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Дівчина тижня: гаряча модель Ліза-Марі Джафта, яка стала популярною після голої фотосесії

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Дівчина тижня: гаряча модель Ліза-Марі Джафта, яка стала популярною після голої фотосесії - фото 1

Ще одна причина, чому неділя – найкращий день тижня, – рубрика Радіо МАКСИМУМ про найсексуальніших дівчат. Сьогодні під прицілом у нас Ліза-Марі Джафта – африканська красуня без комплексів, яка стала популярною завдяки лише одній фотосесії.

Ліза-Марі Джафта – сексуальна модель з ПАР, яка обожнює грати в комп'ютерні ігри і баскетбол. А в модельний бізнес дівчину привела її мати, яка також працювала моделлю.

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Рік народження: 1991 (27 років);
Місце народження: Південно-Африканська Республіка;
Зріст: 175 см;
Параметри фігури: 86-61-90 см.

When I was growing up in South Africa ,my family didn’t have enough of money so to make ends meet My mother would wash piles of peoples clothing (by hand) for a couple of bob and hopefully for us to get some hand me downs to wear in the process. I always feel shy to talk about certain things cos it’s not the usual way most models you see these days have grown up, but I realize being poor is nothing to be ashamed of, there is power in sharing and admitting that ,This is a true story About where I come from. For me to work in an industry all about dope clothes/ style / bad-assery and fashion ,and to shoot for some companies that I only wished I could afford to buy from When I was a little girl, is so amazing and I am extremely thankful for the opportunity to live my dream ,and become greater than I was. #lisamariejaftha @missguided #campaign #denim #Barbie

A post shared by Lisa-Marie Jaftha (@lisamariejaftha) on

Ще кілька років тому південноафриканська красуня Ліза-Марі Джафта мріяла лише про кар'єру організатора заходів, а сьогодні вона – претендент на обкладинки світових глянців. Починала красуня моделювати в Лондоні, а її популярність різко зросла у 2017 році, коли спокуслива дівчина взяла участь у гарячій фотосесії для відомого журналу Sports Illustrated Swimsuit.

Ліза-Марі позувала повністю оголеною, а її купальник був намальований.

Ця фотозйомка викликала бурхливе обговорення в мережі. Інтерес до неї підігріла придумана історія: приступивши до фотозйомки на одному з карибських островів, знімальна група виявила, що забула запастися купальниками для спокусливої моделі, тому їй довелося терміново намалювати купальник фарбами на тілі. Але видання не перший рік публікує на своїх сторінках фотографії дівчат в намальованих купальниках, тому в цю історію віриться насилу. Як би там не було, варто відзначити, що така фішка глянцю припала до душі багатьом чоловікам. Заціни і ти:

Дівчина тижня: гаряча модель Ліза-Марі Джафта, яка стала популярною після голої фотосесії - фото 311375
Дівчина тижня: гаряча модель Ліза-Марі Джафта, яка стала популярною після голої фотосесії - фото 311374
Дівчина тижня: гаряча модель Ліза-Марі Джафта, яка стала популярною після голої фотосесії - фото 311378
Дівчина тижня: гаряча модель Ліза-Марі Джафта, яка стала популярною після голої фотосесії - фото 311377
Дівчина тижня: гаряча модель Ліза-Марі Джафта, яка стала популярною після голої фотосесії - фото 311376

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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