також плітки дозволяли слабшим членам групи об’єднуватися проти сильніших або агресивних індивідуумів.

Пліткували і в пізніший час, наприклад, при дворах королів. Пліткуємо й ми зараз. На платформі "Психологічна підтримка" розповідають від чому всі так люблять цю справу.

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Тож яку функцію виконують плітки в сучасному світі та як протидіяти їх негативним наслідкам?

Плітки можуть виконувати інтеграційну функцію . Обмін плітками свідчить про подібні цінності чи характери людей, які спілкуються між собою. Також поширення пліток може створювати відчуття захисту. Будь-яка несхожість призводить до страху в соціумі або хоча б занепокоєння. Тому відмінності окремих особистостей спричиняють здивування, осуд і, як наслідок, поширення пліток всередині групи осіб.

. Обмін плітками свідчить про подібні цінності чи характери людей, які спілкуються між собою. Також поширення пліток може створювати відчуття захисту. Будь-яка несхожість призводить до страху в соціумі або хоча б занепокоєння. Тому відмінності окремих особистостей спричиняють здивування, осуд і, як наслідок, поширення пліток всередині групи осіб. Може здаватися, що обговорення пліток зменшують агресію всередині групи: начебто пліткуючи можна уникнути відкритого конфлікту. Але частіше плітки порушують довіру між людьми. Як наслідок: розриваються соціальні зв’язки, а рівень підтримки у групі зменшується.

У людей, про яких пліткують, може знижуватися самооцінка , вони перестають бути впевненими в собі. Тому в розмовах потрібно залишатися чуйним та поважати гідність інших. Якщо при вас хтось починає пліткувати, краще змініть тему розмови.

, вони перестають бути впевненими в собі. Тому в розмовах потрібно залишатися чуйним та поважати гідність інших. Якщо при вас хтось починає пліткувати, краще змініть тему розмови. Якщо про вас поширюють плітки – не виправдовуйтеся. Ваша бурхлива реакція на плітки може навпаки спонукати людей продовжувати обговорювати неправдиву інформацію про вас.

Ваша бурхлива реакція на плітки може навпаки спонукати людей продовжувати обговорювати неправдиву інформацію про вас. Не діліться особистою чи важливою для вас інформацією з малознайомими людьми. Маєте бажання виговоритися – зверніться до перевіреного друга чи до кваліфікованого психотерапевта.

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