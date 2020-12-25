Яскраві ідеї, як легко прикрасити дім до свят

Зимові свята вже зовсім на носі, тому казкова атмосфера має панувати не тільки на вулиці, а й у домівці. Радіо Максимум пропонує яскраві ідеї для того, щоб прикрасити помешкання так, щоб святковий настрій не покидав вас ні на мить!

Хтось вирішує додати зимового декору напередодні Миколая, а хтось вже перед Новим роком, але ніхто не відмовляється від креативних ідей, адже сам процес прикрашання також є особливим. Почнімо з новорічного плейлиста, а також близьких, які вам допоможуть швидко і весело оздобити домівку! А тепер розділимо декор на кілька частин: прикраси для помешкання, для святкового столу та подарунків.

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Домівка

Тут варто обрати певну кольору гаму, а також не відмовлятись від різних дрібничок, які можна зробити власноруч, а не лише придбати у магазинах. Хендмейдні прикраси завжди виглядають цікавіше та додають затишку, головне не забувати про естетичність :) Кілька скибок мандаринок чи апельсинів можуть перетворитися у незвичайну гірлянду, а ліхтариками можна оздобити все, що заманеться! Що ж до ялинки, то перед кожним постає вибір: жива чи штучна. Але новорічне деревце можна також створити самостійно. Надихайтесь:

Зірочки з мандаринок не лише виглядають чарівно, а й пахнуть / apps.obiani.com

Зірочки з мандаринок не лише виглядають чарівно, а й пахнуть / apps.obiani.com

Засушені апельсини та шишки замість гірлянд / pinterest

Новорічні іграшки також можуть стати гірляндами / pinterest

Ялинка з гілочок та гірлянд / pinterest

Ялинкові іграшки можуть перетворитись у справжні зорі над ліжком / homedecorish.com

Трішки гілочок та гірлянд перетворять дім у казку / countryliving.com

Дуже мінімалістична ялинка / blog.kitandforage.com

Святковий стіл

Звісно ж, стіл і так буде мати чудовий вигляд та привертатиме увагу всіх гостей, адже на ньому буде те, що подобається всім – їжа. Однак це не заважає вам додати трішки родзинки, яка точно не зробить олів'є гіршим на смак :) Якщо ж ви ще не вигадали, що ж хочете зготувати, то Радіо Максимум пропонує просте меню до Нового року, яке точно стане улюбленим! Трішки гарного оздоблення і ваші підписники в Instargam не будуть скупими на вподобайки.

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Дуже "зелена" страва для тих, хто слідкує за раціоном навіть на свята / superhealthykids.com

Дуже "зелена" страва для тих, хто слідкує за раціоном навіть на свята / superhealthykids.com

Будь-який салат може стати витвором мистецтва / Living Locurto

Не лише красиво, а й гарно пахне / sheleavesalittlesparkle.com

Пряники можуть ідеально підійти до будь-якого свята / Craftionary.net

Навіть серветки здатні сворити потрібну атмосферу / Catraca Livre

Кілька кілочок хвойних та мандаринки зі свічками зроблять стіл яскравішим / pinterest

Креативна стійка для свічок / pinterest

Подарунки

Подарунок не лише потребує вміння знайти те, що справді сподобається близькій людині, а й правильної подачі. Звісно ж, головне не сам презент, а увага, але хіба вигляд пакунка не покаже ваші старання? Якщо ви маєте трішки зайвого часу та бажання викликати посмішку ще до того, як подарунок розгорнуть, то ці ідеї для вас:

Маленькі гілочки та креативний папір гарно підходять для прикрашання подарунків / homeyohmy.com

Золота фарба або лак перетворять будь-що в прикрасу / newbiediy.com

Золота фарба або лак перетворять будь-що в прикрасу / newbiediy.com

Не бійтесь експериментувати з кольорами / pinterest

Гілочки в тренді / Andrea | The Beautydojo

Листочки можуть бути різними, а на окремих аркушах ім'я отримувача / apartmenttherapy.com

Не забувайте про любов у підготовці подарунків / Clem Around The Corner

І насамкінець не забувайте прикрашати себе посмішкою та гарним настроєм, адже свято починається з вас :)

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