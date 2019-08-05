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Геніально: у США з'явилося морозиво зі смаком хот-дога

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Це морозиво вразить своїм смаком - фото 1
Це морозиво вразить своїм смаком

Усім фанатам картоплі фрі з морозивом "Ріжок" присвячується. Американська м'ясна компанія Oscar Mayer представила морозиво зі смаком сосиски та гірчиці. Звучить дивно і дуже цікаво, який же цей смаколик на смак (вибачте за тавтологію).

Новий оригінальний продукт у формі сендвіча бренд створив на честь Національного дня морозива, який американці відзначили 2 серпня.

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Десерт, який отримав назву Ice Dog Sandwich, був анонсований у Twitter компанії, де також було розміщено фото морозива.

Для його створення фахівці бренду об'єднали два різних смаки вершкового морозива, додавши до нього скибочки зацукрованої сосиски. Розміщене між солодким печивом-булочками, морозиво також "приправлене" смаком гірчиці.

Oscar Mayer також запропонував спробувати незвичайний десерт усім жителям Манхеттена, де 12 серпня компанія буде роздавати морозиво безкоштовно.

Ви не повірите, але майже кожен третій кур'єр у США куштує їжу під час доставки

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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