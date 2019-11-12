Сонік в кіно: новий трейлер фільму зі зміненим головним героєм

У мережі з'явився свіжий трейлер фільму Сонік в кіно (Sonic The Hedgehog), у якому синій їжак зовсім змінив свій вигляд. Цього разу шанувальникам персонаж сподобався значно більше. Дивіться трейлер онлайн на Радіо МАКСИМУМ.

Студія Paramount Pictures врешті показала, яким буде Сонік у новій стрічці "Сонік в кіно" (Sonic The Hedgehog). Творці відчутно змінили скандальний вигляд їжака, тож фанати зітхнули з полегшенням та не засипали промо дизлайками на Youtube. І справді, канонічна версія з відеоігор виглядає значно гармонійніше. Нагадаємо, що дата виходу стрічки запланована на 14 лютого 2020 року.

І ще: Скубі-Ду: трейлер нового мультику про відомих детективів

Нове промо показало, що ж робив Сонік на нашій планеті до того, як люди дізнались про його уміння. А сам сюжет розгорнеться навколо Доктора Роботніка, який має власні плани на надшвидкого прибульця.

У головних ролях зіграли Бен Шварц, Джим Керрі та Джеймс Марсден.

Сонік в кіно 2020: дивитись трейлер фільму онлайн:

Читайте також: Нові фільми листопада 2019: найкрутіші кінопрем'єри місяця