В Австралії випустили чай зі смаком пива

В Австралії пивна компанія "Victoria Bitter" випустила чай зі смаком пива. Щоб домогтися незвичайного смаку, в кожному пакетику міститься хміль і листя чорного чаю.

Варто відзначити, що напій повністю безалкогольний, тому ним можна насолоджуватися в будь-який час дня і будь-кому. Примітно, що чай з'явився на ринку в понеділок, і вже вранці того ж дня велика частина товару була розкуплена.

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Ті, хто вже спробував напій, кажуть, що чай нагадує пиво як смаком, так і запахом. Творці закликають "бойкотувати англійський сніданок і пити чай від VB в ранні години і будні дні".

Ціна продукту становить 10 доларів, однак купити його можна тільки на території Австралії.

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