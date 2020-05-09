Листівки до Дня матері своїми руками: 15 фото, як зробити відкритки

Цьогоріч День Матері святкують 10 травня, тож не забудьте привітати своїм мам. Найкращий подарунок для рідної – увага дітей, тож не полінуйтеся й зробіть для неньки гарний дарунок своїми руками – вітальну листівку! Підготували для вас найкращі 15 ідей відкриток для мами.

Зробіть листівку для мами на її свято – потішне найріднішу! Ми підготували 15 різних варіантів, які вас надихнуть для створення власної відкритки. Також ви можете повністю відтворити одну із запропонованих поштівок для мами.

І ще: Подарунки мамі на День матері: 15 ідей, що подарувати найріднішій

Об'ємна 3Д листівка для мами

Вам знадобиться:

Кольоровий картон – 1 шт

Кольоровий папір – 1 шт

Олівець

Ножиці

Клей

Лінійка

Ось схема, як вирізати напис "Мама":

Дивіться онлайн, як зробити листівку для мами в відео:

Листівка для мами з сюрпризом всередині:

Об'ємна листівка для мами на День матері:

Відкритка для мами з аплікаціями

Вам знадобиться:

Кольоровий картон

Кольоровий папір

Олівець

Ножиці

Клей або двосторонній скотч

Лінійка

Ось схема, як створити відкритку з аплікацією:

Аплікація для листівки на День матері:

Відкритка мамі з ґудзиками:

Відкритка до Дня матері з аплікацією своїми руками:

Листівка з букетом в День Матері:

Листівка з малюнком на День Матері

Малюнок для мами на День матері:

Відкритка своїми руками мамі на свято:

Рисунок своїми руками до Дня матері:

Листівка з малюнком мамі:

Картинка для мами на свято:

Відкритка-малюнок на День матері:

Намальована дитяча листівка мамі:

До теми: День матері 2020: дата, коли свято, історія і традиції в Україні