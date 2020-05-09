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Листівки до Дня матері своїми руками: 15 фото, як зробити відкритки

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З Днем Матері! - фото 1
З Днем Матері!

Цьогоріч День Матері святкують 10 травня, тож не забудьте привітати своїм мам. Найкращий подарунок для рідної – увага дітей, тож не полінуйтеся й зробіть для неньки гарний дарунок своїми руками – вітальну листівку! Підготували для вас найкращі 15 ідей відкриток для мами.

Зробіть листівку для мами на її свято – потішне найріднішу! Ми підготували 15 різних варіантів, які вас надихнуть для створення власної відкритки. Також ви можете повністю відтворити одну із запропонованих поштівок для мами.

І ще: Подарунки мамі на День матері: 15 ідей, що подарувати найріднішій

Об'ємна 3Д листівка для мами

Вам знадобиться:

  • Кольоровий картон – 1 шт
  • Кольоровий папір – 1 шт
  • Олівець
  • Ножиці
  • Клей
  • Лінійка

Ось схема, як вирізати напис "Мама":

Листівки до Дня матері своїми руками: 15 фото, як зробити відкритки - фото 403015

Дивіться онлайн, як зробити листівку для мами в відео:

Листівка для мами з сюрпризом всередині:

Об'ємна листівка для мами на День матері:

Відкритка для мами з аплікаціями

Вам знадобиться:

  • Кольоровий картон
  • Кольоровий папір
  • Олівець
  • Ножиці
  • Клей або двосторонній скотч
  • Лінійка

Ось схема, як створити відкритку з аплікацією:

Листівки до Дня матері своїми руками: 15 фото, як зробити відкритки - фото 403017

Аплікація для листівки на День матері:

Листівки до Дня матері своїми руками: 15 фото, як зробити відкритки - фото 403019

Відкритка мамі з ґудзиками:

Листівки до Дня матері своїми руками: 15 фото, як зробити відкритки - фото 403025

Відкритка до Дня матері з аплікацією своїми руками:

Листівки до Дня матері своїми руками: 15 фото, як зробити відкритки - фото 403021
Листівка з букетом в День Матері:
Листівки до Дня матері своїми руками: 15 фото, як зробити відкритки - фото 403023

Листівка з малюнком на День Матері

Малюнок для мами на День матері:

Листівки до Дня матері своїми руками: 15 фото, як зробити відкритки - фото 403034

Відкритка своїми руками мамі на свято:

Листівки до Дня матері своїми руками: 15 фото, як зробити відкритки - фото 403033

Рисунок своїми руками до Дня матері:

Листівки до Дня матері своїми руками: 15 фото, як зробити відкритки - фото 403038

Листівка з малюнком мамі:

Листівки до Дня матері своїми руками: 15 фото, як зробити відкритки - фото 403037

Картинка для мами на свято:

Листівки до Дня матері своїми руками: 15 фото, як зробити відкритки - фото 403039

Відкритка-малюнок на День матері:

Листівки до Дня матері своїми руками: 15 фото, як зробити відкритки - фото 403032

Намальована дитяча листівка мамі:

Листівки до Дня матері своїми руками: 15 фото, як зробити відкритки - фото 403030

До теми: День матері 2020: дата, коли свято, історія і традиції в Україні

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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