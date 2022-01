Як змінювалася норвезька модель Лів Лінделенд, якій зараз 76 років: фото 18+

Лів Лінделенд – розкішна 76-річна актриса родом з Норвегії. Початок кар'єри припадає на 1970 рік, відтоді Лів взяла участь у 12 кінокартинах. Подивімось, як змінювалася красуня на своєму професійному шляху!

Лів Лінделенд народилася 7 грудня 1945 у Норвегії. Цікавий факт: Лінделенд – невістка актриси-танцюристки Сід Чарісс. Діла про красуню пише Радіо MAXIMUM.

Лів закінчила старшу школу з вищими балами та здобула академічну стипендію у Північно-західному університеті, де вивчала хімічну технологію. Після першої чверті Лів покинула навчання, щоб зосередитись на кар'єрі моделі. Попрацювавши з фотографом Віктором Скребнеські в Чикаго, Лінделенд переїхала на Манхеттен.

У Лів все йшло, як по маслу. Без спеціальної освіти, зв'язків, без хтивих історій вона посіла одразу друге місце у відомому конкурсі Look of the Year, отримала пропозицію стати обличчям відомого косметичного бренду, її фото з'явилися на обкладинках кількох журналів.

І от одного дня збулася мрія, яку красуня плекала з часів юності. Модель з'явилася на обкладинці Playboy. Роздягнутися Лінделенд наважилася перед об'єктивом фотографа Маріо Сорренті. Стиль фотосесії та кандидатуру фотографа вона вибирала сама.

Згодом головний приз Playboy отримала 27-річна Лів Лінделенд, дівчину нагородили спорткаром DeTomaso Pantera, за сидіннями якого встановлювали V8 розробки Ford. Автомобілі марки випускали в Італії, а за океаном їх продавали фордівські дилери.

"Для мене Playboy – це обов'язковий пункт кар'єри будь-якої знаменитої моделі. Журнал має ідеальну концепцію. Вона показує красу тіла елегантно, без бруду та вульгарності", – поділилася своїми враженнями Лів.

Гарячі фото Лів Лінделенд 18+

До речі Лів і сьогодні продовжує дивувати шанувальників не лише новими проєктами, а й підтягнутою спортивною фігурою. У своїх інтерв'ю вона не раз зізнавалася, що, як і багато жінок, доволі легко набирає вагу, особливо якщо їсть щось шкідливе. Щоб зберегти фігуру, модель давно відмовилася від усієї шкідливої їжі та періодично практикує особливу п'ятиденну дієту.

Лів Лінделенд зараз

