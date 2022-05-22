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З Днем ангела Миколи 2022: гарні привітання з іменинами для Колі
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Красиві привітання з Днем ангела Миколи потішать власників цього імені в їхнє свято. 19 грудня та 22 травня не забудьте поздоровити знайомих іменинників – ось найкращі вітання українською мовою для Колі!
Ім'я Микола складається з двох давньогрецьких слів "nicos" – "переможець" і "laos" – "народ", тобто його значення можна розшифрувати як "переможець народів". На різних мовах це ім'я звучить по-різному: Нікола, Ніколаус, Ніколас, Міклош, а в Україні воно стало популярним тільки у 18 столітті як вшанування Святого Миколая Чудотворця. І ця дата справді відома для всіх українців, адже асоціюється з чарівною порою, казкою та подарунками.
Тут більше: Привітання з Днем ангела на українській мові
Свій День ангела Колі відзначають кілька разів, зокрема 19 грудня на зимового Миколи та 22 травня на літнього Миколая. Якщо у вас є знайомі з таким іменем – обов'язково привітайте їх з іменинами! До вашої уваги найкращі вітання українською мовою у віршах, смс, прозі та картинках.
Тисніть на пункт та переходьте до потрібного вам розділу:
- Красиві вірші для привітання
- Короткі SMS побажання
- Вітання своїми словами (прозою)
- Картинки на іменини
Привітання з Днем ангела Миколи у віршах
***
Вітаєм Миколу нині щиро!
Бажаєм добра і, звичайно, ще миру!
Світанків сонячних, привітних,
А днів прекрасних, теплих, світлих.
Ночей спокійних, не тривожних,
А щастя стільки, скільки хочеш!
Здоров'я вдосталь і без ліку,
Кохання щирого довіку!
***
Нехай у день твого святого,
Ангел сил додасть до всього,
Щоб життя не було сірим,
Хай додасть наснаги й віри,
Перемог на кожнім кроці,
Досягати без вагання,
З днем ангела, Миколо,
Прийми привітання!
***
Ангел вдома в тебе був,
Тож молитву твою чув,
І на твої іменини,
Вже дарує щохвилини:
Пуд здоров'я і пуд віри,
Кілограмів сто надії,
Фунтів тисячі любові,
І кохання не на слові,
А каратів так відерце,
Радості у твоє серце,
Ну і ще букет удачі,
І добра у твою вдачу!
***
Хай з подихом холодної зими,
Приходить щастя, стукає в віконце,
Його, Миколо, в душу пропусти
Щоб зігрівало наче сонце,
Хай день дарує усмішку тобі,
А вечір затишок й палке кохання,
І щоб завжди в твоєму крузі,
Була любов і вірні друзі!
***
Свят у світі є багато.
Іменини – також свято –
Наймиліше від усіх:
Подарунки і пиріг –
Все Миколо, усе – для тебе.
Зазирає янгол з неба
На твоє веселе свято
Й ніби хоче нагадати,
Що святий у тебе є
На ім'я, як і твоє.
Він тебе оберігає,
Любить і застерігає:
Любим будь і людям й Богу,
Не цурайсь свого святого –
Й кожен свій день іменин
Відсвяткуй разом із ним.
***
У цей зимовий день несу вітання
усім Миколам й Миколаям,
щоб у серці палало лиш кохання,
а вдача була чимось звичайним!
Багатства, здоров'я та радості більше,
щоб ніколи не падав дощ на душі,
Хай все вдається у всьому неспішно,
а поряд будуть вірні товариші!
***
В день весняний гріють душу
Теплі побажання,
Настрій свята в серці творять
Щирі привітання!
В іменини ми бажаєм
І щодня, й щомиті,
Хай Миколі помагає
Ангел покровитель!
***
Твоє ім'я Микола – найкраще із імен,
Яким тебе благословила мати,
І ангел взяв тебе під свій покров,
Щоб до кінця життя оберігати!
Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,
З тобою разом хай сумує і радіє,
Ти вір йому, бо він не підведе,
На нього завжди буде й є надія!
***
Нехай життя, мов пісня,
Лине у любові,
Щасливі дні,
Нехай дарує доля,
Хай ангел хоронитель дасть,
Наснагу й сильну волю,
З Днем Ангела вітаєм
Нині щиро Колю!
***
Прикольні вітальні вірші
Ти, Миколо, в нас боєць,
І в роботі молодець!
Люблять всі тебе дівчата,
Липнуть всі, немов ти м'ята,
Ти в нас гордий, не здаєшся,
На любов не піддаєшся!
Хай завжди тобі везе,
І в житті буде усе!
***
Тебе вітаємо, Миколо,
Колись ходили ми до школи,
Навчались і росли.
Ти був веселий розбишака,
Тепер ми бачимо, друзяко,
Що не змінився ти.
Така ж весела твоя вдача,
Хоробрість все ж така козача.
І хист, і розум твій.
Тому, Миколо, ми радієм,
Що промінь Віри і Надії
Живе в душі твоїй.
Тож вгору ніс!
Тримай-но марку!
А ми за тебе вип'єм чарку!
***
Ми Колі нині побажаєм,
Щоб всі колеги поважали,
Щоб привалило в гості щастя,
Назавжди утекло нещастя.
Не треба пити і палити,
Щоб більше ста років прожити,
А ще бажаєм хату й дачу,
І супербізнес на додачу!
***
Ти – Микола супермен,
Ми тобі бажаєм,
Супервумен відшукати
Десь вона чекає.
В лотерею виграти,
Мільйонером стати,
Ну і друзів, тобто нас,
Завжди пам'ятати.
***
Ой, Миколо, ой Колян,
Я для тебе все віддам,
Щоб щасливим завжди був,
І щоб правду лише чув!
З святом я тебе вітаю,
Грошей торбу я бажаю,
Щоб тебе і скрізь, і всюди
Радісно стрічали люди!
***
Усіх Микол, Миколок, Миколаїв,
Колянів з іменинами вітаю,
Щастя і всіх благ бажаю!
Ставте пляшку і закуску, будемо гуляти
І проблеми усі ваші стануть пропадати!
Відео вітання для Миколи
СМС поздоровлення з іменинами Колі
***
В День Ангела, Миколо, бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров’я,
І хай тебе оберігає Бог!
***
Хай Ангел на іменини
Здійснить всі бажання!
Несе щастя щохвилини,
Успіх й процвітання!
***
Миколу нині ми вітаєм
Любові, радості бажаєм
Хай Господь Бог дарує щастя
Хай оминають всі напасті!
***
Хай друзі будуть вірними в житті,
І зради ти не знай в житті ніколи,
Хай же супутником завжди буде тобі
Успіх у всьому! Будь щасливий, Коля!
***
Вітаю із днем ангела Коляна,
Бажаю тобі успіхів і процвітання,
Хай доля зробить з тебе пана,
І здійсняться сьогодні всі твої бажання!
***
Хай у серці буде радість,
У душі натхнення,
Хай Господь тобі із неба,
Шле благословення!
***
Хай кожен день тобі приносить,
Любов, натхнення і тепло,
Хай люди, що ідуть з тобою,
Тобі дарують лиш добро!
***
Коля, щиро, від душі
Я тебе вітаю,
Хай всі грози і дощі,
Із життя втікають!
***
Хай Миколі життєву дорогу
Встеляють небесні зірки,
І ангел твій хоронитель,
Хай буде з тобою завжди!
Вітання на іменини Миколі у прозі
***
Миколо, вітаю тебе з іменинами! Бажаю тобі богатирського здоров'я та небесного благополуччя. Нехай Святий Миколай принесе в твій дім добро, спокій, гармонію і достаток.
***
Вітаю тебе з Днем Ангела Миколая! Бажаю, щоб він зі своїми помічниками приніс тобі величезне щастя, нехай збудуться всі твої мрії – і великі, і маленькі! Нехай міцним буде здоров'я, а сльози з'являються тільки від радості!
***
Нехай Святий Миколай принесе в твій дім чудеса! Бажаю, щоб в цей день панували лише хороші емоції і було багато солодощів. Вір у диво, і воно обов'язково збудеться!
***
Вітаю з Днем ангела і бажаю в це свято знайти від Миколая добрий подарунок!
***
Вітаю з днем Миколая! Хочу побажати тобі бути бравим хлопцем по житті, хоробрим і сміливим чоловіком, веселою і доброю людиною. Нехай життя дарує тобі яскраві емоції, щасливі моменти і радісні події. Бажаю доброго здоров'я, невичерпних сил і незгасного ентузіазму!
***
У День ангела хочу побажати, щоб покровитель Святий Миколай завжди тебе оберігав і допомагав тобі в усіх твоїх справах – домашніх і робочих, щоб всі твої починання були втілені в життя, щоб тебе завжди супроводжувала удача, процвітання і успіх.
***
Нехай у тебе, Колю, все складається в житті так, як ти бажаєш! Нехай всі твої найзаповітніші мрії збуваються, а радість і позитив завжди переповнюють твою душу! Найголовніше – будь здоровий, сильний та енергійний! Бажаю тобі кар'єрних злетів, нових досягнень і фінансового благополуччя!
***
Дорогий Миколо! Я тебе щиро вітаю і хочу побажати впевнено управляти штурвалом життя, триматися курсу щастя і успіху, зберігати надію в серці і світлу любов, домагатися великих перемог і всіх поставлених цілей. Зі святом!
Картинки з Днем ангела Миколи
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