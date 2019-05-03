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Гра престолів День матері

День матері 2019: дата, коли свято, історія і традиції в Україні

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Дізнайтеся, якого числа День матері 2019 - фото 1
Дізнайтеся, якого числа День матері 2019

В Україні щороку відзначають День матері – усі вітають своїх неньок, дарують їм квіти та шанують найрідніших. До вашої уваги дата свята 2019, а також історія та традиції.

День матері – це міжнародне свято присвячене матерям. У цей день вітають матерів та вагітних жінок. Проте здебільшого кожен поздоровляє своїх рідних матусь.

Тут більше: Привітання з Днем матері 2019 українською мовою

Дата, коли День матері 2019

В Україні День матері завжди припадає на другу неділю травня. Цю дату святкування встановили указом президента від 10 травня 1999 року. У 2019 році День матері відзначатимуть 12 травня.

Також у другу неділю травня День матері відзначають в Естонії, США, на Мальті, Кіпрі, в Данії, Фінляндії, Німеччини, Італії, Туреччини, Австралії, Японії, Бельгії, Бразилії.

У День матері вітають усіх мам - фото 325383

Проте низка країн відзначають це свято в інші дні. Наприклад, 21 березня, у день весняного рівнодення, святкують цей день у Єгипті. У Росії День матері припадає на останню неділю листопада, у Казахстані – на третю неділю вересня, у Киргизії – на третю неділю травня.

Англійці святкують День матері в першу неділю березня, а от французи та шведи – в останню неділю травня. Жителі Литви, Іспанії, Португалії вітають своїх мам у першу неділю травня. В Білорусі святкують 14 жовтня, у Вірменії – 7 квітня, в Грузії – 3 березня, в Греції – 9 травня, в Польщі – 26 травня, в Сербії – в грудні, а на Філіппінах – 10 травня.

Історія свята Дня матері

Жінку-матір вшановують здавна. Це свято має багатовікову історію. Все почалося від давньогрецького культу матері – обряди, ритуали, містерії на честь Великої матері богів відбувалися навесні по всій Азії.

Материнство - фото 325385

В Україні травень вважають місяцем Пречистої Діви Марії. Саме до неї віряни звертаються з молитвами про допомогу та захист. Також Богородиця є опікункою козацтва.

В українській громаді День матері вперше відзначали у 1928 році завдяки "Союзу українок Канади". А вже у 1929 році це свято відзначали у Львові. Також, у цей рік "Союз українок" впровадив День матері на Тернопільщині. Організовували концерти, конференції, фестивалі тощо. Відтоді День матері почали святкувати дуже широко. Проте у 1939 свято заборонила радянська влада.

Свято матері повернули до України в 1990 році.

Традиції на День матері 2019

Багато країн мають традиції святкування Дня матері: дарують квіти, співають пісні, діти роблять власноруч вітальні листівки тощо.

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З Днем матері

Приміром, в США й Австралії заведено носити квіти гвоздики на одязі у цей день. Також важливо звертати увагу на колір пелюсток. Якщо квітка кольорова, то це свідчить про те, що мати жива. Білі гвоздики символізують пам'ять про померлих матерів.

В Україні це свято асоціюється з бузком, який рясно квітне саме у цей період.

Картинки до Дня матері: оригінальні листівки та відкритки для привітання

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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