Вітання з Днем ангела Миколи 2020: оригінальні привітання у прозі

22 травня Миколи відзначають свій День ангела. З нагоди цього святи, ми підготували для вас найкращі привітання у прозі для іменинників. Поздоровте своїх знайомих Миколаїв з їхнім Днем ангела!

Ім'я Микола в перекладі з давньогрецької означає "переможець народів". Свій День ангела власники цього імені святкують кілька разів на рік: 6 січня, 16-17 лютого, 11 березня, 13 березня, 22 березня, 7 травня, 22 травня, 29 травня, 9 серпня, 5-6 жовтня, 8 жовтня, 10 листопада, 13 листопада, 25 листопада, 12 грудня, 19 грудня, 29 грудня. Привітання для Миколи в його День Ангела подарують гарний настрій володарям такого імені.

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Зібрали для вас привітання з іменинами Миколи українською мовою у прозі та своїми словами. Надішліть Колі найкращі поздоровлення:

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З іменинами, Колю, дорогий наш друже! Хочу привітати тебе і побажати тобі міцного здоров'я, здійснення всіх твоїх бажань, досягнення всіх твоїх цілей, везіння у всіх твоїх починаннях. Нехай у твоєму житті будуть тільки радісні події, негаразди та печаль нехай обходять стороною, а удача і везіння переслідують тебе! Бажаю тобі людського щастя, нехай в житті тебе завжди оточують вірні й віддані друзі, в яких ти будеш впевнений на 100%!

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Вітаю чарівного і прекрасного чоловіка з Днем ангела! Бажаю яскравої та насиченої молодості, великих і гучних перемог в житті, впевнених кроків і дій, раціонального використання своїх сил і застосування своїх здібностей, креативу в ідеях і щирості в стосунках, достатку в домі та щастя на шляху. Миколо, будь щасливий!

листівка на День ангела Миколі

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З іменинами, чудовий молодий чоловіче! Миколо, бажаю проявляти себе гідно, поводитися впевнено, не дозволяти нікому заважати в досягненні своїх цілей, не звертати уваги на заздрісників і недоброзичливців, постійно залишатися в доброму гуморі та доброму настрої. Нехай на твоєму рахунку буде багато перемог і важливих нагород, нехай у твоєму житті буде і любов, і радість, і щастя, і удача.

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У твій День ангела хочеться побажати тобі найважливішого – здоров'я, енергії та сил! Бажаю підкорення нових висот, кар'єрного зростання і постійного самовдосконалення! Нехай любов буде взаємної, друзі – вірними, а робота – дохідної! Головне, будь щасливою людиною, яка несе тільки добро в наш світ, Миколо!

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Ти народжений переможцем, і відступати ти абсолютно не звик! Ти яскравий, дивовижний, цікавий і екстравагантний чоловік, який нагадує лицаря з казки. Колю, будь таким завжди, попри всі труднощі, які тобі може піднести життя. Я бажаю тобі непохитності, успіху і рівного шляху. Не гай себе в сірих буднях!

в День ангела Миколи

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Микольцю, вітаю тебе, дорогий! Бажаю тобі невичерпної життєвої сили та енергії, невичерпного ентузіазму та натхнення, непереможної мужності та завзятості, необмеженого щастя і великої любові!

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З Днем ангела, Колю! Бажаю часто сміятися, бажаю вірити тільки в хороше, бажаю отримувати від долі тільки потрібне. Нехай твої світлі думки будуть матеріальні, а всі можливості – реальні.

відкритка для Миколи

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Нехай твоє життя буде сповнене позитиву, щирості та надій. Нехай всі ці надії будуть виправдані, бажання здійснимі, а мрії здійсненні. З Днем ангела, Миколо!

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З іменинами, Колю! Бажаю солодкого, смачного, дивовижного, різноманітного, активного, веселого, яскравого життя, в якому поряд завжди будуть вірні друзі та люблячі близькі люди!

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Бажаю, щоб в житті не було ніяких страхів, ніяких сумнівів, ніяких заборон. З Днем ангела, Миколо, нехай кожне "завтра" буде в сто разів краще, ніж "сьогодні"!

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Миколо, я вітаю тебе! Нехай ніколи не проходять повз гори грошей та інтиму. Бажаю: солодко спати та багато їсти; дачу у моря і море удачі; ловити хвилю; бути на коні. З Днем ангела, друже!

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Вітаю з Днем ангела, Колю! Бажаю бути по життю працелюбною людиною, як кінь, веселим, як тюлень, граціозним, немов пантера, спритним, як гепард, запасливим, як ведмідь, здоровим, як бик і задоволеним, як слон!

Колі з іменинами

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З іменинами, Миколо! Нехай у твоєму житті буде трохи більше крутих віражів, нехай холодильник тріщить по швах, а гроші вивалюються з мішків. В акваріумі живе золота рибка, що виконує твої будь-які бажання, а в спальні спить улюблена цілувака та обіймака.

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Миколо, з Днем ангела! Бажаю для ворогів і конкурентів бути вовком в овечій шкурі, а для близьких і друзів – веселим і щасливим котом Гарфілдом. Ну а для життя бажаю творити чудеса, як Девід Копперфілд, за помахом чарівної палички знаходити ключ до успіху, як Гаррі Поттер.

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Вітаю іменинами Колю й хочу побажати мати стійкість і витримку коньяку, солодкий смак і аромат розкоші життя, бажаю диким звіром боротися за свої ідеї та бажання, птахом щастя парити над світом любові й блаженства!

картинка на іменини Колі

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