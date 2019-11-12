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Скубі-Ду: трейлер нового мультику про відомих детективів

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Скубі-Ду 2020: дивитись трейлер онлайн - фото 1
Скубі-Ду 2020: дивитись трейлер онлайн / YouTube

У мережі з'явився перший трейлер до мультфільму про Скубі-Ду (SCOOB!) про команду детективів та балакучого собаку, які мають чимало аудиторію завдяки однойменному серіалу. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

Студія Warner Bros. потішила фанатів перший офіційним трейлером до мультфільму Скубі-Ду (SCOOB!), дата виходу якого запланована на 15 травня 2020 року.

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Перша повнометражна анімаційна пригода Скубі-Ду на великому екрані – це раніше невідомі історії про походження Скобі-Ду та найбільшу таємницю за всю кар'єру Корпорації Загадка. Фільм розкриває, як Скубі і Шеггі зустрілися, а також познайомились з Фредом, Вельмою та Дафною перед створенням детективного агентства Корпорації Інк. Перша найбільша загадка вже на порозі, як і "собакоапокаліпсис"!

Скубі-Ду 2020: дивитись трейлер онлайн:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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