Знімуть фільм: Universal купила права на екранізацію книжки співачки Брітні Спірс

Компанія Universal Pictures придбала права на екранізацію мемуарів Брітні Спірс The Woman in Me ("Жінка в мені"). Режисером майбутнього біографічного фільму стане Джон Чу.

Продюсером стане продюсер "Ла-Ла Ленду" Марк Платт, який працював із Чу над фільмом "Чародійка" (Wicked), що вийде цієї осені. Про це розповідає The Guardian.

Видання The Ankler називає суму угоди у восьмизначному числі, причому права на великий музичний каталог Спірс є її частиною. Загалом за права на фільм боролися Sony, Warner Bros., Fox, Disney і Netflix.

Дуже рада поділитися з моїми шанувальниками, що я працюю над секретним проєктом з #MarcPlatt. Він завжди знімав мої улюблені фільми... Залишайтеся з нами, – написала Спірс на X.

У книзі "Жінка у мені" попзірка 1990-х розповідає про найтемніші епізоди її життя: стосунки з Джастіном Тімберлейком, аборт, багаторічний аб'юз від рідного батька, сексуалізацію її сценічного образу тощо.

Написана з винятковою відвертістю і гумором, революційна книга Спірс висвітлює незмінну силу музики та кохання – і важливість того, щоб жінка нарешті розповіла свою історію на своїх власних умовах, – йдеться в анотації книжки.

Аудіокнига, озвучена акторкою Мішель Вільямс зі вступним словом від Спірс, стала найбільш продаваним виданням в історії видавництва Simon & Schuster, а також аудіокнигою № 1 на Spotify у 2023 році. Вона також стала бестселером видавництва серед нонфікшн-книг у твердій палітурці за підсумками року.

Мемуари Спірс також привернули увагу критиків.

"Жінка в мені"

Universal Pictures вже має досвід роботи над подібними байопіками. Серед них – "Просто із Комптона" 2015 року, присвячений гурту N.W.A., або "Восьма миля", де Емінем знявся у ролі білого репера, який намагається одержати пошану й визнання серед чорношкірої спільноти. У роботі компанії також байопік про Снуп Доґґа та "музичний" фільм про Прінса, а також стрічка, натхненна дитинством Фаррела Вільямса.

