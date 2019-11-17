З Днем студента: ТОП 10 фільмів про студентське життя

17 листопада відзначають Міжнародний день студента. З нагоди цього свята ми зробили для вас підбірку найкращих фільмів про студентів та студентського життя. Обирайте та насолоджуйтеся переглядом!

Це найцікавіші фільми про студентське життя, які варто подивитися, щоб відчути усю атмосферу веселощів та курйозних ситуацій!

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Божевільні преподи

Оригінальна назва: Les Profs

Рік: 2013

Це кумедна й моментами абсурдна французької комедія про божевільних викладачів. Але божевільні не тільки вони, а й сценаристи! Ви будете нестримно веселитися, коли споглядатимете за безвідповідальними вчинками героїв. У центрі сюжету – життя ліцею імені Жюля Феррі. Тут всі безталанні, проте не позбавлені харизми. У разі поганих результатів фінального тестування навчальний заклад закриють. Чи вдасться поганим учням і безвідповідальним вчителям врятувати становище?

У 2015 році з'явилося продовження – "Божевільні преподи: Місія в Лондоні". Теж смішно, а сюжет цікавіший!

Сусіди. На стежці війни

Оригінальна назва: Neighbors

Рік: 2014

Подружжю не судилося жити тихо й спокійно, адже у них нові сусіди. Студентське братство заселилося у сусідній будинок й вулиця перестала бути тихою. Настав час нескінченних нічних вечірок. Подружжя спочатку хотіло подружитися зі студентами, але потім стало ясно, що це неможливо. Тепер між героями розв'язалася справжня війна за територію.

У 2016 році з'явилося продовження комедії – "Сусіди. На стежці війни 2". Акторський склад (Сет Роган, Зак Ефрон і Роуз Бірн) знову на своїх ролях.

Університет монстрів

Оригінальна назва: Monsters University

Рік: 2013

Та це ж "Корпорація монстрів" й улюблені монстри Майк і Саллі! У цьому мультфільмі розповідається про час, коли герої не приятелювали. Виявляється, у студентські роки вони ворогували. Саллі був улюбленцем публіки, талановитим і страхітливим. Водночас не дуже обдарованому Майку доводилося щодня доводити своє право на навчання і на роботу в Корпорації монстрів, про яку він мріяв з дитинства.

Агент під прикриттям

Оригінальна назва: So Undercover

Рік: 2012

Студентське життя не таке привабливе, як може видатися на перший погляд. Моллі не тільки молода дівчина, але й приватний детектив. Вона вистежить небезпечних злочинців й розслідує заплутані справи. Попри це, життя в студентському колективі їй здасться складнішим. У звичайному коледжі їй доведеться перевтілитися на гламурну дівчину (за дорученням ФБР), щоб захистити від небезпеки доньку колишнього гангстера.

Цікаво, що сцени в студентському містечку знімали на території Каліфорнійського університету.

Селфіпаті

Оригінальна назва: #SELFIEPARTY

Рік: 2016

Групу українських студентів забирає поліція у відділок, адже всі вони знаходяться під підозрою. Після бурхливих розваг на вечірці, яку вони влаштували у будинку за містом, виявили труп карлика. Герої не можуть все пригадати, адже не гребували алкоголем. Добре, що всі присутні робили безліч фотографій. І, звичайно, виклали їх у своїх соцмережах. За допомогою цих знимків студенти відновлять картину минулої ночі до дрібниць. Їм потрібно відвести від себе підозру й знайти справжнього вбивцю.

Режисер – Любомир Левицький. Він відомий такими кінострічками: український хоррор "Штольня", "Тіні незабутих предків". До речі, зараз режисер переймає досвід у Голлівуді й готує нові картини.

Мачо і ботан 2

Оригінальна назва: 22 Jump Street

Рік: 2014

Перед вами продовження історії про двох друзів-поліцейських під прикриттям, які раніше викрили дилера у старшій школі, який поширював синтетичний наркотик серед підлітків. Це друга частина про героїв Шмідта й Дженко, які знову відправляються на спецоперацію – у місцевий коледж. Герої, як завжди, легко вливаються в колектив, але в абсолютно різні молодіжні угруповання. Приміром, Шмідт затоваришував зі студентською богемою. Спортивний Дженко – влився у тусовку крутих хлопців з футбольної команди. Копи дуже прикипіли до своїх нових ролей, що ставить під загрозу їхню дружбу.

До слова, наступним фільмом з цієї серії планують зробити жіночу версію "Мачо і ботана".

Хлопцям це подобається

Оригінальна назва: The House Bunny

Рік: 2008

Життя Шеллі – це компанії тупих моделей та зарозумілих зірок. Вона модель знаменитого чоловічого видання Playboy, проте її звільняють через вік й виганяють з особняка. Модель "на пенсії", яка звикла перебувати в центрі уваги на дорогих вечірках та сяяти з обкладинок, шукає нову роботу. Шеллі влаштовується завідувачкою гуртожитку в одному з місцевих коледжів. Тут її підопічними стають розумні дівчата. Вони всі різні, але стали аутсайдерами в студмістечку. Шеллі керується своїм багатим досвідом й намагається допомогти дівчатам стати популярними.

Цікаво, що кілька сцен дійсно зняли в особняку Playboy.

Ідеальний голос

Оригінальна назва: Pitch Perfect

Рік: 2012

Основа для сценарію – книга "Співай ідеально: Погоня за славою вокаліста а-капела" авторства Мікі Репкіна.

Бекка Мітчелл – звичайна студентка, яка досить сором'язлива за своєю натурою. А ще вона приховує свої музичні таланти від однокурсників, проте одна зустріч допомагає їй повірити в себе. Бекка приєднується до музичного колективу, але цей гурт має погану репутацію. Вони пробують відновити своє добре ім'я на важливому конкурсі. Виступати виконавці мають акапельно. Щоб запам'ятатися, гурт вирішує залучити талант новенької створювати пам'ятні мікси.

Батькова дочка

Оригінальна назва: College Road Trip

Рік: 2008

Головний герой – педантичний та недовірливий коп. Він у всьому бачить небезпеку для своєї доньки-підлітка. У дівчини невдовзі вступ до коледжу, проте батько уявляє не навчання, а розбещені веселощі та пороки студентського життя. Він хоче, щоб донька вчилася якомога ближче й під його постійним контролем. Водночас, його донька мріє про юридичну кар'єру й хоче вступити лише до найкращого коледжу. Вона вирішує особисто проїхати через всю країну, щоб вибрати найкраще місце для навчання. Її попутником став тато на поліцейському джипі, який має власне думку з приводу її майбутнього.

Відв'язні канікули

Оригінальна назва: Spring Breakers

Рік: 2012

Студенти хочуть розваг, проте не завжди є гроші на веселощі. Героїні фільму – три нерозлучні подружки-студентки. Вони мріють на канікулах вирватися з тісного співжиття й від душі повеселитися. Дівчата згодні практично на все, щоб заробити на відпочинок своєї мрії. У них на шляху з'являється дивний чоловік з сумнівною репутацією. Новий знайомий навчить героїнь заробляти, а ще підкине проблем.

Режисер та сценарист фільму Хармоні Корін написав сценарій лише за 10 днів, проте це не робить стрічку поганою. Навпаки – "Відв'язні канікули" відзначили особливою увагою на Венеціанському кінофестивалі.

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