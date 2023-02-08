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Документальний фільм про російсько-українську війну "Життя на межі" невдовзі в прокаті

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Документальний фільм про російсько-українську війну "Життя на межі" невдовзі в прокаті - фото 1

Автори фільму – українські ветерани, режисер Павло Пелешок і продюсер Юрко Іванишин. Їхній попередній фільм відомий "Зима у вогні" було номіновано на "Оскар".

Від 16 березня можна подивитись перший і наразі єдиний фільм, який охоплює весь період російсько-української війни від 2014 року до сьогоднішніх днів, повідомили на сторінці фільму "Життя на межі" у Facebook.

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"Життя на межі" – фільм про становлення й розвиток українського спротиву від подій Революції Гідності до повномасштабної війни росії проти України.

Створення кінострічки почалось у 2020 році одразу після звільнення з лав ЗСУ режисерів – Юрка Іванишина та Павла Пелешка. Їхній попередній фільм відомий "Зима у вогні" було номіновано на "Оскар" як "Найкращий документальний повнометражний фільм".

Стрічка показує, як після міжнародного успіху фільму "Зима у вогні" Павло та Юрко прямо з окопів вирушають до Лос-Анджелеса на церемонію "Оскар". Бувши на війні з 2014 року – одразу після Революції Гідності, коли в Україні зародився рух спротиву, впродовж років ветерани боронять Україну від російської агресії та продовжують знімати свою реальність, – йдеться у повідомленні.

Світова прем’єра стрічки "Життя на межі" вже відбулася минулого року в Берліні. У грудні 2022-го фільм показали також у Києві. А вже від 16 березня документальний фільм можна буде подивитись у кінотеатрах.

Дивитися реліз фільму "Життя на межі" англійською мовою з українськими титрами:

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