Дівчина тижня: спокуслива та гаряча ведуча Орла і Решки Аліна Астровська

Ще одна причина, чому неділя – найкращий день тижня, – рубрика Радіо МАКСИМУМ про найсексуальніших дівчат. Сьогодні під прицілом у нас Аліна Астровська – співачка, телеведуча та авторка пісень, яка заводить своїх шанувальників сексуальними знімками.

Аліна Астровська – співачка, телеведуча та автор пісень. У минулому красуню пам’ятають як учасницю третьої "Фабрики зірок" на Новому каналі та одну із солісток групи Real O. Зараз же дівчину знають як ведучу другого та третього морських сезонів шоу "Орел и Решка" в парі з Колею Сергою.

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Дата народження: 18 жовтня 1989 (29 років);

Місце народження: Донецьк;

Ріст: 175 см;

Вага: 58 кг.

Своє зіркове життя дівчина почала у 2007 році, коли стартувала українська "Фабрика зірок", і Аліна, вирішивши, що це її шанс, вирушила на прослуховування. Перший кастинг вона провалила і до складу учасників в результаті не потрапила. Ще одну спробу дівчина зробила через 2 роки, коли набирали претендентів для третього сезону. На цей раз все вдалося.

На шоу Астровська проявила себе талановитою артисткою. Спеціально для неї Костянтин Меладзе написав пісню "Не з тобою", яка трималася в топі хіт-парадів ще довгий час після закінчення "Фабрики зірок".

А у 2012 році дівчина увійшла до складу учасників жіночої групи REAL O, де пропрацювала 5 років. За її словами, це був важкий, але дуже продуктивний час, впродовж якого вона змогла попрацювати і особисто поспілкуватися з зірками першої величини. Рішення покинути колектив далося їй нелегко:

До сценічної кар'єри взагалі треба ставитися з творчою пристрастю. Не можу сказати, що я розлюбила групу, але я вже зробила для неї все, що могла, – була переконана співачка.

Наступна ж хвиля широкої популярності наздогнала красуню у 2018 році, коли вона стала ведучою відомого тревел-шоу "Орел и Решка". Так, дівчина подорожувала у другому морському сезоні разом з Колею Сергою, а у 2019 році пара ведучих продовжили вести третій морський сезон, із зйомок якого спокуслива Аліна ділиться гарячими знімками.

Ми дослідили сторінку Аліни в Instagram та підготували для тебе найспекотніші та найсексуальніші кадри. Насолоджуйся:

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