З'явився трейлер стрічки "Ми не згаснемо" про дорослішання підлітків на сході України

Фільм Аліси Коваленко номінований на премію Berlinale Documentary Award, його невдовзі покажуть на Берлінському кінофестивалі.

Крім короткометражного фільму української режисерки Надії Парфан "Це побачення" (It’s a Date) на Берлінаре покажуть ще одну українську стрічку, пише Радіо Максимум.

Документальний фільм Аліси Коваленко "Ми не згаснемо" (We Will Not Fade Away) був відібраний до конкурсу Berlinale Generation, який традиційно присвячений стрічкам про дітей та підлітків. Це історія, яка розповідає про дорослішання підлітків на сході України на тлі війни та надзвичайної подорожі до вершин Гімалайських гір.

Зйомки фільму розпочалися у 2019-му і завершилися у 2022-му, після повномасштабного вторгнення росії до України. Події фільму розгортаються на Луганщині, в Золотому та Станиці Луганській, які ще з 2014 року перебували на лінії фронту.

Режисерка Аліса Коваленко доєдналась до лав Української Добровольчої Армії та боронила Київщину й Харківщину. У війську Аліса перебувала 4 місяці перед тим, як повернутись до роботи над стрічкою.

Історія, розказана у фільмі Аліси, проводить нас крізь три роки життя п’ятьох бунтівних підлітків: буремні пошуки себе, сила мрій, боротьба, сміливість та дорослішання. Вона про останні прекрасні чуттєві моменти юності перед початком повномасштабної війни в Україні, про світ, якого більше немає, про світло, що намагається поглинути пітьма, про світло, що не згасає.

Це мав бути фільм про здійснені мрії, а став про розбиті мрії. Але навіть із цим у ньому багато світла та ніжності. Він про цей світ дитинства, коли все здається можливим, навіть у найпохмуріших місцях. Коли ти віриш у мрії попри все", – наголошує режисерка фільму.



Дивитися трейлер фільму "Ми не згаснемо":

