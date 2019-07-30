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В Австралії випустили чай зі смаком пива

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Чай зі смаком пива - фото 1
Чай зі смаком пива / wsfm

В Австралії пивна компанія "Victoria Bitter" випустила чай зі смаком пива. Щоб домогтися незвичайного смаку, в кожному пакетику міститься хміль і листя чорного чаю.

Варто відзначити, що напій повністю безалкогольний, тому ним можна насолоджуватися в будь-який час дня і будь-кому. Примітно, що чай з'явився на ринку в понеділок, і вже вранці того ж дня велика частина товару була розкуплена.

І ще: Цей лайфхак дозволить охолодити пиво за лічені секунди

В Австралії випустили чай зі смаком пива - фото 344531

Ті, хто вже спробував напій, кажуть, що чай нагадує пиво як смаком, так і запахом. Творці закликають "бойкотувати англійський сніданок і пити чай від VB в ранні години і будні дні".

Ціна продукту становить 10 доларів, однак купити його можна тільки на території Австралії.

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Джерело: wsfm
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