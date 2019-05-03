На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
День матері 2019: дата, коли свято, історія і традиції в Україні
-
- 190
В Україні щороку відзначають День матері – усі вітають своїх неньок, дарують їм квіти та шанують найрідніших. До вашої уваги дата свята 2019, а також історія та традиції.
День матері – це міжнародне свято присвячене матерям. У цей день вітають матерів та вагітних жінок. Проте здебільшого кожен поздоровляє своїх рідних матусь.
Тут більше: Привітання з Днем матері 2019 українською мовою
Дата, коли День матері 2019
В Україні День матері завжди припадає на другу неділю травня. Цю дату святкування встановили указом президента від 10 травня 1999 року. У 2019 році День матері відзначатимуть 12 травня.
Також у другу неділю травня День матері відзначають в Естонії, США, на Мальті, Кіпрі, в Данії, Фінляндії, Німеччини, Італії, Туреччини, Австралії, Японії, Бельгії, Бразилії.
Проте низка країн відзначають це свято в інші дні. Наприклад, 21 березня, у день весняного рівнодення, святкують цей день у Єгипті. У Росії День матері припадає на останню неділю листопада, у Казахстані – на третю неділю вересня, у Киргизії – на третю неділю травня.
Англійці святкують День матері в першу неділю березня, а от французи та шведи – в останню неділю травня. Жителі Литви, Іспанії, Португалії вітають своїх мам у першу неділю травня. В Білорусі святкують 14 жовтня, у Вірменії – 7 квітня, в Грузії – 3 березня, в Греції – 9 травня, в Польщі – 26 травня, в Сербії – в грудні, а на Філіппінах – 10 травня.
Історія свята Дня матері
Жінку-матір вшановують здавна. Це свято має багатовікову історію. Все почалося від давньогрецького культу матері – обряди, ритуали, містерії на честь Великої матері богів відбувалися навесні по всій Азії.
В Україні травень вважають місяцем Пречистої Діви Марії. Саме до неї віряни звертаються з молитвами про допомогу та захист. Також Богородиця є опікункою козацтва.
В українській громаді День матері вперше відзначали у 1928 році завдяки "Союзу українок Канади". А вже у 1929 році це свято відзначали у Львові. Також, у цей рік "Союз українок" впровадив День матері на Тернопільщині. Організовували концерти, конференції, фестивалі тощо. Відтоді День матері почали святкувати дуже широко. Проте у 1939 свято заборонила радянська влада.
Свято матері повернули до України в 1990 році.
Традиції на День матері 2019
Багато країн мають традиції святкування Дня матері: дарують квіти, співають пісні, діти роблять власноруч вітальні листівки тощо.
Приміром, в США й Австралії заведено носити квіти гвоздики на одязі у цей день. Також важливо звертати увагу на колір пелюсток. Якщо квітка кольорова, то це свідчить про те, що мати жива. Білі гвоздики символізують пам'ять про померлих матерів.
Картинки до Дня матері: оригінальні листівки та відкритки для привітання
-
14:32Відомий актор Голлівуду програв парі і виклав вкрай відверте фото
-
14:14У Британії здійснив політ перший літак без закрилків: відео
-
14:00Подарунки мамі на День матері: 15 ідей, що подарувати найріднішій
-
13:49Зірка Кварталу 95 повністю оголилася на камеру: інтимне фото
-
13:27Названо найпопулярніші легкові авто в Україні
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
13:12Вихідні дні 2019 в Україні – календар державних свят на рік
-
12:47У SpaceX підтвердили втрату капсули Crew Dragon: відео моменту знищення
-
12:31Переможниця Голосу країни 9 Оксана Муха показала фото виграної квартири
-
12:16Тіна Кароль поділилася сексуальним знімком з глибоким декольте
-
11:45Популярні хіти Rammstein зіграли на українських інструментах: ефектне відео
-
11:30Рішення УЄФА щодо Мораеса: чи зарахують збірній України технічні поразки
-
11:19Надя Дорофєєва опублікувала гаряче фото в купальнику
-
10:50OnePlus 7 Pro: з'явилися офіційні зображення новинки
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
10:36День матері 2019: дата, коли свято, історія і традиції в Україні
-
10:20Розсекречений футуристичний дизайн PlayStation 5: фото
-
09:49Зонд NASA надіслав вражаючі знімки заходу на Марсі
-
09:21Спокуслива вболівальниця: Леся Нікітюк показала яскраві знімки з Іспанії
-
08:52Фахівці розповіли про несподівану користь байдикування
-
08:25Мережу зворушив чуттєвий знімок Порошенка з дружиною
-
07:53Ці натуральні засоби допоможуть позбутися зубного нальоту
-
07:32Так виглядав нереалізований концепт позашляховика Москвич
-
07:15Прогноз погоди на 3 травня в Україні
- 02 травня
-
22:52У бороданів більше шансів отримати згоду на секс, і ось чому
-
14:00Подарунки мамі на День матері: 15 ідей, що подарувати найріднішій
-
11:45Популярні хіти Rammstein зіграли на українських інструментах: ефектне відео
-
10:36День матері 2019: дата, коли свято, історія і традиції в Україні
-
08:52Фахівці розповіли про несподівану користь байдикування
- 02 травня
-
22:52У бороданів більше шансів отримати згоду на секс, і ось чому
-
20:55Чому лікарі не рекомендують заміняти медом цукор
-
18:35В Україні зросла середня зарплата: хто і де заробляє найбільше
-
17:11Складено рейтинг найбільш високооплачуваних акторів Голлівуду
-
15:27Пікнік здорової людини: 5 правил, які треба знати кожному
-
14:05Гра престолів 8: які головні герої загинули в битві за Вінтерфелл
-
11:40Пеня на борги за комуналку: які штрафи запрацювали в Україні з 1 травня
-
07:15Весна повертається: яку погоду чекати в Україні 2 травня
- 01 травня
-
21:53Месники: у PornHub назвали найбажанішого персонажа франшизи
-
18:51Експерти назвали продукти, які не варто зберігати після свят
-
15:24Місячний календар стрижок на травень 2019: коли стригти волосся
-
12:22Сповідь продавця: чому ніколи не варто купувати техніку в кредит
-
10:00День міста Львова 2019: програма святкування і безкоштовні концерти
-
08:16Яку погоду очікувати 1 травня: точний прогноз
- 30 квітня
-
21:501 травня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
18:22Овочі, яким не шкодить термічна обробка
-
16:21Моделі 90-х: як змінилася спекотна красуня Шерон Стоун (18+)
-
14:15Нові фільми травня 2019: найкращі прем'єри місяця
-
12:50Гід по стилю: що одягнути на пікнік чоловікам
-
10:55Кіт Харінгтон розповів про улюблену сцену в Грі престолів
-
07:25Магнітні бурі у травні 2019: коли українцям варто бути обачними