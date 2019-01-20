Популярна музика: плейлист нових треків тижня

Популярна музика на Радіо МАКСИМУМ зарядить тебе драйвом та енергією, адже нові хіти закордонних виконавців за третій тиждень 2019 року вже підкорюють мережу!

Сучасна музика розвивається неймовірно швидко, а хіти замінюють один одного ще стрімкіше. Будь у тренді та насолоджуйся популярними піснями ще до того, як вони почнуть лунати у кожній маршрутці та з кожної станції. Слухай новинки закордонних виконавців за новий тиждень січня разом з Радіо МАКСИМУМ:

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Плейлист популярної музики, слухати онлайн:

Також плейлист популярної музики можна послухати за цим посиланням

Список треків:

City Girls - Twerk ft. Cardi B (Official Music Video)

Ariana Grande - 7 rings

Walking On Cars - Monster

Tom Walker - Just You and I (Official Video)

Lil Peep -- 16 Lines (Official Video)

Anuel AA, Karol G - Secreto

Ella Mai - Shot Clock

Hozier - Almost (Sweet Music)

The 1975 - I like America & America Likes Me (Lyric Video)

James Blake - Mile High feat. Travis Scott and Metro Boomin (Official Audio)

Maggie Rogers - Back In My Body (Audio)

Becky G - LBD (Lyric Video)

Future - Stick to the Models (Audio)

The Killers - Land Of The Free

James Blake – Lullaby For My Insomniac

Maren Morris - GIRL (Lyric Video)

LSD - Genius (Lil Wayne Remix) ft. Lil Wayne, Sia, Diplo, Labrinth

Слухайте новинки популярних музикантів минулого тижня тут