Netflix презентував перший трейлер другого сезону серіалу "Гра в кальмара"

Стримінговий сервіс Netflix опублікував тизер-трейлер другого сезону серіалу "Гра в кальмара". Окрім цього назвали дату його виходу, а також дату фінального сезону.

Так, другий сезон шоу вийде 26 грудня 2024 року, а фінальний – 2025 року. Переглянути трейлер можна на YouTube.

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Сервіс також опублікував листа Хвана Дон Хека – режисера, сценариста та виконавчого продюсера "Гри в кальмара". Він нагадав, що з моменту виходу першого сезону серіалу минуло вже три роки.

У другому сезоні в серіал повернеться Сон Гі Хун, який заприсягся помститися наприкінці першого, зможуть побачити глядачі та фронтмена, який "виявиться не таким простим противником".

Сюжет нового сезону розгортається три роки після перемоги Сон Гі Хуна у "Грі в кальмара". Він продовжує шукати організаторів гри, щоб знищити їхній згубний бізнес. Гі Хун використовує виграні кошти для свого розслідування і пошуків чоловіка у костюмі, який грає в ddakji у метро. Сон навіть не думав, що його шлях до поставленої цілі буде настільки небезпечним. Щоб завершити гру, йому знову доведеться в неї увійти.

Жорстоке зіткнення між їхніми двома світами продовжиться у фіналі серіалу в 3-му сезоні, який вийде наступного року, – написав Хван Дон Хек.

Перший сезон серіалу "Гра в кальмара" вийшов 17 вересня 2021 року і лише за кілька тижнів встиг стати номером один на Netflix. Він зачіпає хвору тему економічної нестабільності в Південній Кореї, яка не менш близька до багатьох інших країн світу.

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