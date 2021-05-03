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День кондитера: найкращі традиційні десерти з різних країн
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3 травня відзначають у світі День кондитера. З цієї нагоди підготували для вас добірку найкращих солодощів з усього світу, які підкорили багатьох гурманів.
Зібрали для вас 10 десертів з усього світу. Це солодкий путівник різними країнами світу та традиційними кухнями. Це найсмачніші десерти з різних країн, які вже стали справжньою візитівкою для туристів.
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Вершкові цукерки
- Країна: Японія
Вершкові цукерки – це більше закуска, ніж десерт. Основою для них є каштан з додаванням солодкої картоплі, цукру, солодкого соусу та оцту. Для приготування цукерок підходять лише каштани сорту, який можна знайти виняткового в Японії та Південній Кореї.
Туррон
- Країна: Іспанія
Ці іспанські ласощі нагадають вам нугу, якщо ви її куштували. Зустрічаються два види цього вишуканого десерту: твердий, схожий на грильяж, і м'який, як нуга з горіхами. Спробувати традиційний туррон можна лише на території Іспанії, оскільки виготовляти його за межами цієї країни офіційно заборонено.
Інгредієнти:
- Мигдаль смажений – 100 г
- Фундук смажений – 100 г
- Яєчний білок – 2 шт
- Цукор – 100 г
- Мед рідкий – 100 г
- Кориця мелена – на смак
- Корж вафельний (за бажанням) – 1 шт
Рецепт іспанського туррона:
- Помістіть горіхи в блендер. Подрібнюйте їх протягом 10-15 секунд. Намагайтеся, щоб залишалися цілі шматочки.
- Форму для туррона застеліть вафельним коржем, щоб зручніше дістати готовий продукт після застигання. Можна також використовувати рисовий папір.
- У каструлю налийте мед і на слабкому вогні нагрівайте, помішуючи. Доведіть до кипіння. Додайте цукор, перемішуйте, поки цукор не розчиниться.
- Яєчні білки збийте в густу піну, піки білків не повинні осідати.
- Додайте до збитих білків горіхи, акуратно перемішайте.
- Додайте в мед горіхову пасту, варіть ще 10 хвилин на дуже слабкому вогні. Додайте корицю на смак.
- Маса злегка змінить колір на карамельний, і трохи загусне.
- Викладіть рівним шаром отриману масу в форму. Залиште туррон застигати в прохолодному місці, але не в холодильнику.
- Переверніть форму, виклавши застиглий туррон на обробну дошку. Наріжте готові солодощі квадратиками.
Торт Павлова
- Країна: Австралія і Нова Зеландія
Цей десерт створили на честь знаменитої балерини Анни Павлової, проте сьогодні цей торт є невіддільною частиною австралійської та новозеландської кухонь. Цікаво, що досі не можуть визначитися, де ж саме винайшли цей десерт. Сьогодні кожен охочий може поласувати цим десертом, прикрашеним ягодами та збитими вершками, з хрусткою скоринкою і м'якою серединкою, що нагадує зефір.
Тірамісу
- Країна: Італія
Іноді цей десерт називають "Тосканською дрібницею". Сьогодні цей італійський десерт можна замовити в будь-якому ресторанчику, але справжній тірамісу можна спробувати лише в Італії. Рецепт цієї страви потребує італійських компонентів: сир маскарпоне з Ломбардії, повітряне печиво савоярді та вино марсала з Сицилії.
Інгредієнти:
- Печиво "Савоярді" – 40 шт. (близько 350 г)
- Кава свіжозаварена – 300 мл
- Сир маскарпоне – 500 г
- Вершки жирністю 33% – 300 г
- Цукор – 150 г
- Коньяк (або вино Марсала) – 1 ст. л.
- Жовтки – 6 шт
- Какао-порошок – 1 ст. л.
Рецепт італійського тірамісу:
- Змішати жовтки з цукром, поставити на парову баню і нагрівати близько 10 хвилин, постійно помішуючи, щоб жовтки не зварилися. Так жовтки проходять термообробку і стають безпечними. Якщо ви впевнені в безпеці яєць, то можна цей крок пропустити й використовувати сирі жовтки для крему.
- Далі жовтки (як сирі, так і термооброблені) потрібно збити міксером, поки вони не посвітліють і не стануть пишними, протягом 5-7 хвилин.
- Охолоджені вершки збити до пишності.
- Змішати сир маскарпоне з остиглими жовтками. Частинами ввести збиті вершки, акуратно перемішуючи, намагаючись зберегти легкість крему. Додати 1 столову ложку коньяку або вина.
- Підготувати форму.
- У холодну каву занурити печиво "Савоярді" на 1-2 секунди, максимум, інакше воно занадто сильно розмокне. Викласти в форму шар печива.
- Зверху розподілити половину крему. Знову шар просоченого печива і решту крему. Накрити форму з десертом харчовою плівкою і залишити просочитися протягом 2 годин в холодильнику.
- Перед подачею посипати тірамісу какао.
Чурчхела
- Країна: Грузія
Готується ця грузинська смакота з фруктового соку (найчастіше виноградного соку), в який занурюються нанизані на нитці горіхи. Процес виготовлення чурчхели складний, але десерт вартий всіх витрачених на нього зусиль.
Пахлава
- Країна: Туреччина
Пахлава, або бахлава по-турецьки, є стравою східної кухні, яка виникла ще в XV столітті. Цей десерт готується з тонких листів тіста, промазаних маслом, медом та присипаних горіхами. Ласощі мають дуже солодкий смак, тому рекомендовано запивати турецьким чаєм.
Інгредієнти:
- Тісто філо – 500 г
- Мелені волоські горіхи – 400-500 г
- Вершкове масло або рослинна олія – 150 г
Для цукрового сиропу:
- Цукор – 750 г
- Вода – 600 мл
- Лимон – 0,5 шт
Рецепт турецької пахлави:
- На змащене деко покласти 1 лист тіста, змастити розтопленим вершковим маслом або рослинною олією. На нього покласти ще 2 листи (кожен змастити маслом), посипати горіхами й т.д. Закінчити з 3-го листка тіста (змастити маслом) і перед випіканням нарізати пахлаву на квадрати або ромби.
- Для сиропу варити цукор і воду 5 хвилин і додати лимонний сік.
- Випікати листкову пахлаву в розігрітій духовці при 180 градусах 60-90 хвилин або при 150 градусах 120 хвилин. Гарячу пахлаву залити холодним сиропом.
Традиційний пудинг
- Країна: Англія
Цю страву можна назвати символом старої Англії, адже її готують практично в кожній англійській родині, а рецепт передається з покоління в покоління. Готується цей десерт на водяній бані з борошна, хлібних крихт, яєць, жиру, вершків та спецій. Але мало хто знає, що колись до складу пудингу входило ще й м'ясо.
Чизкейк
- Країна: США
Цей десерт чи не найвідоміший у всьому світі. Готують його абсолютно у всіх куточках землі, але особливо популярний чизкейк в США. Ось тільки батьківщиною цього десерту вважаються не Сполучені Штати, а Давня Греція, де про нього знали ще в VI столітті до нашої ери.
Інгредієнти:
- Сир жирний – 400 г
- Масло вершкове – 200 г
- Желатин – 1 ст. л.
- Пудра цукрова – 2 ст. л.
- Ванільний цукор – 1 уп.
- Шоколад – 200 г
- Печиво вівсяне – 50 г
- Джем – 50 г
Рецепт чизкейка:
- Збити міксером сир, цукрову пудру і розм'якшене масло до утворення однорідної маси.
- Додати ванільний цукор і тонкою цівкою влити розчинений у гарячій воді (5-6 ст. л.) желатин. Збити, викласти масу в форму і поставити в холодильник на 4-5 годин для застигання.
- Для приготування коржа розтовкти вівсяне печиво і змішати з розтопленою на водяній бані шоколадкою. Вистелити тарілку для торта промасленим пергаментним папером і сформувати корж. Поставити в холодильник на 1 годину.
- Форму із застиглою сирною масою опустити на кілька секунд в гарячу воду та обережно викласти вміст на підготовлений корж. Змастити зверху густим фруктовим джемом і обмазати весь чизкейк трохи теплим, розтопленим на водяній бані шоколадом. Поставити чизкейк з сиру в холодильник на ніч.
Трдло
- Країна: Чехія
Трдло – це трубочки з кремом, які дуже популярні в Чехії. Готують цей десерт із солодкого тіста на відкритому вогні, після чого вмочують у суміш цукру і кориці, а зверху присипають горішками або кокосовою стружкою. У Чехії ці ласощі можна купити на вулиці, і ними люблять поласувати й місцеві жителі, й туристи.
Струдель
- Країна: Австрія
Оцінити смак справжнього цього десерту можна лише у Відні або Зальцбурзі. А ось ознайомитися з першим рецептом цього десерту, який датований 1696 роком, можна в міській бібліотеці Відня. За весь час існування рецепт істотних змін не зазнав, і для приготування цього десерту, так само як і раніше, знадобляться тісто з фруктовою начинкою, ягоди, сир або мак. Подають це блюдо часто з ванільним морозивом або збитими вершками.
Інгредієнти:
Для тіста:
- Борошно – 160 г (+20-30 г для замісу)
- Вода тепла (приблизно 30°С) – 120 мл
- Олія – 20 г
- Сіль – 1 щіпка
- Оцет яблучний або сік лимонний – 1/3 ч. л.
Для начинки:
- Вишня без кісточок – 400 г
- Цукор – 50 г
- Цукор ванільний – 1 ч. л.
- Крохмаль кукурудзяний – 20 г
- Сухарі панірувальні або горіхи подрібнені – 40 г
- Масло вершкове – 50 г
Для прикраси:
- Цукрова пудра
Рецепт віденського штруделя:
- Змішати крохмаль, цукор і ванільний цукор. Перемішати все з вишнею. Поставити на невеликий нагрів. Довести до кипіння. Проварити одну-дві хвилини, поки крохмаль не почне густіти. Остудити.
- Додати в воду сіль і лимонний сік (або оцет).
- Зробити в борошні поглиблення і вилити туди воду і рослинну олію.
- Замісити тісто. Залишити на годину в теплому місці.
- Розтопити вершкове масло.
- Розстелити бавовняний рушник або скатертину, посипати борошном. Також посипати борошном тісто.
- Кинути тісто з силою кілька разів на стіл. Після цього зворотною стороною долоні розтягнути спочатку середину, потім почати тягти в різні боки, надаючи форму прямокутника.
- Через тісто має бути видно малюнок на рушник. Два товстих бічних країв (від якого і до якого будете згортати) зрізати ножем для піци. Верхній і нижній краї поки не зрізайте.
- Змастити тісто розтопленим маслом. Посипати сухарями або горіхами. На один край викласти начинку. За допомогою рушники скачати в рулет. Скріпити з кінців, відірвавши товсті частини тіста. Змастити залишками вершкового масла.
- Випікати вишневий штрудель в розігрітій духовці при 180°С градусах приблизно півгодини, до рум'яної скоринки.
- Готовий штрудель з вишнею посипати цукровою пудрою. Дати трохи охолонути і можна їсти.
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