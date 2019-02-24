Дівчина тижня: зваблива та відверта топ-модель Жозефін Скрівер (18+)

Ще одна причина, чому неділя – найкращий день тижня, – рубрика Радіо МАКСИМУМ про найсексуальніших дівчат. Сьогодні під прицілом у нас Жозефін Скрівер – сексуальна данська топ-модель, яка зводить чоловіків з розуму.

Жозефін Скрівер – данська топ-модель, яка народилася в досить незвичній сім'ї. Її батько і мати – люди з нетрадиційною орієнтацією, котрі познайомилися з метою зачати дитину. Тому крім біологічних матері і батька у Жозефін є ще "додаткові" батьки – дружина її матері і чоловік батька.

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Дата народження: 14 квітня 1993 рік (25 років);

Місце народження: Копенгаген (Данія)

Ріст: 180 см;

Вага: 54 кг;

Параметри: 76 – 58 – 85 см.

Тендітна датчанка з зелено-блакитними очима заявила про себе на весь світ ще у 2016 році, коли стала володаркою заповітних крил Victoria's Secret. До цього дівчина була постійною учасницею різноманітних важливих шоу у світі моди.

Вперше на подіум модель вийшла у 2011 році і відразу ж їй випала честь відкривати показ Alberta Ferretti і закривати шоу Prada.

Чоловіки, вибачте, але наша сьогоднішня героїня має другу половинку. Обранець Жозефін – 26-річний музикант Олександр Делеон, лідер поп-рок групи The Cab. Закохані дуже щасливі: дівчина публічно зізнається Олександру в коханні, а музикант радує Жозефін романтичними презентами. Якщо вірити чуткам, пара навіть подумує про весілля.

Однак спокуслива "ангел" Жозефін активно веде сторінку в Instagram, де показує і розповідає, як тренується, що їсть і п'є, щоб завжди залишатися в тонусі. До слова, за красунею стежать уже майже 6 мільйонів підписників. Адже Жозефін – справжнє натхнення. Що б вона не одягнула, на ній все виглядає відмінно. Але ще краще модель виглядає без одягу, ми вже в цьому переконалися. Заціни і ти:

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