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Українка покаже світові Київ під час війни

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Українка покаже світові Київ під час війни - фото 1

Короткометражний фільм "It’s a Date" української режисерки Надії Парфан увійшов до конкурсної програми Берлінале — Berlinale Shorts.

До конкурсної програми Berlinale Shorts 2023 увійшло 20 короткометражних фільмів. Серед них кінострічка українки "It's a Date" – "Це побачення", яка триває 5 хвилин.

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Це історія про Київ, війну і життя, яке не припиняється у всіх його проявах", – пише режисерка Надія Парфан на своїй Фейсбук-сторінці.

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Це побачення / Фейсбук Надії Парфан

Міжнародний Берлінський кінофестиваль пройде у Берліні 16-26 лютого. Короткометражка "It's a Date" боротиметься за дві нагороди: "Золотий ведмідь" за найкращий короткометражний фільм і приз журі "Срібний ведмідь" (короткометражний фільм).

На додаток, серед претендентів буде обраний кандидат на Європейську кінопремію. Переможці стануть відомі під час офіційної церемонії нагородження 25 лютого.

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