Подарунки мамі на День матері: 15 ідей, що подарувати найріднішій

День матері в Україні відзначають в другу неділю травня. У це свято прийнято дарувати мамі особливі подарунки. Зібрали для вас найкращі ідеї, що подарувати найдорожчій.

Привітати маму хочеться по-особливому, адже вона так багато для нас зробила! Ми підготували для вас найкращі подарунки для неї на День матері.

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1. У це весняне свято подаруйте мамі букет її улюблених квітів. Вона поставить його у вазу, буде милуватися ним, а аромат буде нагадувати про вас.

2. Альтернативою свіжим квітам є горщики з рослинами: фіалки, орхідеї, папороть, троянди та інші. Вони будуть стояти набагато довше, ніж звичайний букет.

3. Можете додати трохи екстриму – подаруйте Венерину мухоловку. Цю рослину потрібно годувати комахами.

4. Якщо ваша мати не дуже любить живі квіти, то подаруйте їй цікавий безквітковий букет. Можете замовити букет із солодощів, фруктів, м'яса, сиру тощо. Зараз майстрині таке вигадують! Їхня фантазія не має меж.

5. Смачненьке! Аби не бути надто банальними, подаруйте мамі кошик чи коробку до верху наповнену її улюбленими солодощами або фруктами.

6. Також цю ідею можна розвинути й подарувати те, на чому, зазвичай, економлять: екзотичні фрукти та елітні солодощі. Справжній бельгійський шоколад з цукатами або солоною карамеллю, марципани, манго, лічі, пітахайя – вибір насправді дуже великий.

7. Продовжуючи тему їжі – запросіть маму на вечерю в ресторан або до кав'ярні. У цьому випадку є кілька переваг: мама проведе разом з вами час за приємною розмовою, скоштує смачні страви, а ви оплатите рахунок, що і буде подарунком.

8. Також можете презентувати сертифікат. Перший варіант – матеріальні речі. Сертифікат на косметику, одяг, продукцію, якою вона користується або хотіла б скористатися. Нехай сама обере те, що їй потрібно, щоб ви не помилилися розміром або запахом.

9. Другий варіант сертифікату – послуги. Сертифікат на масаж, шоколадне обгортування, катання на квадроциклах тощо. Нехай мама реалізує його тоді, коли буде мати час.

10. Якщо не хочете, щоб мама знала суму, яку ви витрачаєте, то просто відведіть її на косметичні процедури, кінну прогулянку, кулінарні курси з виготовлення домашньої пасти, наприклад. Варіантів багато. Подумайте, що було б цікаво саме вашій матері.

11. Даруйте емоції! Подарунок – не означає саме матеріальні речі. Влаштуйте похід в театр, кіно, на концерт, фестиваль, майстер-клас.

12. Ловіть момент! Подаруйте мамі спільну фотосесію. Усміхнені та щасливі – ці світлини вона буде потім переглядати не один раз.

13. Створіть фотокнигу або видрукуйте ваші фотографії. Повірте, альбом зі спогадами – чудовий подарунок!

14. Яке мамине захоплення або професія? Якщо вона любить готувати цікаві страви, то подаруйте їй кухонне начиння. Якщо ваша мама художниця, то підіть за подарунком в крамничку з художніми товарами. Тут подарунок залежить від її хобі.

15. У дитинстві на свята всі робили листівки своїми руками. Можете поекспериментувати у цьому керунку: напишіть пісню, вірш, портрет для мами. Такого другого подарунку точно не буде!

І пам'ятайте головне – мама буде щаслива, якщо ви просто приділяєте їй увагу і щиро говорите, що любите її!

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