День кондитера: найкращі традиційні десерти з різних країн

3 травня відзначають у світі День кондитера. З цієї нагоди підготували для вас добірку найкращих солодощів з усього світу, які підкорили багатьох гурманів.

Зібрали для вас 10 десертів з усього світу. Це солодкий путівник різними країнами світу та традиційними кухнями. Це найсмачніші десерти з різних країн, які вже стали справжньою візитівкою для туристів.

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Вершкові цукерки

Країна: Японія

Вершкові цукерки – це більше закуска, ніж десерт. Основою для них є каштан з додаванням солодкої картоплі, цукру, солодкого соусу та оцту. Для приготування цукерок підходять лише каштани сорту, який можна знайти виняткового в Японії та Південній Кореї.

Туррон

Країна: Іспанія

Ці іспанські ласощі нагадають вам нугу, якщо ви її куштували. Зустрічаються два види цього вишуканого десерту: твердий, схожий на грильяж, і м'який, як нуга з горіхами. Спробувати традиційний туррон можна лише на території Іспанії, оскільки виготовляти його за межами цієї країни офіційно заборонено.

Інгредієнти:

Мигдаль смажений – 100 г

Фундук смажений – 100 г

Яєчний білок – 2 шт

Цукор – 100 г

Мед рідкий – 100 г

Кориця мелена – на смак

Корж вафельний (за бажанням) – 1 шт

Рецепт іспанського туррона:

Помістіть горіхи в блендер. Подрібнюйте їх протягом 10-15 секунд. Намагайтеся, щоб залишалися цілі шматочки. Форму для туррона застеліть вафельним коржем, щоб зручніше дістати готовий продукт після застигання. Можна також використовувати рисовий папір. У каструлю налийте мед і на слабкому вогні нагрівайте, помішуючи. Доведіть до кипіння. Додайте цукор, перемішуйте, поки цукор не розчиниться. Яєчні білки збийте в густу піну, піки білків не повинні осідати. Додайте до збитих білків горіхи, акуратно перемішайте. Додайте в мед горіхову пасту, варіть ще 10 хвилин на дуже слабкому вогні. Додайте корицю на смак. Маса злегка змінить колір на карамельний, і трохи загусне. Викладіть рівним шаром отриману масу в форму. Залиште туррон застигати в прохолодному місці, але не в холодильнику. Переверніть форму, виклавши застиглий туррон на обробну дошку. Наріжте готові солодощі квадратиками.

Торт Павлова

Країна: Австралія і Нова Зеландія

Цей десерт створили на честь знаменитої балерини Анни Павлової, проте сьогодні цей торт є невіддільною частиною австралійської та новозеландської кухонь. Цікаво, що досі не можуть визначитися, де ж саме винайшли цей десерт. Сьогодні кожен охочий може поласувати цим десертом, прикрашеним ягодами та збитими вершками, з хрусткою скоринкою і м'якою серединкою, що нагадує зефір.

Тірамісу

Країна: Італія

Іноді цей десерт називають "Тосканською дрібницею". Сьогодні цей італійський десерт можна замовити в будь-якому ресторанчику, але справжній тірамісу можна спробувати лише в Італії. Рецепт цієї страви потребує італійських компонентів: сир маскарпоне з Ломбардії, повітряне печиво савоярді та вино марсала з Сицилії.

Інгредієнти:

Печиво "Савоярді" – 40 шт. (близько 350 г)

Кава свіжозаварена – 300 мл

Сир маскарпоне – 500 г

Вершки жирністю 33% – 300 г

Цукор – 150 г

Коньяк (або вино Марсала) – 1 ст. л.

Жовтки – 6 шт

Какао-порошок – 1 ст. л.

Рецепт італійського тірамісу:

Змішати жовтки з цукром, поставити на парову баню і нагрівати близько 10 хвилин, постійно помішуючи, щоб жовтки не зварилися. Так жовтки проходять термообробку і стають безпечними. Якщо ви впевнені в безпеці яєць, то можна цей крок пропустити й використовувати сирі жовтки для крему. Далі жовтки (як сирі, так і термооброблені) потрібно збити міксером, поки вони не посвітліють і не стануть пишними, протягом 5-7 хвилин. Охолоджені вершки збити до пишності. Змішати сир маскарпоне з остиглими жовтками. Частинами ввести збиті вершки, акуратно перемішуючи, намагаючись зберегти легкість крему. Додати 1 столову ложку коньяку або вина. Підготувати форму. У холодну каву занурити печиво "Савоярді" на 1-2 секунди, максимум, інакше воно занадто сильно розмокне. Викласти в форму шар печива. Зверху розподілити половину крему. Знову шар просоченого печива і решту крему. Накрити форму з десертом харчовою плівкою і залишити просочитися протягом 2 годин в холодильнику. Перед подачею посипати тірамісу какао.

Чурчхела

Країна: Грузія

Готується ця грузинська смакота з фруктового соку (найчастіше виноградного соку), в який занурюються нанизані на нитці горіхи. Процес виготовлення чурчхели складний, але десерт вартий всіх витрачених на нього зусиль.

Пахлава

Країна: Туреччина

Пахлава, або бахлава по-турецьки, є стравою східної кухні, яка виникла ще в XV столітті. Цей десерт готується з тонких листів тіста, промазаних маслом, медом та присипаних горіхами. Ласощі мають дуже солодкий смак, тому рекомендовано запивати турецьким чаєм.

Інгредієнти: Тісто філо – 500 г

Мелені волоські горіхи – 400-500 г

Вершкове масло або рослинна олія – 150 г Для цукрового сиропу: Цукор – 750 г

Вода – 600 мл

Лимон – 0,5 шт Рецепт турецької пахлави: На змащене деко покласти 1 лист тіста, змастити розтопленим вершковим маслом або рослинною олією. На нього покласти ще 2 листи (кожен змастити маслом), посипати горіхами й т.д. Закінчити з 3-го листка тіста (змастити маслом) і перед випіканням нарізати пахлаву на квадрати або ромби. Для сиропу варити цукор і воду 5 хвилин і додати лимонний сік. Випікати листкову пахлаву в розігрітій духовці при 180 градусах 60-90 хвилин або при 150 градусах 120 хвилин. Гарячу пахлаву залити холодним сиропом.

Традиційний пудинг

Країна: Англія

Цю страву можна назвати символом старої Англії, адже її готують практично в кожній англійській родині, а рецепт передається з покоління в покоління. Готується цей десерт на водяній бані з борошна, хлібних крихт, яєць, жиру, вершків та спецій. Але мало хто знає, що колись до складу пудингу входило ще й м'ясо.

Чизкейк

Країна: США

Цей десерт чи не найвідоміший у всьому світі. Готують його абсолютно у всіх куточках землі, але особливо популярний чизкейк в США. Ось тільки батьківщиною цього десерту вважаються не Сполучені Штати, а Давня Греція, де про нього знали ще в VI столітті до нашої ери.

Інгредієнти:

Сир жирний – 400 г

Масло вершкове – 200 г

Желатин – 1 ст. л.

Пудра цукрова – 2 ст. л.

Ванільний цукор – 1 уп.

Шоколад – 200 г

Печиво вівсяне – 50 г

Джем – 50 г

Рецепт чизкейка:

Збити міксером сир, цукрову пудру і розм'якшене масло до утворення однорідної маси. Додати ванільний цукор і тонкою цівкою влити розчинений у гарячій воді (5-6 ст. л.) желатин. Збити, викласти масу в форму і поставити в холодильник на 4-5 годин для застигання. Для приготування коржа розтовкти вівсяне печиво і змішати з розтопленою на водяній бані шоколадкою. Вистелити тарілку для торта промасленим пергаментним папером і сформувати корж. Поставити в холодильник на 1 годину. Форму із застиглою сирною масою опустити на кілька секунд в гарячу воду та обережно викласти вміст на підготовлений корж. Змастити зверху густим фруктовим джемом і обмазати весь чизкейк трохи теплим, розтопленим на водяній бані шоколадом. Поставити чизкейк з сиру в холодильник на ніч.

Трдло

Країна: Чехія

Трдло – це трубочки з кремом, які дуже популярні в Чехії. Готують цей десерт із солодкого тіста на відкритому вогні, після чого вмочують у суміш цукру і кориці, а зверху присипають горішками або кокосовою стружкою. У Чехії ці ласощі можна купити на вулиці, і ними люблять поласувати й місцеві жителі, й туристи.

Струдель

Країна: Австрія

Оцінити смак справжнього цього десерту можна лише у Відні або Зальцбурзі. А ось ознайомитися з першим рецептом цього десерту, який датований 1696 роком, можна в міській бібліотеці Відня. За весь час існування рецепт істотних змін не зазнав, і для приготування цього десерту, так само як і раніше, знадобляться тісто з фруктовою начинкою, ягоди, сир або мак. Подають це блюдо часто з ванільним морозивом або збитими вершками.

Інгредієнти:

Для тіста:

Борошно – 160 г (+20-30 г для замісу)

Вода тепла (приблизно 30°С) – 120 мл

Олія – 20 г

Сіль – 1 щіпка

Оцет яблучний або сік лимонний – 1/3 ч. л.

Для начинки:

Вишня без кісточок – 400 г

Цукор – 50 г

Цукор ванільний – 1 ч. л.

Крохмаль кукурудзяний – 20 г

Сухарі панірувальні або горіхи подрібнені – 40 г

Масло вершкове – 50 г

Для прикраси:

Цукрова пудра

Рецепт віденського штруделя:

Змішати крохмаль, цукор і ванільний цукор. Перемішати все з вишнею. Поставити на невеликий нагрів. Довести до кипіння. Проварити одну-дві хвилини, поки крохмаль не почне густіти. Остудити. Додати в воду сіль і лимонний сік (або оцет). Зробити в борошні поглиблення і вилити туди воду і рослинну олію. Замісити тісто. Залишити на годину в теплому місці. Розтопити вершкове масло. Розстелити бавовняний рушник або скатертину, посипати борошном. Також посипати борошном тісто. Кинути тісто з силою кілька разів на стіл. Після цього зворотною стороною долоні розтягнути спочатку середину, потім почати тягти в різні боки, надаючи форму прямокутника. Через тісто має бути видно малюнок на рушник. Два товстих бічних країв (від якого і до якого будете згортати) зрізати ножем для піци. Верхній і нижній краї поки не зрізайте. Змастити тісто розтопленим маслом. Посипати сухарями або горіхами. На один край викласти начинку. За допомогою рушники скачати в рулет. Скріпити з кінців, відірвавши товсті частини тіста. Змастити залишками вершкового масла. Випікати вишневий штрудель в розігрітій духовці при 180°С градусах приблизно півгодини, до рум'яної скоринки. Готовий штрудель з вишнею посипати цукровою пудрою. Дати трохи охолонути і можна їсти.

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