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Як змінювалася одна з найкрасивіших жінок на планеті індіанка Айшварія Рай: фото 18+
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Красуня Айшварія Рай – знаменита індійська актриса, яка досягла неймовірної слави за межами своєї країни. Красуня підкорила весь світ, подивімось, як змінювалася зірка на своєму професійному шляху!
Айшварія народилася в 1973 році в місті Мангалор, штат Карнатака, Індія, в сім'ї офіцера торгового флоту Крішнарая Рай та письменниці Врінди Рай. З дитинства Айшварія мріяла підкорити світ, а трохи подорослішавши, стала вчитися класичній музиці та танцям, пише Радіо MAXIMUM.
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Після школи дівчина, яка вже тоді вражала оточуючих красою, стала студенткою приватного коледжу, а закінчивши його, вступила на курс архітектури Національного Університету мистецтв.
Стати акторкою чи моделлю майбутня зірка індійських фільмів спочатку не планувала. Її улюбленим шкільним предметом була зоологія і дівчинка хотіла стати ветеринаром або лікарем. Незабаром її успіхи в цій науці стали не такими вражаючими, і Рай втратила інтерес до неї. Вона захоплювалася красою та практичністю будівель.
Коли Айшварія була підлітком, їй запропонували стати моделлю і вона дуже швидко досягла висот у цьому бізнесі. При цьому вона не забувала і про освіту і продовжувала старанно вчитися. Незабаром Рай обрали із двох тисяч дівчат для рекламної кампанії Пепсі в Індії, потім вона виграла конкурс краси Міс Індія, а вже у 1994 році отримала титул Міс світу. Перемогу на конкурсі Айшварія Рай здобула спокійно, зіркова хвороба оминула її стороною.
У 1997 році на екрани вийшов перший фільм за участю моделі. Називався він "Тандем", режисера Мані Танама. Як виявилося, перший млинець був нанівець. Критики холодно зустріли цю картину. Але наступна стрічка "І вони полюбили один одного" була сприйнята з великим захопленням.
Незабаром Рай здобула свою першу нагороду. Виконавши роль Нандіні в мелодраматичній картині "Навіки твоя", актриса виборола одну з найпрестижніших премій Боллівуду за найкращу жіночу роль Filmfare Award. Шанувальники боллівудських фільмів вважають її дует із Салманом Кханом одним із найкрасивіших в історії індійського кіно.
У музичній комедії спільного американо-британського виробництва "Наречена і забобони" акторка виконала роль однієї з чотирьох сестер, долі яких намагається змінити хитра та розважлива мати. Яскрава міжнародна варіація історії Остін вийшла 2004 року і мала величезний успіх. Наречених прекрасних доньок місис Бакші у виконанні Надіри Баббар грали Невін Ендрюс, Мартін Хендерсон та Деніел Гілліс.
Зараз Айшварія регулярно з'являється на обкладинках, як і раніше є обличчям L`Oreal, представляє компанію елітного швейцарського годинника Longines і радує шанувальників своєю чудовою формою, яку їй вдалося відновити після пологів за допомогою йоги та медитацій.
Гарячі фото Айшварії Рай:
Айшварія дорожить тою гідністю, якою її нагородила природа – красою, тому особливо ретельно стежить за шкірою обличчя, що дозволяє їй навіть без макіяжу виглядати чудово. Секрет молодості актриси простий – на день вона випиває до двох літрів чистої води та не вживає фастфуд. Пружність і свіжість шкіри знаменитість підтримує огірковими та глиняними масками.
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