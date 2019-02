Рок музика: плейлист нових альтернативних треків тижня

Рок-гурти продовжують ділитися новими треками та кліпами, які не залишать вас байдужими. Радіо МАКСИМУМ зібрало плейлист нової рок-музики за третій тиждень січня 2019!

Нудьгуєте від попсових треків і шукаєте нову рок-музику? Зібрали для вас ідеальний плейлист для роботи і відпочинку зі свіжих альтернативних пісень, які вийшли нещодавно. Не оминули увагою і свіжі роботи молодих рок-гуртів, а також новий альбом Papa Roach під назвою "Who Do You Trust?". Насолоджуйтесь:

Плейлист нових альтернативних пісень тижня, слухати онлайн:

Список треків:

Fame On Fire - Wait (Official Video)

Papa Roach - Maniac (Official Audio)

Papa Roach - I Suffer Well (Official Audio)

Papa Roach - Problems (Official Audio)

Papa Roach - The Ending (Official Audio)

Papa Roach - Feel Like Home (Official Audio)

Papa Roach - Come Around (Official Audio)

Papa Roach - Better Than Life (Official Audio)

Papa Roach - Top of the World (Official Audio)

Press To MECO - A Place In It All (Acoustic)

Smash Mouth - "All Star" (Cover by The Animal In Me)

Set It Off - Lonely Dance (Acoustic Session)

As It Is - The Fire, The Dark (Official Music Video)

XIII Weeks - In Memoriam (OFFICIAL MUSIC VIDEO)

The Parallel - Oracle (OFFICIAL MUSIC VIDEO)

Wilderness - Therapy (OFFICIAL MUSIC VIDEO)

Amoura - Back Then (OFFICIAL MUSIC VIDEO)

Yours Truly - Circles (OFFICIAL MUSIC VIDEO)

Traveller - Akogare (OFFICIAL MUSIC VIDEO)

Hold Close - Tropical Depression (Official Music Video)

Dreamshade - Question Everything

With Confidence - Icarus (Official Music Video)

Tiny Moving Parts - "For the Sake of Brevity" (official video)

Tiny Moving Parts "Fish Bowl" (official audio)

