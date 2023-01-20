Українка покаже світові Київ під час війни

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Короткометражний фільм "It’s a Date" української режисерки Надії Парфан увійшов до конкурсної програми Берлінале — Berlinale Shorts.
До конкурсної програми Berlinale Shorts 2023 увійшло 20 короткометражних фільмів. Серед них кінострічка українки "It's a Date" – "Це побачення", яка триває 5 хвилин.
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Це історія про Київ, війну і життя, яке не припиняється у всіх його проявах", – пише режисерка Надія Парфан на своїй Фейсбук-сторінці.
Міжнародний Берлінський кінофестиваль пройде у Берліні 16-26 лютого. Короткометражка "It's a Date" боротиметься за дві нагороди: "Золотий ведмідь" за найкращий короткометражний фільм і приз журі "Срібний ведмідь" (короткометражний фільм).
На додаток, серед претендентів буде обраний кандидат на Європейську кінопремію. Переможці стануть відомі під час офіційної церемонії нагородження 25 лютого.
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