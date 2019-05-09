Найкращі українські пісні про маму, від яких мурашки по шкірі

Пісні про маму – це один зі способів висловити свою вдячність найріднішій людині в світі, тож не дивно, що українська музика багата на сумні та веселі композиції про неньку. До Дня матері зібрали для вас красиві пісні про матусю, які має послухати кожен. Насолоджуйтеся!

Пісня про маму посідає особливе місце в культурній спадщині українців. Про неньку складено чимало композицій – і вони не тільки для дітей, а й для дорослих. Пам'ятайте, що для мами ви завжди будете маленькими шибениками, тому вона й хвилюється за кожен ваш крок. Не дратуйтеся, а зрозумійте та подякуйте матусі за її любов! До вашої уваги гарні пісні про матір, які допоможуть зробити це.

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Пісня про матір – слухати онлайн

Чи не найвідоміша композиція, присвячена мамі, – знаменита "Рідна мати моя" ("Пісня про рушник"), слова якої написав Андрій Малишко, музику – Платон Майборода.

Пісня про маму у виконанні Дмитра Гнатюка:

Слова цієї пісні має знати кожен українець.

Текст пісні "Рідна мати моя"

Рідна мати моя, ти ночей не доспала

Ти водила мене у поля край села,

І в дорогу далеку ти мене на зорі проводжала,

І рушник вишиваний на щастя дала,

І в дорогу далеку ти мене на зорі проводжала,

І рушник вишиваний на щастя, на долю дала.

Хай на ньому цвіте росяниста доріжка,

І зелені луга й солов'їні гаї,

І твоя незрадлива материнська ласкава усмішка,

І засмучені очі хороші твої.

І твоя незрадлива материнська ласкава усмішка,

І засмучені очі хороші, блакитні твої.

Я візьму той рушник, простелю, наче долю,

В тихім шелесті трав, в щебетанні дібров,

І на тім рушничкові оживе все знайоме до болю:

І дитинство, й розлука, і вірна любов.

І на тім рушничкові оживе все знайоме до болю

І дитинство, й розлука, й твоя материнська любов.

Версія композиції "Рідна мати моя" Квітки Цісик:

Слухайте пісню про маму від Олександра Пономарьова та Руслани:

Злата Огневіч теж співає про матір:

Тішить, що і зараз українські артисти не забувають співати про матусю. В епоху беззмістовних хітів зворушливі композиції для мами розчулюють до сліз.

Скрябін – Мам

Океан Ельзи – Лист до мами

ТІК – Для мами

Олександр Пономарьов – Мaмi

Аркадій Войтюк – Мамо

Ірина Лончина – Дорогій матусі

Ніна та Тоня Матвієнко – Любій матусі

Віктор Павлік – Мама

Світлана Весна – Моя мамо

Привітати найріднішу матусю з днем народженням можна не банальними словами, а оригінальною піснею. Звісно, найкраще самому виконати красиву композицію, але годиться і відео.

Оксана Пекун – Мамо

Михайло Хома (DZIDZIO) – День народження

Алла Іванишина – День народження

Мері – З Днем Народження

Теодор Кукурудза – День народження у тебе

Воплі Відоплясова – День народження

На День матері дочки та сини можуть подарувати мамі гарну пісню. Неважливо, чи вміють вони співати, головне, щоб слова линули від душі.

Аліна Гросу – Мама

Яна Заплатинська – Мамо

Все починається з мами

Мамині руки

Наталія Май – Мамочка моя

Українці відомі своїм почуттям гумору, тому чимало пісень про маму мають жартівливий характер. Вибирайте, яка пісенька вам до вподоби, та нумо співати разом!

Жито, мамцю

Била мене мати березовим прутом

Люблю Гриця

На зорі мене, мамо, збуди

Не сваріться, моя мамо

Три доньки

Жартівлива пісня про тещу

Однак нерідко мама в пісні не б'є і не лає свою дитину, а тужить за нею, проводжаючи в доросле життя або ж на війну... І навпаки: часто у піснях діти не ображаються на всезнаючих матерів, а шкодують про те, що не дослухалися до їхніх порад, що дошкуляли їм, ображали, що рідко спілкувалися з ними. Ці зворушливі композиції на українській мові не залишать вас байдужими.

Віталій Козловський – Чорнобривці

Назарій Яремчук – Чуєш, мамо

ВІА Ватра – Ніби вчора, рідна мамо

Василь Зінкевич – Мамина світлиця

Світозари – Мамина криниця

Олександр Клименко – Материнська любов

Анатолій Горчинський – Росте черешня в мами на городі

Таїсія Повалій – Пісня про матір

Ірина Лончина – Мати-емігрантка

Олег Винник – Мати каже правду

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