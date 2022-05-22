З Днем ангела Миколи 2022: гарні привітання з іменинами для Колі

Красиві привітання з Днем ангела Миколи потішать власників цього імені в їхнє свято. 19 грудня та 22 травня не забудьте поздоровити знайомих іменинників – ось найкращі вітання українською мовою для Колі!

Ім'я Микола складається з двох давньогрецьких слів "nicos" – "переможець" і "laos" – "народ", тобто його значення можна розшифрувати як "переможець народів". На різних мовах це ім'я звучить по-різному: Нікола, Ніколаус, Ніколас, Міклош, а в Україні воно стало популярним тільки у 18 столітті як вшанування Святого Миколая Чудотворця. І ця дата справді відома для всіх українців, адже асоціюється з чарівною порою, казкою та подарунками.

Тут більше: Привітання з Днем ангела на українській мові

Свій День ангела Колі відзначають кілька разів, зокрема 19 грудня на зимового Миколи та 22 травня на літнього Миколая. Якщо у вас є знайомі з таким іменем – обов'язково привітайте їх з іменинами! До вашої уваги найкращі вітання українською мовою у віршах, смс, прозі та картинках.

Тисніть на пункт та переходьте до потрібного вам розділу:

***

Вітаєм Миколу нині щиро!

Бажаєм добра і, звичайно, ще миру!

Світанків сонячних, привітних,

А днів прекрасних, теплих, світлих.

Ночей спокійних, не тривожних,

А щастя стільки, скільки хочеш!

Здоров'я вдосталь і без ліку,

Кохання щирого довіку!

***

Нехай у день твого святого,

Ангел сил додасть до всього,

Щоб життя не було сірим,

Хай додасть наснаги й віри,

Перемог на кожнім кроці,

Досягати без вагання,

З днем ангела, Миколо,

Прийми привітання!

***

Ангел вдома в тебе був,

Тож молитву твою чув,

І на твої іменини,

Вже дарує щохвилини:

Пуд здоров'я і пуд віри,

Кілограмів сто надії,

Фунтів тисячі любові,

І кохання не на слові,

А каратів так відерце,

Радості у твоє серце,

Ну і ще букет удачі,

І добра у твою вдачу!

***

Хай з подихом холодної зими,

Приходить щастя, стукає в віконце,

Його, Миколо, в душу пропусти

Щоб зігрівало наче сонце,

Хай день дарує усмішку тобі,

А вечір затишок й палке кохання,

І щоб завжди в твоєму крузі,

Була любов і вірні друзі!

***

Свят у світі є багато.

Іменини – також свято –

Наймиліше від усіх:

Подарунки і пиріг –

Все Миколо, усе – для тебе.

Зазирає янгол з неба

На твоє веселе свято

Й ніби хоче нагадати,

Що святий у тебе є

На ім'я, як і твоє.

Він тебе оберігає,

Любить і застерігає:

Любим будь і людям й Богу,

Не цурайсь свого святого –

Й кожен свій день іменин

Відсвяткуй разом із ним.

***

У цей зимовий день несу вітання

усім Миколам й Миколаям,

щоб у серці палало лиш кохання,

а вдача була чимось звичайним!

Багатства, здоров'я та радості більше,

щоб ніколи не падав дощ на душі,

Хай все вдається у всьому неспішно,

а поряд будуть вірні товариші!

***

В день весняний гріють душу

Теплі побажання,

Настрій свята в серці творять

Щирі привітання!

В іменини ми бажаєм

І щодня, й щомиті,

Хай Миколі помагає

Ангел покровитель!

***

Твоє ім'я Микола – найкраще із імен,

Яким тебе благословила мати,

І ангел взяв тебе під свій покров,

Щоб до кінця життя оберігати!

Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,

З тобою разом хай сумує і радіє,

Ти вір йому, бо він не підведе,

На нього завжди буде й є надія!

***

Нехай життя, мов пісня,

Лине у любові,

Щасливі дні,

Нехай дарує доля,

Хай ангел хоронитель дасть,

Наснагу й сильну волю,

З Днем Ангела вітаєм

Нині щиро Колю!

***

Прикольні вітальні вірші

Ти, Миколо, в нас боєць,

І в роботі молодець!

Люблять всі тебе дівчата,

Липнуть всі, немов ти м'ята,

Ти в нас гордий, не здаєшся,

На любов не піддаєшся!

Хай завжди тобі везе,

І в житті буде усе!

***

Тебе вітаємо, Миколо,

Колись ходили ми до школи,

Навчались і росли.

Ти був веселий розбишака,

Тепер ми бачимо, друзяко,

Що не змінився ти.

Така ж весела твоя вдача,

Хоробрість все ж така козача.

І хист, і розум твій.

Тому, Миколо, ми радієм,

Що промінь Віри і Надії

Живе в душі твоїй.

Тож вгору ніс!

Тримай-но марку!

А ми за тебе вип'єм чарку!

***

Ми Колі нині побажаєм,

Щоб всі колеги поважали,

Щоб привалило в гості щастя,

Назавжди утекло нещастя.

Не треба пити і палити,

Щоб більше ста років прожити,

А ще бажаєм хату й дачу,

І супербізнес на додачу!

***

Ти – Микола супермен,

Ми тобі бажаєм,

Супервумен відшукати

Десь вона чекає.

В лотерею виграти,

Мільйонером стати,

Ну і друзів, тобто нас,

Завжди пам'ятати.

***

Ой, Миколо, ой Колян,

Я для тебе все віддам,

Щоб щасливим завжди був,

І щоб правду лише чув!

З святом я тебе вітаю,

Грошей торбу я бажаю,

Щоб тебе і скрізь, і всюди

Радісно стрічали люди!

***

Усіх Микол, Миколок, Миколаїв,

Колянів з іменинами вітаю,

Щастя і всіх благ бажаю!

Ставте пляшку і закуску, будемо гуляти

І проблеми усі ваші стануть пропадати!

Відео вітання для Миколи

***

В День Ангела, Миколо, бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров’я,

І хай тебе оберігає Бог!

***

Хай Ангел на іменини

Здійснить всі бажання!

Несе щастя щохвилини,

Успіх й процвітання!

***

Миколу нині ми вітаєм

Любові, радості бажаєм

Хай Господь Бог дарує щастя

Хай оминають всі напасті!

***

Хай друзі будуть вірними в житті,

І зради ти не знай в житті ніколи,

Хай же супутником завжди буде тобі

Успіх у всьому! Будь щасливий, Коля!

***

Вітаю із днем ангела Коляна,

Бажаю тобі успіхів і процвітання,

Хай доля зробить з тебе пана,

І здійсняться сьогодні всі твої бажання!

***

Хай у серці буде радість,

У душі натхнення,

Хай Господь тобі із неба,

Шле благословення!

***

Хай кожен день тобі приносить,

Любов, натхнення і тепло,

Хай люди, що ідуть з тобою,

Тобі дарують лиш добро!

***

Коля, щиро, від душі

Я тебе вітаю,

Хай всі грози і дощі,

Із життя втікають!

***

Хай Миколі життєву дорогу

Встеляють небесні зірки,

І ангел твій хоронитель,

Хай буде з тобою завжди!

***

Миколо, вітаю тебе з іменинами! Бажаю тобі богатирського здоров'я та небесного благополуччя. Нехай Святий Миколай принесе в твій дім добро, спокій, гармонію і достаток.

***

Вітаю тебе з Днем Ангела Миколая! Бажаю, щоб він зі своїми помічниками приніс тобі величезне щастя, нехай збудуться всі твої мрії – і великі, і маленькі! Нехай міцним буде здоров'я, а сльози з'являються тільки від радості!

***

Нехай Святий Миколай принесе в твій дім чудеса! Бажаю, щоб в цей день панували лише хороші емоції і було багато солодощів. Вір у диво, і воно обов'язково збудеться!

***

Вітаю з Днем ангела і бажаю в це свято знайти від Миколая добрий подарунок!

***

Вітаю з днем Миколая! Хочу побажати тобі бути бравим хлопцем по житті, хоробрим і сміливим чоловіком, веселою і доброю людиною. Нехай життя дарує тобі яскраві емоції, щасливі моменти і радісні події. Бажаю доброго здоров'я, невичерпних сил і незгасного ентузіазму!

***

У День ангела хочу побажати, щоб покровитель Святий Миколай завжди тебе оберігав і допомагав тобі в усіх твоїх справах – домашніх і робочих, щоб всі твої починання були втілені в життя, щоб тебе завжди супроводжувала удача, процвітання і успіх.

***

Нехай у тебе, Колю, все складається в житті так, як ти бажаєш! Нехай всі твої найзаповітніші мрії збуваються, а радість і позитив завжди переповнюють твою душу! Найголовніше – будь здоровий, сильний та енергійний! Бажаю тобі кар'єрних злетів, нових досягнень і фінансового благополуччя!

***

Дорогий Миколо! Я тебе щиро вітаю і хочу побажати впевнено управляти штурвалом життя, триматися курсу щастя і успіху, зберігати надію в серці і світлу любов, домагатися великих перемог і всіх поставлених цілей. Зі святом!

Вітальна картинка Миколі

Привітання з Днем ангела Миколи

Листівка з іменинами

Листівка з Днем ангела для Колі

Читайте також: Найкращі вітальні картинки і листівки на іменини