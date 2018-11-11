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День холостяка: лайфхаки, які полегшать вам життя
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День холостяка, який припадає на 11 листопада, свято порівняно сучасне. Його почали відзначати в 90-их роках у Китаї для того, щоб самотні люди знаходили собі пару. Тепер же День холостяка у більшості асоціюється з шаленими розпродажами. Радіо МАКСИМУМ з нагоди цього свята зібрало корисні лайфхаки!
Вмощуйтесь зручніше, адже попереду на вас чекають секрети, які суттєво полегшать ваше буденне життя.
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Легке готування
Якщо ви не любите мити плиту – заздалегідь постеліть її фольгою. Така хитрість дозволить вам просто не думати про брудну газову плиту.
Сніданок холостяка
Що б ви не готували – їжте це зі сковороди. Навіщо потім мити посуд, якщо ніхто і так не дізнається, з чого ви їли.
Теплий чай за лічені секунди
Якщо ви поспішаєте, але не хоче відмовлятися від чашки чаю зранку – опустіть у склянку кілька ложок. Тільки не забудьте після чаювання помити ложки, щоб вони не обростали тьмяним нальотом.
Завжди чисті тарілки
Якщо ви не любите мити посуд після того, як до вас приходять гості – у нас є ідеальний лайфхак. Для нього вам знадобиться харчова плівка або фольга. Встеляємо плівкою тарілки і подаємо гостям страви на стіл. Тарілки чисті – гості ситі!
Відкриваємо мамину закрутку
Іноді буває так, що улюблені огірочки зовсім-зовсім не хочуть відкриватися. Скільки не старайся – результат нульовий. Вам на допомогу можуть прийти гумові рукавиці для прибирання. І жодні кришки вам не страшні!
Ріжемо торт без ножа
Для того, щоб нарізати торт потрібно взяти зубну нитку. Цей нехитрий аксесуар для догляду за ротовою порожниною допоможе зробити це без потреби мити ніж.
Якщо ви фанат книг рецептів
Для того, щоб книжка не стала "жертвою" мокрих рук – почепіть її на вішак для штанів і повішайте на дверцята шафки. Ця порада дозволить вам приготувати страву, а також не переживати, що сімейний "рецептурник" буде зіпсутим.
Велике прання
Будь-якого моменту до вашого барлогу може навідатися потенційна кохана, а це означає, що потрібно завжди мати чистий одяг під рукою. Як цього досягти? А просто: вам потрібно виділити один день на тиждень, який ви приділяєте саме великому пранню. До пральної машини відправляються всі загублені протягом тижня шкарпетки, футболки та сорочки. Така проста, на перший погляд, порада допоможе вам завжди мати "резервний" одяг, який допоможе не зіпсувати вражень від побачення.
Без праски: як урятувати пом'яту сорочку
Для цього вам знадобиться дві невеличкі каструлі з водою, які ви поставите на газ. Над ними вішаємо сорочку. Такий нехитрий лайфхак дозволить розгладити складки на одязі за кілька хвилин. До слова, можна у воді варити яйця. Ви отримаєте ще й здоровий сніданок!
П-Практичність
Якщо ви не хочете заморочуватися з дірявими шкарпетками – ми знаємо що робити. Купіть 10 однаковісіньких пар. Таким чином можна спокійно викидати по одній порваній шкарпетці.
Пінка не лише для гоління
Якщо нанести трішки крему для гоління на дзеркало у ванній кімнаті та витерти його сухою ганчіркою, то після гарячого душу воно не запітніє, і можна буде комфортно голитися.
Швидка зарядка
Якщо у вас небагато часу, але зарядити смартфон треба – активуйте режим "У літаку". Така хитрість дозволить пришвидшити процес зарядки.
Переглядаємо улюблені серіали
Ви просто не усвідомлюєте, яким є потенціал вашої толстовки. Одягніть її спиною вперед, щоб перед вашим обличчям був капюшон. У нього засипаємо попкорн і гайда переглядати улюблені серіали.
А ще ми нагадуємо, що вже стартувала "чорна п'ятниця" по-китайськи! Гайда за покупками, щоб зекономити!
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