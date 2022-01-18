Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Новорічні свята

Як змінювалася норвезька модель Лів Лінделенд, якій зараз 76 років: фото 18+

  • 2739
Лів Лінделенд - фото 1
Лів Лінделенд / autoguide

Лів Лінделенд – розкішна 76-річна актриса родом з Норвегії. Початок кар'єри припадає на 1970 рік, відтоді Лів взяла участь у 12 кінокартинах. Подивімось, як змінювалася красуня на своєму професійному шляху!

Лів Лінделенд народилася 7 грудня 1945 у Норвегії. Цікавий факт: Лінделенд – невістка актриси-танцюристки Сід Чарісс. Діла про красуню пише Радіо MAXIMUM.

Це цікаво: Як змінювалася одна з найкрасивіших жінок на планеті індіанка Айшварія Рай: фото 18+

Лів закінчила старшу школу з вищими балами та здобула академічну стипендію у Північно-західному університеті, де вивчала хімічну технологію. Після першої чверті Лів покинула навчання, щоб зосередитись на кар'єрі моделі. Попрацювавши з фотографом Віктором Скребнеські в Чикаго, Лінделенд переїхала на Манхеттен.

Як змінювалася норвезька модель Лів Лінделенд, якій зараз 76 років: фото 18+ - фото 492528

У Лів все йшло, як по маслу. Без спеціальної освіти, зв'язків, без хтивих історій вона посіла одразу друге місце у відомому конкурсі Look of the Year, отримала пропозицію стати обличчям відомого косметичного бренду, її фото з'явилися на обкладинках кількох журналів.

Як змінювалася норвезька модель Лів Лінделенд, якій зараз 76 років: фото 18+ - фото 492529
Як змінювалася норвезька модель Лів Лінделенд, якій зараз 76 років: фото 18+ - фото 492530

І от одного дня збулася мрія, яку красуня плекала з часів юності. Модель з'явилася на обкладинці Playboy. Роздягнутися Лінделенд наважилася перед об'єктивом фотографа Маріо Сорренті. Стиль фотосесії та кандидатуру фотографа вона вибирала сама.

Як змінювалася норвезька модель Лів Лінделенд, якій зараз 76 років: фото 18+ - фото 492532
Як змінювалася норвезька модель Лів Лінделенд, якій зараз 76 років: фото 18+ - фото 492533

Згодом головний приз Playboy отримала 27-річна Лів Лінделенд, дівчину нагородили спорткаром DeTomaso Pantera, за сидіннями якого встановлювали V8 розробки Ford. Автомобілі марки випускали в Італії, а за океаном їх продавали фордівські дилери.

Як змінювалася норвезька модель Лів Лінделенд, якій зараз 76 років: фото 18+ - фото 492526
Як змінювалася норвезька модель Лів Лінделенд, якій зараз 76 років: фото 18+ - фото 492536

"Для мене Playboy – це обов'язковий пункт кар'єри будь-якої знаменитої моделі. Журнал має ідеальну концепцію. Вона показує красу тіла елегантно, без бруду та вульгарності", – поділилася своїми враженнями Лів.

Гарячі фото Лів Лінделенд 18+

Як змінювалася норвезька модель Лів Лінделенд, якій зараз 76 років: фото 18+ - фото 492527
Як змінювалася норвезька модель Лів Лінделенд, якій зараз 76 років: фото 18+ - фото 492540
Як змінювалася норвезька модель Лів Лінделенд, якій зараз 76 років: фото 18+ - фото 492534
Як змінювалася норвезька модель Лів Лінделенд, якій зараз 76 років: фото 18+ - фото 492535
Як змінювалася норвезька модель Лів Лінделенд, якій зараз 76 років: фото 18+ - фото 492537

До речі Лів і сьогодні продовжує дивувати шанувальників не лише новими проєктами, а й підтягнутою спортивною фігурою. У своїх інтерв'ю вона не раз зізнавалася, що, як і багато жінок, доволі легко набирає вагу, особливо якщо їсть щось шкідливе. Щоб зберегти фігуру, модель давно відмовилася від усієї шкідливої їжі та періодично практикує особливу п'ятиденну дієту.

Лів Лінделенд зараз- фото 492539
Лів Лінделенд зараз

І ще: Моделі 90-х: як змінилася американська гаряча штучка Тайра Бенкс (18+)

пропозиції партнерів
Новини