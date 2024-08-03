На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Знімуть фільм: Universal купила права на екранізацію книжки співачки Брітні Спірс
-
- 33
Компанія Universal Pictures придбала права на екранізацію мемуарів Брітні Спірс The Woman in Me ("Жінка в мені"). Режисером майбутнього біографічного фільму стане Джон Чу.
Продюсером стане продюсер "Ла-Ла Ленду" Марк Платт, який працював із Чу над фільмом "Чародійка" (Wicked), що вийде цієї осені. Про це розповідає The Guardian.
Цікаво: Netflix презентував перший трейлер другого сезону серіалу "Гра в кальмара"
Видання The Ankler називає суму угоди у восьмизначному числі, причому права на великий музичний каталог Спірс є її частиною. Загалом за права на фільм боролися Sony, Warner Bros., Fox, Disney і Netflix.
Дуже рада поділитися з моїми шанувальниками, що я працюю над секретним проєктом з #MarcPlatt. Він завжди знімав мої улюблені фільми... Залишайтеся з нами, – написала Спірс на X.
У книзі "Жінка у мені" попзірка 1990-х розповідає про найтемніші епізоди її життя: стосунки з Джастіном Тімберлейком, аборт, багаторічний аб'юз від рідного батька, сексуалізацію її сценічного образу тощо.
Написана з винятковою відвертістю і гумором, революційна книга Спірс висвітлює незмінну силу музики та кохання – і важливість того, щоб жінка нарешті розповіла свою історію на своїх власних умовах, – йдеться в анотації книжки.
Аудіокнига, озвучена акторкою Мішель Вільямс зі вступним словом від Спірс, стала найбільш продаваним виданням в історії видавництва Simon & Schuster, а також аудіокнигою № 1 на Spotify у 2023 році. Вона також стала бестселером видавництва серед нонфікшн-книг у твердій палітурці за підсумками року.
Мемуари Спірс також привернули увагу критиків.
Universal Pictures вже має досвід роботи над подібними байопіками. Серед них – "Просто із Комптона" 2015 року, присвячений гурту N.W.A., або "Восьма миля", де Емінем знявся у ролі білого репера, який намагається одержати пошану й визнання серед чорношкірої спільноти. У роботі компанії також байопік про Снуп Доґґа та "музичний" фільм про Прінса, а також стрічка, натхненна дитинством Фаррела Вільямса.
І ще: Культове золоте бікіні принцеси Леї із "Зоряних воєн" продали на аукціоні за $175 тисяч
-
13:21Місячний посівний календар на вересень 2024 – коли і що садити
-
12:30Lego обіцяє відмовитись від пластику та використовувати екологічні матеріали у кубиках
-
11:20Binance заарештувала кошти користувачів з Палестини на вимогу ЦАХАЛ
-
10:15А ви вже пробували котлети з тунця – рецепт від Ектора Хіменеса-Браво
-
09:15Jerry Heil презентувала пісню "All eyes on kids", присвячену викраденню українських дітей
-
Українські патріотичні пісні: плейлист, який підіймає дух
- 29 серпня
-
20:50У реабілітаційному центрі UNBROKEN вперше виготовлять ортез для собаки
-
19:45Дарʼя Коломієць створила плейліст на честь музикантів, які стали на захист України
-
18:40У Франції офіційно розпочались Паралімпійські ігри-2024
-
17:35Фільм "Яремчук: Незрівнянний світ краси" встановив новий рекорд касових зборів
-
16:30Помстився за Охматдит: Денис Берінчик підсмажив окупантів з гармати
-
15:25Композиція "Teresa & Maria" подолала позначку в 40 мільйонів прослуховувань на Spotify
-
14:20Соковита свинина зі сливами: готуємо за рецептом Ольги Рябенко
-
13:15В Україні введуть електронні ветпаспорти для домашніх тварин: як це працюватиме
-
З Днем народження: ТОП 75 привітань у віршах, прозі та смс українською
-
12:10На сороковини: у Львові відкрили меморіальну таблицю Ірини Фаріон на її будинку
-
11:25Ось, у чому може бути небезпека надмірного саморозвитку
-
10:22Флагманський Google Pixel 9 Pro XL розібрали: всередині було найцікавіше
-
09:19День пам'яті захисників
- 28 серпня
-
19:22День пам'яті захисників України: як поминати полеглих воїнів
-
18:21Психологи пояснили, чому перед покупками не варто пити каву
-
17:22Три знаки Зодіаку, яким варто сходити на побачення до кінця тижня
-
16:23Вартість фар для Bugatti Chiron вражає: можна купити новий Porsche 911
-
15:21Кажуть, на YouTube є магічне відео, здатне відкачати воду з мокрого смартфона
-
14:20У кав'ярні такого не знайдете: готуємо супершоколадну каву від Ектора
-
13:21Місячний посівний календар на вересень 2024 – коли і що садити
-
09:15Jerry Heil презентувала пісню "All eyes on kids", присвячену викраденню українських дітей
- 29 серпня
-
17:35Фільм "Яремчук: Незрівнянний світ краси" встановив новий рекорд касових зборів
-
13:15В Україні введуть електронні ветпаспорти для домашніх тварин: як це працюватиме
-
09:19День пам'яті захисників
- 28 серпня
-
19:22День пам'яті захисників України: як поминати полеглих воїнів
-
17:22Три знаки Зодіаку, яким варто сходити на побачення до кінця тижня
-
13:21Чому ми можемо вкрай болісно реагувати на фідбеки: зверніть увагу на причини
-
09:18Погода у вересні 2024: чи затримається літо в Україні
- 27 серпня
-
13:25Одягаємось красиво на День знань: підбірка образів для школярів та батьків
-
09:21Насолоджуйтесь сповна: які сезонні овочі та фрукти потрібно їсти у вересні 2024
- 26 серпня
-
17:25Тривожна валізка школяра: список обов'язкових речей
-
13:25Оригінальні та атмосферні варіанти: як влаштувати свято дитині на 1 вересня
-
09:19Магнітні бурі у вересні 2024 – календар, коли небезпечні дати в Україні
- 25 серпня
-
17:21Не втрачайте пильність: три знаки Зодіаку, яким слід бути обережними на дорозі
-
13:21Працюй чотири години на тиждень: корисні поради з книжки, які допоможуть саме вам
-
09:21Церковний календар на вересень 2024 року – православний і греко-католицький
- 24 серпня
-
17:40Найгучніша колаборація: Quest Pistols, WELLBOY і Parfeniuk випустили спільний трек
-
13:25Скільки коштує зібрати дитину до школи: огляд цін у 2024 році
-
09:21День ангела у вересні 2024 – календар іменин, кого вітати цього місяця
- 23 серпня
-
17:30Оновлені медичні довідки для школярів: як оформити у 2024 році
-
13:25Що подарувати вчителю до 1 вересня – найкращі варіанти презентів
-
09:21Місячний календар стрижок на вересень 2024 – дні, коли стригти волосся
- 22 серпня
-
17:28Вийшов трейлер документального фільму про легендарного військового "Да Вінчі"
-
13:20Біллі Айліш стала найпопулярнішою артисткою в історії Spotify