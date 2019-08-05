Геніально: у США з'явилося морозиво зі смаком хот-дога

Усім фанатам картоплі фрі з морозивом "Ріжок" присвячується. Американська м'ясна компанія Oscar Mayer представила морозиво зі смаком сосиски та гірчиці. Звучить дивно і дуже цікаво, який же цей смаколик на смак (вибачте за тавтологію).

Новий оригінальний продукт у формі сендвіча бренд створив на честь Національного дня морозива, який американці відзначили 2 серпня.

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Десерт, який отримав назву Ice Dog Sandwich, був анонсований у Twitter компанії, де також було розміщено фото морозива.

For curious taste buds, here are the delicious ingredients for Oscar Mayer's Ice Dog Sandwich–the hottest this summer:

Candied Hot Dog Bits

Hot Dog Sweet Cream

Spicy Dijon Gelato

Cookie Bun



(Yes, this is real! Want to try it? DM us to find out how) #OscarMayerIceCream pic.twitter.com/Fa28xoLPfA — Oscar Mayer (@oscarmayer) August 1, 2019

Для його створення фахівці бренду об'єднали два різних смаки вершкового морозива, додавши до нього скибочки зацукрованої сосиски. Розміщене між солодким печивом-булочками, морозиво також "приправлене" смаком гірчиці.

Oscar Mayer також запропонував спробувати незвичайний десерт усім жителям Манхеттена, де 12 серпня компанія буде роздавати морозиво безкоштовно.

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