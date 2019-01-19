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Рок музика: плейлист нових альтернативних треків тижня

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Слухайте рок музику онлайн

Рок-гурти продовжують ділитися новими треками та кліпами, які не залишать вас байдужими. Радіо МАКСИМУМ зібрало плейлист нової рок-музики за третій тиждень січня 2019!

Нудьгуєте від попсових треків і шукаєте нову рок-музику? Зібрали для вас ідеальний плейлист для роботи і відпочинку зі свіжих альтернативних пісень, які вийшли нещодавно. Не оминули увагою і свіжі роботи молодих рок-гуртів, а також новий альбом Papa Roach під назвою "Who Do You Trust?". Насолоджуйтесь:

Новинки попереднього тижня слухайте тут

Плейлист нових альтернативних пісень тижня, слухати онлайн:

Список треків:

  • Fame On Fire - Wait (Official Video)
  • Papa Roach - Maniac (Official Audio)
  • Papa Roach - I Suffer Well (Official Audio)
  • Papa Roach - Problems (Official Audio)
  • Papa Roach - The Ending (Official Audio)
  • Papa Roach - Feel Like Home (Official Audio)
  • Papa Roach - Come Around (Official Audio)
  • Papa Roach - Better Than Life (Official Audio)
  • Papa Roach - Top of the World (Official Audio)
  • Press To MECO - A Place In It All (Acoustic)
  • Smash Mouth - "All Star" (Cover by The Animal In Me)
  • Set It Off - Lonely Dance (Acoustic Session)
  • As It Is - The Fire, The Dark (Official Music Video)
  • XIII Weeks - In Memoriam (OFFICIAL MUSIC VIDEO)
  • The Parallel - Oracle (OFFICIAL MUSIC VIDEO)
  • Wilderness - Therapy (OFFICIAL MUSIC VIDEO)
  • Amoura - Back Then (OFFICIAL MUSIC VIDEO)
  • Yours Truly - Circles (OFFICIAL MUSIC VIDEO)
  • Traveller - Akogare (OFFICIAL MUSIC VIDEO)
  • Hold Close - Tropical Depression (Official Music Video)
  • Dreamshade - Question Everything
  • With Confidence - Icarus (Official Music Video)
  • Tiny Moving Parts - "For the Sake of Brevity" (official video)
  • Tiny Moving Parts "Fish Bowl" (official audio)

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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