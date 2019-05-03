На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Подарунки мамі на День матері: 15 ідей, що подарувати найріднішій
-
- 30
День матері в Україні відзначають в другу неділю травня. У це свято прийнято дарувати мамі особливі подарунки. Зібрали для вас найкращі ідеї, що подарувати найдорожчій.
Привітати маму хочеться по-особливому, адже вона так багато для нас зробила! Ми підготували для вас найкращі подарунки для неї на День матері.
Це цікаво: Історія і традиції свята Дня матері 2019 в Україні
1. У це весняне свято подаруйте мамі букет її улюблених квітів. Вона поставить його у вазу, буде милуватися ним, а аромат буде нагадувати про вас.
2. Альтернативою свіжим квітам є горщики з рослинами: фіалки, орхідеї, папороть, троянди та інші. Вони будуть стояти набагато довше, ніж звичайний букет.
3. Можете додати трохи екстриму – подаруйте Венерину мухоловку. Цю рослину потрібно годувати комахами.
4. Якщо ваша мати не дуже любить живі квіти, то подаруйте їй цікавий безквітковий букет. Можете замовити букет із солодощів, фруктів, м'яса, сиру тощо. Зараз майстрині таке вигадують! Їхня фантазія не має меж.
5. Смачненьке! Аби не бути надто банальними, подаруйте мамі кошик чи коробку до верху наповнену її улюбленими солодощами або фруктами.
6. Також цю ідею можна розвинути й подарувати те, на чому, зазвичай, економлять: екзотичні фрукти та елітні солодощі. Справжній бельгійський шоколад з цукатами або солоною карамеллю, марципани, манго, лічі, пітахайя – вибір насправді дуже великий.
7. Продовжуючи тему їжі – запросіть маму на вечерю в ресторан або до кав'ярні. У цьому випадку є кілька переваг: мама проведе разом з вами час за приємною розмовою, скоштує смачні страви, а ви оплатите рахунок, що і буде подарунком.
8. Також можете презентувати сертифікат. Перший варіант – матеріальні речі. Сертифікат на косметику, одяг, продукцію, якою вона користується або хотіла б скористатися. Нехай сама обере те, що їй потрібно, щоб ви не помилилися розміром або запахом.
9. Другий варіант сертифікату – послуги. Сертифікат на масаж, шоколадне обгортування, катання на квадроциклах тощо. Нехай мама реалізує його тоді, коли буде мати час.
10. Якщо не хочете, щоб мама знала суму, яку ви витрачаєте, то просто відведіть її на косметичні процедури, кінну прогулянку, кулінарні курси з виготовлення домашньої пасти, наприклад. Варіантів багато. Подумайте, що було б цікаво саме вашій матері.
11. Даруйте емоції! Подарунок – не означає саме матеріальні речі. Влаштуйте похід в театр, кіно, на концерт, фестиваль, майстер-клас.
12. Ловіть момент! Подаруйте мамі спільну фотосесію. Усміхнені та щасливі – ці світлини вона буде потім переглядати не один раз.
13. Створіть фотокнигу або видрукуйте ваші фотографії. Повірте, альбом зі спогадами – чудовий подарунок!
14. Яке мамине захоплення або професія? Якщо вона любить готувати цікаві страви, то подаруйте їй кухонне начиння. Якщо ваша мама художниця, то підіть за подарунком в крамничку з художніми товарами. Тут подарунок залежить від її хобі.
15. У дитинстві на свята всі робили листівки своїми руками. Можете поекспериментувати у цьому керунку: напишіть пісню, вірш, портрет для мами. Такого другого подарунку точно не буде!
І пам'ятайте головне – мама буде щаслива, якщо ви просто приділяєте їй увагу і щиро говорите, що любите її!
До теми: Привітання з Днем матері 2019 українською мовою
-
14:32Відомий актор Голлівуду програв парі і виклав вкрай відверте фото
-
14:14У Британії здійснив політ перший літак без закрилків: відео
-
14:00Подарунки мамі на День матері: 15 ідей, що подарувати найріднішій
-
13:49Зірка Кварталу 95 повністю оголилася на камеру: інтимне фото
-
13:27Названо найпопулярніші легкові авто в Україні
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
13:12Вихідні дні 2019 в Україні – календар державних свят на рік
-
12:47У SpaceX підтвердили втрату капсули Crew Dragon: відео моменту знищення
-
12:31Переможниця Голосу країни 9 Оксана Муха показала фото виграної квартири
-
12:16Тіна Кароль поділилася сексуальним знімком з глибоким декольте
-
11:45Популярні хіти Rammstein зіграли на українських інструментах: ефектне відео
-
11:30Рішення УЄФА щодо Мораеса: чи зарахують збірній України технічні поразки
-
11:19Надя Дорофєєва опублікувала гаряче фото в купальнику
-
10:50OnePlus 7 Pro: з'явилися офіційні зображення новинки
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
10:36День матері 2019: дата, коли свято, історія і традиції в Україні
-
10:20Розсекречений футуристичний дизайн PlayStation 5: фото
-
09:49Зонд NASA надіслав вражаючі знімки заходу на Марсі
-
09:21Спокуслива вболівальниця: Леся Нікітюк показала яскраві знімки з Іспанії
-
08:52Фахівці розповіли про несподівану користь байдикування
-
08:25Мережу зворушив чуттєвий знімок Порошенка з дружиною
-
07:53Ці натуральні засоби допоможуть позбутися зубного нальоту
-
07:32Так виглядав нереалізований концепт позашляховика Москвич
-
07:15Прогноз погоди на 3 травня в Україні
- 02 травня
-
22:52У бороданів більше шансів отримати згоду на секс, і ось чому
-
14:00Подарунки мамі на День матері: 15 ідей, що подарувати найріднішій
-
11:45Популярні хіти Rammstein зіграли на українських інструментах: ефектне відео
-
10:36День матері 2019: дата, коли свято, історія і традиції в Україні
-
08:52Фахівці розповіли про несподівану користь байдикування
- 02 травня
-
22:52У бороданів більше шансів отримати згоду на секс, і ось чому
-
20:55Чому лікарі не рекомендують заміняти медом цукор
-
18:35В Україні зросла середня зарплата: хто і де заробляє найбільше
-
17:11Складено рейтинг найбільш високооплачуваних акторів Голлівуду
-
15:27Пікнік здорової людини: 5 правил, які треба знати кожному
-
14:05Гра престолів 8: які головні герої загинули в битві за Вінтерфелл
-
11:40Пеня на борги за комуналку: які штрафи запрацювали в Україні з 1 травня
-
07:15Весна повертається: яку погоду чекати в Україні 2 травня
- 01 травня
-
21:53Месники: у PornHub назвали найбажанішого персонажа франшизи
-
18:51Експерти назвали продукти, які не варто зберігати після свят
-
15:24Місячний календар стрижок на травень 2019: коли стригти волосся
-
12:22Сповідь продавця: чому ніколи не варто купувати техніку в кредит
-
10:00День міста Львова 2019: програма святкування і безкоштовні концерти
-
08:16Яку погоду очікувати 1 травня: точний прогноз
- 30 квітня
-
21:501 травня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
18:22Овочі, яким не шкодить термічна обробка
-
16:21Моделі 90-х: як змінилася спекотна красуня Шерон Стоун (18+)
-
14:15Нові фільми травня 2019: найкращі прем'єри місяця
-
12:50Гід по стилю: що одягнути на пікнік чоловікам
-
10:55Кіт Харінгтон розповів про улюблену сцену в Грі престолів
-
07:25Магнітні бурі у травні 2019: коли українцям варто бути обачними