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Майже кожен третій кур'єр у США куштує їжу під час доставки

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А ви часто користуєтесь послугами доставки їжі? - фото 1
А ви часто користуєтесь послугами доставки їжі?

В Україні вже працюють два великих сервіси з доставки їжі – Glovo і Uber Eats і вже через місяць до них приєднається новий сервіс Menu.ua (колишній Eda.ua). Нам же стало цікаво ознайомитися з реальним досвідом американських служб доставки.

Зокрема, компанія U.S. Foods провела опитування серед півтори тисячі користувачів і п'ятисот кур'єрів UberEats, Grubhub, DoorDash і Postmates. Одним з найцікавіших виявилося питання "Чи їли ви коли-небудь їжу з замовлення, яке доставляєте?", на яке 28% опитаних кур'єрів відповіли позитивно.

І ще: В Україні з'явиться третій міжнародний сервіс доставки готової їжі

Не зовсім зрозуміло, чи діє майже третина кур'єрів таким чином на постійній основі або ж це були поодинокі випадки, коли постачальник був дуже голодний, а їжа виявлялася занадто ароматною (54% кур'єрів відзначили, що запах страв у буквальному сенсі спокушає їх).

Цікаво, що клієнти виявилися досить довірливими (або неуважними) – тільки 21% замовників підозрювали кур'єрів у посяганні на замовлені страви.

Майже кожен третій кур'єр у США куштує їжу під час доставки - фото 345384

У свою чергу, клієнтам сервісів з доставки їжі поставили запитання "Якби ви замовили гамбургер і картоплю фрі, а ваш кур'єр по дорозі з'їв кілька скибок фрі, наскільки сильно ви б засмутилися?". Середньостатистична відповідь була 8,4 бала з 10, де 0 позначав абсолютну байдужість, а 10 – максимальну лють.

Ідеальним рішенням такої проблеми є спеціальні наклейки, які важко відклеїти, не пошкодивши при цьому пакет (такі наклейки використовуються в українському сервісі McDelivery від McDonald's і Glovo) – 85% клієнтів зазначили, що хотіли б отримувати їжу з такими наклейками.

Наостанок зазначимо, що найбільше кур'єрів дратують:

  • маленькі чайові (60%);
  • неготовність їжі в ресторані до моменту приїзду (52%);
  • недостатньо точні інструкції замовника за адресою доставки (39%).

А ви вже користувалися послугами Glovo або UBER Eats у своєму місті?

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Джерело: jalopnik
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