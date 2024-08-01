Культове золоте бікіні принцеси Леї із "Зоряних воєн" продали на аукціоні за $175 тисяч

На аукціоні продали золоте бікіні, який носила Керрі Фішер на зйомках фільму "Зоряні війни: Повернення Джедая". За нього вдалося вторгувати 175 тисяч доларів.

Комплект із семи частин, до якого також входили набедрені кільця, нарукавник і браслет, дісталося невідомому покупцеві під час дводенного розпродажу, на якому було представлено понад 500 предметів голлівудської атрибутики. Про це пише CNN.

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Костюм, натхненний Френком Фразеттою, розробили Ніло Родіс-Джамеро та скульптор Річард Міллер, використовуючи смолу й уретан. Міллер згадував, що Фішер не сподобалося бікіні, але він пояснював це тим, що воно погано на ній сиділо. Він розробив одяг, використовуючи манекен, відлитий з тіла Фішер, але коли справа дійшла до зйомок фільму виявилось, що вона сильно схудла і бікіні буквально висіло на ній.

Коли режисер Джордж Лукас показав мені костюм, я подумала, що він жартує, і це мене дуже нервувало, – розповіла Фішер NPR 2016 року. – Мені довелося сидіти дуже прямо, бо з боків не мало бути ліній, як маленькі складки.

Аукціон Heritage Auctions у Далласі, що організував продаж, назвав його "одним з найбільш памʼятних" вбрань в історії франшизи. Водночас костюм також викликав критику за сексуалізацію Фішер та її героїні. У 2016 році акторка описала свій дискомфорт від того, що вона була "майже гола".

Золоте бікіні принцеси Леї

На аукціоні також була представлена модель Y-wing, яка використовувалася на екрані під час фінальної битви у фільмі 1977 "Зоряні війни. Епізод IV: Нова надія". Модель, створена Коліном Кантвеллом, отримала назву "Вбивця TIE", тому що на її носі було намальовано винищувача TIE.

Мініатюра була продана за 1,55 мільйона доларів, що зробило її третім найдорожчим реквізитом "Зоряних війн", колись проданим на аукціоні.

Золоте бікіні принцеси Леї / AP

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