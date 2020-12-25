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Яскраві ідеї, як легко прикрасити дім до свят
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Зимові свята вже зовсім на носі, тому казкова атмосфера має панувати не тільки на вулиці, а й у домівці. Радіо Максимум пропонує яскраві ідеї для того, щоб прикрасити помешкання так, щоб святковий настрій не покидав вас ні на мить!
Хтось вирішує додати зимового декору напередодні Миколая, а хтось вже перед Новим роком, але ніхто не відмовляється від креативних ідей, адже сам процес прикрашання також є особливим. Почнімо з новорічного плейлиста, а також близьких, які вам допоможуть швидко і весело оздобити домівку! А тепер розділимо декор на кілька частин: прикраси для помешкання, для святкового столу та подарунків.
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Домівка
Тут варто обрати певну кольору гаму, а також не відмовлятись від різних дрібничок, які можна зробити власноруч, а не лише придбати у магазинах. Хендмейдні прикраси завжди виглядають цікавіше та додають затишку, головне не забувати про естетичність :) Кілька скибок мандаринок чи апельсинів можуть перетворитися у незвичайну гірлянду, а ліхтариками можна оздобити все, що заманеться! Що ж до ялинки, то перед кожним постає вибір: жива чи штучна. Але новорічне деревце можна також створити самостійно. Надихайтесь:
Святковий стіл
Звісно ж, стіл і так буде мати чудовий вигляд та привертатиме увагу всіх гостей, адже на ньому буде те, що подобається всім – їжа. Однак це не заважає вам додати трішки родзинки, яка точно не зробить олів'є гіршим на смак :) Якщо ж ви ще не вигадали, що ж хочете зготувати, то Радіо Максимум пропонує просте меню до Нового року, яке точно стане улюбленим! Трішки гарного оздоблення і ваші підписники в Instargam не будуть скупими на вподобайки.
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Подарунки
Подарунок не лише потребує вміння знайти те, що справді сподобається близькій людині, а й правильної подачі. Звісно ж, головне не сам презент, а увага, але хіба вигляд пакунка не покаже ваші старання? Якщо ви маєте трішки зайвого часу та бажання викликати посмішку ще до того, як подарунок розгорнуть, то ці ідеї для вас:
І насамкінець не забувайте прикрашати себе посмішкою та гарним настроєм, адже свято починається з вас :)
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