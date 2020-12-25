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Яскраві ідеї, як легко прикрасити дім до свят

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Прикрашайте домівку з задоволенням - фото 1
Прикрашайте домівку з задоволенням

Зимові свята вже зовсім на носі, тому казкова атмосфера має панувати не тільки на вулиці, а й у домівці. Радіо Максимум пропонує яскраві ідеї для того, щоб прикрасити помешкання так, щоб святковий настрій не покидав вас ні на мить!

Хтось вирішує додати зимового декору напередодні Миколая, а хтось вже перед Новим роком, але ніхто не відмовляється від креативних ідей, адже сам процес прикрашання також є особливим. Почнімо з новорічного плейлиста, а також близьких, які вам допоможуть швидко і весело оздобити домівку! А тепер розділимо декор на кілька частин: прикраси для помешкання, для святкового столу та подарунків.

Актуально: Яку ялинку обрати – штучну чи живу? Плюси та мінуси обох варіантів

Домівка

Тут варто обрати певну кольору гаму, а також не відмовлятись від різних дрібничок, які можна зробити власноруч, а не лише придбати у магазинах. Хендмейдні прикраси завжди виглядають цікавіше та додають затишку, головне не забувати про естетичність :) Кілька скибок мандаринок чи апельсинів можуть перетворитися у незвичайну гірлянду, а ліхтариками можна оздобити все, що заманеться! Що ж до ялинки, то перед кожним постає вибір: жива чи штучна. Але новорічне деревце можна також створити самостійно. Надихайтесь:

Зірочки з мандаринок не лише виглядають чарівно, а й пахнуть - фото 215743
Зірочки з мандаринок не лише виглядають чарівно, а й пахнуть / apps.obiani.com
Зірочки з мандаринок не лише виглядають чарівно, а й пахнуть - фото 215744
Зірочки з мандаринок не лише виглядають чарівно, а й пахнуть / apps.obiani.com

Засушені апельсини та шишки замість гірлянд - фото 215628
Засушені апельсини та шишки замість гірлянд / pinterest
Новорічні іграшки також можуть стати гірляндами - фото 215629
Новорічні іграшки також можуть стати гірляндами / pinterest
Ялинка з гілочок та гірлянд - фото 215630
Ялинка з гілочок та гірлянд / pinterest
Ялинкові іграшки можуть перетворитись у справжні зорі над ліжком - фото 215631
Ялинкові іграшки можуть перетворитись у справжні зорі над ліжком / homedecorish.com
Трішки гілочок та гірлянд перетворять дім у казку - фото 215632
Трішки гілочок та гірлянд перетворять дім у казку / countryliving.com
Дуже мінімалістична ялинка - фото 215633
Дуже мінімалістична ялинка / blog.kitandforage.com

Святковий стіл

Звісно ж, стіл і так буде мати чудовий вигляд та привертатиме увагу всіх гостей, адже на ньому буде те, що подобається всім – їжа. Однак це не заважає вам додати трішки родзинки, яка точно не зробить олів'є гіршим на смак :) Якщо ж ви ще не вигадали, що ж хочете зготувати, то Радіо Максимум пропонує просте меню до Нового року, яке точно стане улюбленим! Трішки гарного оздоблення і ваші підписники в Instargam не будуть скупими на вподобайки.

Щоб було ще смачніше: Що приготувати на Новий рік 2021: рецепти новорічних страв

Дуже 'зелена' страва для тих, хто слідкує за раціоном навіть на свята - фото 215750
Дуже "зелена" страва для тих, хто слідкує за раціоном навіть на свята / superhealthykids.com
Дуже 'зелена' страва для тих, хто слідкує за раціоном навіть на свята - фото 215751
Дуже "зелена" страва для тих, хто слідкує за раціоном навіть на свята / superhealthykids.com

Будь-який салат може стати витвором мистецтва - фото 215637
Будь-який салат може стати витвором мистецтва / Living Locurto
Не лише красиво, а й гарно пахне - фото 215638
Не лише красиво, а й гарно пахне / sheleavesalittlesparkle.com
Пряники можуть ідеально підійти до будь-якого свята - фото 215639
Пряники можуть ідеально підійти до будь-якого свята / Craftionary.net
Навіть серветки здатні сворити потрібну атмосферу - фото 215640
Навіть серветки здатні сворити потрібну атмосферу / Catraca Livre
Кілька кілочок хвойних та мандаринки зі свічками зроблять стіл яскравішим - фото 215641
Кілька кілочок хвойних та мандаринки зі свічками зроблять стіл яскравішим / pinterest
Креативна стійка для свічок - фото 215642
Креативна стійка для свічок / pinterest

Подарунки

Подарунок не лише потребує вміння знайти те, що справді сподобається близькій людині, а й правильної подачі. Звісно ж, головне не сам презент, а увага, але хіба вигляд пакунка не покаже ваші старання? Якщо ви маєте трішки зайвого часу та бажання викликати посмішку ще до того, як подарунок розгорнуть, то ці ідеї для вас:

Маленькі гілочки та креативний папір гарно підходять для прикрашання подарунків - фото 215643
Маленькі гілочки та креативний папір гарно підходять для прикрашання подарунків / homeyohmy.com
Золота фарба або лак перетворять будь-що в прикрасу - фото 215753
Золота фарба або лак перетворять будь-що в прикрасу / newbiediy.com
Золота фарба або лак перетворять будь-що в прикрасу - фото 215754
Золота фарба або лак перетворять будь-що в прикрасу / newbiediy.com

Не бійтесь експериментувати з кольорами - фото 215644
Не бійтесь експериментувати з кольорами / pinterest
Гілочки в тренді - фото 215646
Гілочки в тренді / Andrea | The Beautydojo
Листочки можуть бути різними, а на окремих аркушах ім'я отримувача - фото 215647
Листочки можуть бути різними, а на окремих аркушах ім'я отримувача / apartmenttherapy.com
Не забувайте про любов у підготовці подарунків - фото 215648
Не забувайте про любов у підготовці подарунків / Clem Around The Corner

І насамкінець не забувайте прикрашати себе посмішкою та гарним настроєм, адже свято починається з вас :)

Читайте також: Символ року 2021 по східному календарю: що нас чекає?

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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