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Привітання з Днем студента 2018: прикольні побажання і картинки
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Найкращі привітання з Днем студента 2018 на українській мові – у нашій добірці! Зібрали для вас прикольні поздоровлення у прозі, віршах та смс, а також веселі картинки і листівки на свято.
Міжнародний день студента в 2018 році припадає на суботу, 17 листопада. У це свято слід поздоровити всіх тих, хто наполегливо готується до сесії. Обирайте привітання до душі та надсилайте друзям!
Тисніть на розділ, який вас цікавить, та обирайте побажання на свій смак:
- Вітання у віршах
- Короткі SMS побажання
- Поздоровлення своїми словами (прозою)
- Найкращі жарти про студентів
- Прикольні картинки і відкритки до свята
Вірші для привітання з Днем студента 2018
***
Про іспити та заліки
Сьогодні ти забудь.
День всесвітнього студента –
Вже пора вина хильнуть!
Ти кидай свої конспекти,
І не думай про книжки,
Настало свято – день студента!
Відпочить за ці роки
У день святковий я бажаю,
І келих цей я піднімаю,
Щоб наука не "вбивала",
В житті лише допомагала.
Щоб професор веселився,
І ніколи він не злився.
В заліковій було п'ять
Бажаю дружно погулять!
***
З Днем студента я вітаю!
Щастя й радості бажаю!
Щоб була у всьому вдача
І була легкою здача!
Щоб всі іспити складались
І хвостів не залишалось,
Щоб не знали ви турботи
І дипломні всі роботи
Написали на відмінно!
А роботу неодмінно,
Щоб знайшли собі хорошу
Й заробляли гарні гроші!
***
З днем студента я вітаю,
І ось чого тобі бажаю:
Прекрасно жити,
Проблем не знати,
І легко сесії здавати!
Життя хай ллється через край,
Не буде смутку, буде рай!
***
Що студенту побажати?
Багато їсти й добре спати,
Вранці вчасно лиш вставати,
Щоб на пари не проспати.
Бути в формі і здоровим,
До навчання все готовим,
Педагогів – добрих, чесних,
Лекцій – гарних, інтересних,
Світлих, творчих лиш ідей,
І прикольних вам вістей!
***
Зі святом тебе, студенте,
Будемо вітати,
Побажаєм лиш на п'ять
Іспити здавати!
Щоб хвости не діставали,
Гроші, щоб батьки давали,
Щоб було на що гуляти
І багато мандрувати!
***
Студентам хочу побажати:
Щоб не було у вас хвостів,
Щоб було завжди поїсти,
Щоб не було тарганів.
Викладач щоб не валив,
Щоб кожен з вас поменше пив,
Щоб в коханні вам везло,
Й обминало щоб вас зло!
***
Ти вчишся, і це багато значить,
Нехай щастить завжди тобі,
Нехай велика зірка вдачі
Освітить шлях навіть в імлі!
Нехай проходить динамічно
Студентська весела пора,
Живи й навчайся на відмінно
І будеш чути скрізь "Ура!"
Вірш для студентки
Тебе, студентку, я вітаю,
Тобі найкращого бажаю –
Прекрасних днів, добра і щастя,
І щоб не знала ти нещастя,
Щоб поруч був завжди коханий,
Єдиний, вірний та рум'яний,
Щоб ти частіше посміхалась,
В житті у тебе все вдавалось!
***
Смішний вірш студенту
З днем студента, найкращий друг!
Бажаю найкращих подруг!
Мерседес собі купити,
І по клубах потусити.
Цілий світ тобі відкритий -
Може станеш знаменитий!
Все залежить лиш від тебе,
Головне – учиться треба!
***
Вірш про студентів
Студенти – це такий народ,
Який не може без пригод,
А їх, до речі, вистачає:
Підступна сесія чекає
Чи причепився викладач –
Тоді уже хоч сядь та й плач…
А лекції такі всі схожі –
Нудні. Студент сидіть не може,
Та як приходить семінар,
Студенту враз якийсь тягар:
Його не видно із-за парти,
Йому уже і не до жартів,
Та викладач хоч в окулярах,
Присутніх відміча на парах,
Тоді й приходять перездачі
І знов студент ридає-плаче…
Але всі теми поздає – дивись,
Стипендія вже є.
Професія "студент" – це класно,
Хоча, на жаль, короткочасно:
Десять семестрів чи п’ять років –
Оце для нас законні строки,
Тож я спішу нас всіх вітати:
Із нашим днем! Із нашим святом!
Веселі СМС вітання до Дня студента
***
З Днем студента вітаю,
На сесії халяви бажаю.
Нехай навчання легко дається,
Щоб міг ти максимально веселитись!
***
Хай іспити самі здаються,
А заліковки від щастя сміються!
Радуйся і живи моментом,
Вітаємо з днем студента!
***
З міжнародним днем студента
Вас дозвольте привітати,
Іспити лиш на відмінно
Я бажаю вам складати.
***
Коротких семестрів бажаю,
З днем студента вітаю!
Щоб гарні оцінки були,
Стипендію витягнути могли.
***
Бажаю святкувати сьогодні,
Гуляти до самого рання!
І щоб зранку не тріщала
Від тих гулянь голова!
***
Сьогодні свято – День студента!
Тож хочу щиро побажати:
Щоб сесії завершувались хеппіендом,
А ти із усмішкою міг це все згадати!
***
Щоб вам солодко жилося,
Щоб дружилося, спалося!
Щоб рікою пиво лилось,
Щоб студентство веселилось!
***
В це свято гарне і прекрасне,
Бажаю друзів першокласних,
Тих, що поруч по життю підуть,
І дівчат тобі найдуть!
***
Хай на парах гарно спиться,
А удома не сидиться!
Щоб конспекти самі писались,
А екзамени здавались!
***
Хай сесії легко здаються,
Хай успіхи враз посміхнуться,
Багато також не гуляй,
Про рідних ти не забувай!
***
В бібліотеку не ходити,
Над книжками не сидіти,
І шпаргалки не писати,
"Автомат" по всьому мати!
***
Ми п'єм горілку в шалених дозах,
Завтра прокинемось у різних позах,
Ми пам'ятаєм щасливі моменти,
Це все називається словом СТУДЕНТИ!
Поздоровлення на День студента у прозі
***
Вітаю з днем студента! Бажаю не зламати зуби об граніт науки, не посадити печінку на студентських вечірках, не зіпсувати нервову систему на заліках та іспитах. А головне – ніколи не забувай, що це найкращі роки твого життя!
***
З днем студента! Бажаю, щоб розклад лекцій не заважав щільному графіку студентських вечірок, щоб на парах солодко спалося, а залікова книжка рясніла п'ятірками.
***
У день студента бажаю тобі насолоджуватися кожним днем. Нехай викладачі будуть поблажливими, сесії – легкими, стипендія – підвищеною, вечірки – запам'ятовуються, друзі - веселяться разом з тобою!
***
Вітаю тебе з днем студента. Бажаю, щоб безсонні ночі і нескінченне зубріння не були марними. Нехай весь багаж знань, який ти набудеш протягом студентських років, стане запорукою щасливого і заможного життя!
***
В день студента бажаю тобі жити, як в казці! Нехай студентська їдальня пригощає не гірше, ніж ресторани, гуртожиток буде затишним, як царські палати, курсові і дипломні пишуться за помахом чарівної палички, а добра фея підкидає "шпори" на іспитах.
***
Вітаю тебе з професійним святом днем студента. Бажаю завжди грамотно і раціонально розподіляти свої сили. Щоб потім не вийшло, що диплом у тебе червоного кольору, а обличчя – синього ;)
***
Лекцій – ненудних, професорів – несуворих, семінарів – цікавих і плідних, заліків – автоматом, а сесій – коротких. Хай ночі будуть веселими, а друзі – відчайдушними. З Днем студента!
***
Кажуть, що у студентів є два свята: день студента і кожен день. Тому бажаю вам успіхів у навчанні, здоров'я та наполегливості, а все інше у вас і так є.
***
В день студента бажаю, щоб ночі над підручниками завжди приносили бажаний результат, стипендія дозволяла весело відпочивати з друзями, а отримані знання відкрили шлях до справжніх вершин!
***
Друже! Вітаю тебе з днем студента! Ми з тобою чудово знаємо, що таке справжнє студентське братство, коли один за всіх і всі за одного! Тому пропоную відзначити День студента також кльово, шалено і весело. Адже студентські роки – найкращі! Їх треба прожити так, щоб потім все життя згадувати і сміятися!
***
Подруго, вітаю з Днем студента! Бажаю тобі успіхів у навчанні, в подальшій роботі та в усіх справах. Нехай студентські роки запам'ятовуються не тільки безсонними виснажливими сесіями, а й такими веселими святами, як День студента!
***
Студентство – воістину найкращий період життя. Бажаю вам відчути всі його переваги. Нехай навчання дається легко, іспити складаються швидко, а вільного часу буде все більше. Бажаю вам направляти весь ентузіазм в потрібне русло. Поки життя надає вам всі можливості, беріть від нього все. Нехай роки, що пролітають так швидко, залишать у вашій пам'яті радісні і позитивні враження!
Жарти, приколи та анекдоти про студентів
***
До уваги всім, хто вступив до ВНЗ: бути студентом круто, тільки навчання заважає.
***
Студенти й гроші – речі сумісні, але рідко й ненадовго…
***
У студента все життя у боротьбі: до обіду – з голодом, а після обіду – зі сном…
***
Найбільша студенська брехня: "Список використаної літератури".
***
Студенти – це частина населення, яка має найдорожчі телефони, але у яких ніколи немає грошей на рахунку.
***
Що таке стипендія? Це те саме, що жіночі критичні дні. Місяць чекаєш, а за 4 дні закінчується!
***
Нічого так не зближує людей, як один варіант на екзамені.
***
- Ходив складати іспит?
- Ходив...
- А який квиток витягнув?
- Військовий.
***
Оголошення в інституті: – Іспит не відбудеться. Всі квитки продані!
***
Хто рано встає, тому кажуть: "присядьте! пара ще не закінчена!"
***
Розклад студента: Пн – недоїхав; Вт – переїхав; Ср – болить голова; Чт – один день – не біда; Пт – додому пора.
***
Чекаємо викладача, він запізнюється. Пишу йому смс "пари не буде" і забуваю в кінці дописати знак питання, через хвилину приходить "ок".
***
Словами "ось такі пироги" закінчують свій захист диплома бакалаври-кондитери.
***
Першокурсник Микола випадково застав свого декана в обіймах завідувача кафедри і вже до вечора закінчив магістратуру.
***
Вранці: – Хочу спати. Вдень: – Хочу спати. Увечері: – Хочу спати. Вночі: – ХОП ХЕЙ ЛА ЛА ЛЕЙ!
***
Сьогодні в переході станції метро відбулася зустріч випускників, які купили тут дипломи 5 років тому.
***
Протягом року у нас є 365 днів, щоб вчитися. З них 52 дні – неділі, залишається 313 днів. Навесні через теплу погоди складно взятися за навчання. Віднімаємо ще 50 днів. Залишилось 263 дні. Людина в середньому спить 8 годин. У рік це становить 122 дні. Залишається лише 141 днів. Якщо відняти по годині щодня на інші заняття (хобі), то віднімаємо ще 15 днів. Залишилось 126 днів. Кожен день ми приділяємо в середньому 2 години на вживання їжі. Віднімаємо ще 30 днів. Залишається 96 днів.
Приблизно ще 90 днів на рік ми гуляємо. Залишається лише 6 днів. Якщо у когось є тварини, треба хоча б хвилин 20 вигулювати – на рік це 48 годин, тобто 2 дні. Залишилося 4 дні. Кожна людина хоча б 3 рази на рік може захворіти, віднімемо ще 3 дні. І от дивіться, залишається всього 1 день і це день вашого народження. Тепер ви розумієте, чому ми не встигаємо вчитися?
Картинки і листівки студентам
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