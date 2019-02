Bring Me The Horizon випустили трек Mother tongue: слухайте пісню онлайн

Англійський металкор гурт Bring Me The Horizon потішив шанувальників новим треком Mother tongue з майбутнього альбому. Слухайте популярні пісні онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

Англійці Bring Me The Horizon презентували композицію "Mother tongue", яка стала вже четвертим синглом з майбутньої платівки "Amo". Відомо, що прем'єра альбому запланована вже на 25 січня, тому можна чекати ще на кілька раптових виходів треків.

Відзначимо, що нова пісня здивувала прихильників, адже є доволі попсовою, однак все одно її почуло понад півмільйона осіб менш як за день.

Bring Me The Horizon - mother tongue, слухати пісню онлайн:

Bring Me The Horizon - mother tongue, текст пісні:

I didn’t see it coming

But I never really had much faith

In the universe’s magic,

Til’ it pulled us to that time & place

& I’ll never forget

When the floodgates opened

We cried an ocean

It still got me choking

It’s hard to explain

I know you know me

You don’t have to show me

I feel your lonely

No need to explain

So don’t say you love me fala amo.

Just let your heart speak up & I’ll know.

No amount of words can ever find a way

To make sense of this,

So I wanna hear your mother tongue.

And yeah I could be punching

But I always tend to fluctuate

I feel sick but I’m buzzing, oh love I’m in trouble, I’m sorry, but you got me gushing all over the place

And I don’t wanna get wet

But I think were chosen

Like our fates were woven

and all of those bad choices

Were left turns on the way

I think the best way to explain it is like

Kinda like that, but more like

Yeah That makes sense right, like, like, like

