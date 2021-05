Як змінювалася найбагатша знаменитість Великобританії Адель: фото і відео

Співачку Адель знають і люблять на всіх континентах, її голос звучить по радіо, а фотографії прикрашають обкладинки авторитетних музичних видань на кшталт Rolling Stones. Сьогодні красуні виповнюється 33 роки. Давайте подивимось, як змінювалася красуня!

Адель – британська співачка, рекордсменка Книги рекордів Гіннесса, улюблениця мільйонів. Її виступи не супроводжуються яскравими шоу, на сцені виконавиця "розмовляє" з глядачем тільки рухами рук і майже завжди однаковим виразом обличчя. І, звичайно, чудовим голосом: контральто в 5 октав. Далі про красуню пише Радіо MAXIMUM.

Адель у дитинстві

Важливу роль в житті дівчинки зіграли її дідусь і бабуся. Також про дочку сильно піклувалася мама, яка працювала організатором навчальних курсів для дорослих. Через деякий час маленьке сімейство перебралося в місто Брайтон (що розташоване на південному узбережжі країни). У цьому місці Адель прожила всього два роки, а потім знову повернулася до Лондона.

Адель з татом

Адель захопилася співом в 4 роки, наслідуючи голосам учасниць Spice Girls. "Багато в чому вони сформували мене як артистку", – стверджує співачка. Першим публічним виступом майбутньої зірки британської естради стало виконання пісні Rise з репертуару співачки Gabrielle в рамках шкільної постановки. Трохи пізніше вона захопилася r'n'b і попроком на кшталт співачки Пінк.

Адель у юності

Маючи сильний грудний голос і широкий вокальний діапазон, дівчина вражала всіх своїм умінням красиво співати, витягаючи буквально позамежні ноти. Нею захоплювалися друзі і знайомі, проте вона сама зовсім не вірила в можливість успіху: її фігура була далека від ідеалу (до 2008 року вага артистки становила 134 кг), так і заможних спонсорів у неї ніколи не було.

У 2006 році Адель закінчила престижну Лондонську школу виконавського мистецтва і почала стрімке сходження до слави. Тоді їй виповнилося 18 років, і вона вже вміла грати не тільки на гітарі, а й на фортепіано. Кар'єра Адель, як це часто трапляється в сучасному шоу-бізнесі, почалася з музичного сайту MySpace, де вона розмістила кілька демоверсій своїх пісень. Популярність треків росла з неймовірною швидкістю і в підсумку слава про нову, талановиту виконавицю дійшла до менеджерів звукозаписної компанії XL-Records.

Адель тоді і зараз

Першим справжнім хітом виконавиці стала пісня Chasing Pavements, яка лише через кілька тижнів після офіційного релізу досягла другого рядка національного хіт-параду Британії. А через 14 днів вийшов дебютний альбом співачки 19. Стільки років було Адель на момент його виходу.

На початку 2011 року на батьківщині Адель вийшов її другий альбом. Критики відзначили деяке зміщення в сторону стилю кантрі. Один з синглів нового диска під назвою Rolling in the Deep майже 2 місяці тримався на вершині Billboard Hot 100. Цей альбом, названий 21, зміг протриматися півтора місяця в хіт-парадах Британії, Ірландії, Німеччини, Австрії та ще кількох західних країн.

Заслуги дівчини визнав навіть уряд Великої Британії. У 25 років вона стала кавалером Ордена Британської імперії. У 2009 році лист Адель відправив сам прем'єр-міністр Сполученого королівства. Політик подякував їй за творчість і за активну громадську позицію.

Нова перемога чекала на Адель в 2012 році. Її композиція Set Fire to the Rain очолила гарячу сотню хітів національного хіт-параду США. В Інтернеті поширений придуманий фанатами ролик, в якому виступ з Set Fire To The Rain на концерті в Альберт Холі поєднаний з мелодією Brother Louie групи Modern Talking.

Адель зараз. Співачка, яка активно зайнялася своєю фігурою після розлучення з чоловіком, недавно продемонструвала результати схуднення і серйозно шокувала шанувальників. На новому фото знаменитість позувала в мінісукні, демонструючи худеньку фігуру.

Багато хто вважає, що від зайвої ваги співачка позбулася за допомогою ліпосакції. Проте фахівець в області схуднення Домінік Фрадін-Рід спростував ці чутки. За словами лікаря, який особисто працював з британською співачкою, ніяких операцій артистка не робила. Більш того, фахівець стверджує, щоб домогтися таких результатів, дієти і спорту буде недостатньо: корисні звички мають стати повсякденною справою у житті.

