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Bring Me The Horizon випустили трек Mother tongue: слухайте пісню онлайн

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Bring Me The Horizon - mother tongue, слухати пісню онлайн: - фото 1
Bring Me The Horizon - mother tongue, слухати пісню онлайн: / Jonathan Weiner для Kerrang!

Англійський металкор гурт Bring Me The Horizon потішив шанувальників новим треком Mother tongue з майбутнього альбому. Слухайте популярні пісні онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

Англійці Bring Me The Horizon презентували композицію "Mother tongue", яка стала вже четвертим синглом з майбутньої платівки "Amo". Відомо, що прем'єра альбому запланована вже на 25 січня, тому можна чекати ще на кілька раптових виходів треків.

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Відзначимо, що нова пісня здивувала прихильників, адже є доволі попсовою, однак все одно її почуло понад півмільйона осіб менш як за день.

Bring Me The Horizon - mother tongue, слухати пісню онлайн:

Bring Me The Horizon - mother tongue, текст пісні:

I didn’t see it coming
But I never really had much faith
In the universe’s magic,
Til’ it pulled us to that time & place
& I’ll never forget
When the floodgates opened
We cried an ocean
It still got me choking
It’s hard to explain
I know you know me
You don’t have to show me
I feel your lonely
No need to explain
So don’t say you love me fala amo.
Just let your heart speak up & I’ll know.
No amount of words can ever find a way
To make sense of this,
So I wanna hear your mother tongue.
And yeah I could be punching
But I always tend to fluctuate
I feel sick but I’m buzzing, oh love I’m in trouble, I’m sorry, but you got me gushing all over the place
And I don’t wanna get wet
But I think were chosen
Like our fates were woven
and all of those bad choices
Were left turns on the way
I think the best way to explain it is like
Kinda like that, but more like
Yeah That makes sense right, like, like, like

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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