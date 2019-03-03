Дівчина тижня: гаряча модель Ліза-Марі Джафта, яка стала популярною після голої фотосесії

Ще одна причина, чому неділя – найкращий день тижня, – рубрика Радіо МАКСИМУМ про найсексуальніших дівчат. Сьогодні під прицілом у нас Ліза-Марі Джафта – африканська красуня без комплексів, яка стала популярною завдяки лише одній фотосесії.

Ліза-Марі Джафта – сексуальна модель з ПАР, яка обожнює грати в комп'ютерні ігри і баскетбол. А в модельний бізнес дівчину привела її мати, яка також працювала моделлю.

І ще: Дівчина тижня: зваблива та відверта топ-модель Жозефін Скрівер (18+)

Рік народження: 1991 (27 років);

Місце народження: Південно-Африканська Республіка;

Зріст: 175 см;

Параметри фігури: 86-61-90 см.

Ще кілька років тому південноафриканська красуня Ліза-Марі Джафта мріяла лише про кар'єру організатора заходів, а сьогодні вона – претендент на обкладинки світових глянців. Починала красуня моделювати в Лондоні, а її популярність різко зросла у 2017 році, коли спокуслива дівчина взяла участь у гарячій фотосесії для відомого журналу Sports Illustrated Swimsuit.

Ліза-Марі позувала повністю оголеною, а її купальник був намальований.

Ця фотозйомка викликала бурхливе обговорення в мережі. Інтерес до неї підігріла придумана історія: приступивши до фотозйомки на одному з карибських островів, знімальна група виявила, що забула запастися купальниками для спокусливої моделі, тому їй довелося терміново намалювати купальник фарбами на тілі. Але видання не перший рік публікує на своїх сторінках фотографії дівчат в намальованих купальниках, тому в цю історію віриться насилу. Як би там не було, варто відзначити, що така фішка глянцю припала до душі багатьом чоловікам. Заціни і ти:

Читайте також: Дівчина тижня: спокуслива та гаряча ведуча Орла і Решки Аліна Астровська