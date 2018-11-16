Привітання з Днем студента 2018: прикольні побажання і картинки

Найкращі привітання з Днем студента 2018 на українській мові – у нашій добірці! Зібрали для вас прикольні поздоровлення у прозі, віршах та смс, а також веселі картинки і листівки на свято.

Міжнародний день студента в 2018 році припадає на суботу, 17 листопада. У це свято слід поздоровити всіх тих, хто наполегливо готується до сесії. Обирайте привітання до душі та надсилайте друзям!

Тисніть на розділ, який вас цікавить, та обирайте побажання на свій смак:

***

Про іспити та заліки

Сьогодні ти забудь.

День всесвітнього студента –

Вже пора вина хильнуть!

Ти кидай свої конспекти,

І не думай про книжки,

Настало свято – день студента!

Відпочить за ці роки

У день святковий я бажаю,

І келих цей я піднімаю,

Щоб наука не "вбивала",

В житті лише допомагала.

Щоб професор веселився,

І ніколи він не злився.

В заліковій було п'ять

Бажаю дружно погулять!

***

З Днем студента я вітаю!

Щастя й радості бажаю!

Щоб була у всьому вдача

І була легкою здача!

Щоб всі іспити складались

І хвостів не залишалось,

Щоб не знали ви турботи

І дипломні всі роботи

Написали на відмінно!

А роботу неодмінно,

Щоб знайшли собі хорошу

Й заробляли гарні гроші!

***

З днем ​​студента я вітаю,

І ось чого тобі бажаю:

Прекрасно жити,

Проблем не знати,

І легко сесії здавати!

Життя хай ллється через край,

Не буде смутку, буде рай!

***

Що студенту побажати?

Багато їсти й добре спати,

Вранці вчасно лиш вставати,

Щоб на пари не проспати.

Бути в формі і здоровим,

До навчання все готовим,

Педагогів – добрих, чесних,

Лекцій – гарних, інтересних,

Світлих, творчих лиш ідей,

І прикольних вам вістей!

***

Зі святом тебе, студенте,

Будемо вітати,

Побажаєм лиш на п'ять

Іспити здавати!

Щоб хвости не діставали,

Гроші, щоб батьки давали,

Щоб було на що гуляти

І багато мандрувати!

***

Студентам хочу побажати:

Щоб не було у вас хвостів,

Щоб було завжди поїсти,

Щоб не було тарганів.

Викладач щоб не валив,

Щоб кожен з вас поменше пив,

Щоб в коханні вам везло,

Й обминало щоб вас зло!

***

Ти вчишся, і це багато значить,

Нехай щастить завжди тобі,

Нехай велика зірка вдачі

Освітить шлях навіть в імлі!

Нехай проходить динамічно

Студентська весела пора,

Живи й навчайся на відмінно

І будеш чути скрізь "Ура!"

Вірш для студентки

Тебе, студентку, я вітаю,

Тобі найкращого бажаю –

Прекрасних днів, добра і щастя,

І щоб не знала ти нещастя,

Щоб поруч був завжди коханий,

Єдиний, вірний та рум'яний,

Щоб ти частіше посміхалась,

В житті у тебе все вдавалось!

***

Смішний вірш студенту

З днем студента, найкращий друг!

Бажаю найкращих подруг!

Мерседес собі купити,

І по клубах потусити.

Цілий світ тобі відкритий -

Може станеш знаменитий!

Все залежить лиш від тебе,

Головне – учиться треба!

***

Вірш про студентів

Студенти – це такий народ,

Який не може без пригод,

А їх, до речі, вистачає:

Підступна сесія чекає

Чи причепився викладач –

Тоді уже хоч сядь та й плач…

А лекції такі всі схожі –

Нудні. Студент сидіть не може,

Та як приходить семінар,

Студенту враз якийсь тягар:

Його не видно із-за парти,

Йому уже і не до жартів,

Та викладач хоч в окулярах,

Присутніх відміча на парах,

Тоді й приходять перездачі

І знов студент ридає-плаче…

Але всі теми поздає – дивись,

Стипендія вже є.

Професія "студент" – це класно,

Хоча, на жаль, короткочасно:

Десять семестрів чи п’ять років –

Оце для нас законні строки,

Тож я спішу нас всіх вітати:

Із нашим днем! Із нашим святом!

***

З Днем студента вітаю,

На сесії халяви бажаю.

Нехай навчання легко дається,

Щоб міг ти максимально веселитись!

***

Хай іспити самі здаються,

А заліковки від щастя сміються!

Радуйся і живи моментом,

Вітаємо з днем студента!

***

З міжнародним днем студента

Вас дозвольте привітати,

Іспити лиш на відмінно

Я бажаю вам складати.

***

Коротких семестрів бажаю,

З днем студента вітаю!

Щоб гарні оцінки були,

Стипендію витягнути могли.

***

Бажаю святкувати сьогодні,

Гуляти до самого рання!

І щоб зранку не тріщала

Від тих гулянь голова!

***

Сьогодні свято – День студента!

Тож хочу щиро побажати:

Щоб сесії завершувались хеппіендом,

А ти із усмішкою міг це все згадати!

***

Щоб вам солодко жилося,

Щоб дружилося, спалося!

Щоб рікою пиво лилось,

Щоб студентство веселилось!

***

В це свято гарне і прекрасне,

Бажаю друзів першокласних,

Тих, що поруч по життю підуть,

І дівчат тобі найдуть!

***

Хай на парах гарно спиться,

А удома не сидиться!

Щоб конспекти самі писались,

А екзамени здавались!

***

Хай сесії легко здаються,

Хай успіхи враз посміхнуться,

Багато також не гуляй,

Про рідних ти не забувай!

***

В бібліотеку не ходити,

Над книжками не сидіти,

І шпаргалки не писати,

"Автомат" по всьому мати!

***

Ми п'єм горілку в шалених дозах,

Завтра прокинемось у різних позах,

Ми пам'ятаєм щасливі моменти,

Це все називається словом СТУДЕНТИ!

***

Вітаю з днем студента! Бажаю не зламати зуби об граніт науки, не посадити печінку на студентських вечірках, не зіпсувати нервову систему на заліках та іспитах. А головне – ніколи не забувай, що це найкращі роки твого життя!

***

З днем студента! Бажаю, щоб розклад лекцій не заважав щільному графіку студентських вечірок, щоб на парах солодко спалося, а залікова книжка рясніла п'ятірками.

***

У день студента бажаю тобі насолоджуватися кожним днем. Нехай викладачі будуть поблажливими, сесії – легкими, стипендія – підвищеною, вечірки – запам'ятовуються, друзі - веселяться разом з тобою!

***

Вітаю тебе з днем студента. Бажаю, щоб безсонні ночі і нескінченне зубріння не були марними. Нехай весь багаж знань, який ти набудеш протягом студентських років, стане запорукою щасливого і заможного життя!

***

В день студента бажаю тобі жити, як в казці! Нехай студентська їдальня пригощає не гірше, ніж ресторани, гуртожиток буде затишним, як царські палати, курсові і дипломні пишуться за помахом чарівної палички, а добра фея підкидає "шпори" на іспитах.

***

Вітаю тебе з професійним святом днем студента. Бажаю завжди грамотно і раціонально розподіляти свої сили. Щоб потім не вийшло, що диплом у тебе червоного кольору, а обличчя – синього ;)

***

Лекцій – ненудних, професорів – несуворих, семінарів – цікавих і плідних, заліків – автоматом, а сесій – коротких. Хай ночі будуть веселими, а друзі – відчайдушними. З Днем студента!

***

Кажуть, що у студентів є два свята: день студента і кожен день. Тому бажаю вам успіхів у навчанні, здоров'я та наполегливості, а все інше у вас і так є.

***

В день студента бажаю, щоб ночі над підручниками завжди приносили бажаний результат, стипендія дозволяла весело відпочивати з друзями, а отримані знання відкрили шлях до справжніх вершин!

***

Друже! Вітаю тебе з днем студента! Ми з тобою чудово знаємо, що таке справжнє студентське братство, коли один за всіх і всі за одного! Тому пропоную відзначити День студента також кльово, шалено і весело. Адже студентські роки – найкращі! Їх треба прожити так, щоб потім все життя згадувати і сміятися!

***

Подруго, вітаю з Днем студента! Бажаю тобі успіхів у навчанні, в подальшій роботі та в усіх справах. Нехай студентські роки запам'ятовуються не тільки безсонними виснажливими сесіями, а й такими веселими святами, як День студента!

***

Студентство – воістину найкращий період життя. Бажаю вам відчути всі його переваги. Нехай навчання дається легко, іспити складаються швидко, а вільного часу буде все більше. Бажаю вам направляти весь ентузіазм в потрібне русло. Поки життя надає вам всі можливості, беріть від нього все. Нехай роки, що пролітають так швидко, залишать у вашій пам'яті радісні і позитивні враження!

***

До уваги всім, хто вступив до ВНЗ: бути студентом круто, тільки навчання заважає.

***

Студенти й гроші – речі сумісні, але рідко й ненадовго…

***

У студента все життя у боротьбі: до обіду – з голодом, а після обіду – зі сном…

***

Найбільша студенська брехня: "Список використаної літератури".

***

Студенти – це частина населення, яка має найдорожчі телефони, але у яких ніколи немає грошей на рахунку.

***

Що таке стипендія? Це те саме, що жіночі критичні дні. Місяць чекаєш, а за 4 дні закінчується!

***

Нічого так не зближує людей, як один варіант на екзамені.

***

- Ходив складати іспит?

- Ходив...

- А який квиток витягнув?

- Військовий.

***

Оголошення в інституті: – Іспит не відбудеться. Всі квитки продані!

***

Хто рано встає, тому кажуть: "присядьте! пара ще не закінчена!"

***

Розклад студента: Пн – недоїхав; Вт – переїхав; Ср – болить голова; Чт – один день – не біда; Пт – додому пора.

***

Чекаємо викладача, він запізнюється. Пишу йому смс "пари не буде" і забуваю в кінці дописати знак питання, через хвилину приходить "ок".

***

Словами "ось такі пироги" закінчують свій захист диплома бакалаври-кондитери.

***

Першокурсник Микола випадково застав свого декана в обіймах завідувача кафедри і вже до вечора закінчив магістратуру.

***

Вранці: – Хочу спати. Вдень: – Хочу спати. Увечері: – Хочу спати. Вночі: – ХОП ХЕЙ ЛА ЛА ЛЕЙ!

***

Сьогодні в переході станції метро відбулася зустріч випускників, які купили тут дипломи 5 років тому.

***

Протягом року у нас є 365 днів, щоб вчитися. З них 52 дні – неділі, залишається 313 днів. Навесні через теплу погоди складно взятися за навчання. Віднімаємо ще 50 днів. Залишилось 263 дні. Людина в середньому спить 8 годин. У рік це становить 122 дні. Залишається лише 141 днів. Якщо відняти по годині щодня на інші заняття (хобі), то віднімаємо ще 15 днів. Залишилось 126 днів. Кожен день ми приділяємо в середньому 2 години на вживання їжі. Віднімаємо ще 30 днів. Залишається 96 днів.

Приблизно ще 90 днів на рік ми гуляємо. Залишається лише 6 днів. Якщо у когось є тварини, треба хоча б хвилин 20 вигулювати – на рік це 48 годин, тобто 2 дні. Залишилося 4 дні. Кожна людина хоча б 3 рази на рік може захворіти, віднімемо ще 3 дні. І от дивіться, залишається всього 1 день і це день вашого народження. Тепер ви розумієте, чому ми не встигаємо вчитися?

Картинка до дня студента

Листівка на день студента

Відкритка студенту

Прикольна картинка з днем студента

Привітальна картинка студентам

Пройди тест: Який ти студент?