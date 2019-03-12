Моделі 90-х: як змінилася американська гаряча штучка Тайра Бенкс (18+)

Тайра Бенкс подарувала світові найгучніше модельне шоу Топ-модель по-американськи, стала першою темношкірою моделлю, яка підписала контракт з Victoria's Secret і прикрасила обкладинку GQ і Sports Illustrated. Це все вона. Єдина і неповторна Тайра.

У дитинстві майбутня топ-модель була улюбленицею школи. Це вона вирішувала, кого приймати у компанію, а кого – ні. Однак, все змінилося, коли дівчинка дуже виросла і різко набрала вагу. Популярність пішла, за високий зріст і непомірно довгі ноги її стали дражнити "торшером" і "жирафом". І цей момент в житті Тайри багато журналістів називають переломним...

І ще: Моделі 90-х: як змінилася спокуслива британка Кейт Мосс (18+)

У 17 років фотомодель Тайра Бенкс поїхала до Парижу і зробила вертикальний зліт в кар'єрі: відразу 25 дизайнерів запропонували їй участь у показах. Це був казковий стрибок у модельному бізнесі, іншого такого на високому подіумі і не пригадати.

Це як таємний обряд для жінки: постійно балувати себе і при цьому, відчувати себе сексуальною

Дівчина добре влаштувалася в Парижі і дуже швидко набула шаленої популярності. Вона стала однією з перших темношкірих моделей, яка з'являлася на обкладинках найпрестижнішого глянцю. Жоден значимий показ не обходився без неї.

У 1997 році Тайра Бенкс стає переможницею премії Супермодель року за версією телевізійного музичного каналу VH1. Ще 13 років дівчина віддає модельному бізнесу, але в 2005 році оголошує про рішення зосередитися на роботі в кінематографі. Тайра перевернула уявлення про красу, існуюче до неї:

Дівчата всіх типів можуть бути прекрасними: тонкі, товсті, низькі і дуже високі; чорні як дерево і білі як фарфор; дивні, незграбні, сором'язливі і невловимі. Це нелегко, тому що люди досі намагаються втиснути красу в рамки своїх уявлень. Але моя думка ширша за це все

Є в арсеналі красуні і такі гарячі фото 18+

Популярність Тайри як актриси різко зросла у 2000 після виходу романтичного фільму про спорт "Любов і баскетбол", де їй дісталася роль однієї з головних героїнь. Закріпив успіх майже біографічний фільм про настільки знайомий для Тайри світ моди "Наступна топ-модель Америки". А після прем'єри сімейної комедії "Містер Роззява" в 2007 вона стала справжньою кінозіркою.

Кадр з фільму Любов і баскетбол

Не можна не згадати і про телевізійні роботи Тайри Бенкс. У 2005 темношкіра модель і актриса презентувала глядачам власне ток-шоу. Воно отримало назву Шоу Тайри Бенкс. Формат передачі в багатьох моментах перетинався із Шоу Опри Вінфрі. За роботу ведучу відзначили навіть премією Daytime Emmy Award.

Пам'ятайте: ви хоробріші, ніж ви вірите, сильніші, ніж ви бачите, розумніші, ніж ви думаєте

З віком стиль Тайри став більш діловим. Зараз вона не втрачає можливості з'явитися на заходах у стильних (або не дуже) костюмах, модних кейпах і чорних брюках кльош. Тайра веде активний спосіб життя. Вона багато тренується, бо з її ростом складно постійно підтримувати себе в хорошій формі. Нещодавно побачила світ її автобіографічна книга, а пізніше і роман про юних моделей, які користуються великою популярністю. Крім того, у Тайри є власна лінія косметики.

У мене завжди будуть мрії та цілі, але я ніколи нікому не розповім, які вони насправді

Читайте також: Моделі 90-х: як змінилася британська секс-бомба Наомі Кемпбелл (18+)