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Як змінювалася найсексуальніша бізнесвумен XXI століття Вікторія Бекхем: фото 18+
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Англійська співачка, автор пісень, танцівниця, модель, актриса, модний дизайнер і бізнесвумен... все це про незрівнянну Вікторію Бекхем. Давайте подивимося, як змінювалася зірка і як вона виглядає сьогодні.
Вікторія Керолайн Бекхем, що прославилася ще під дівочим прізвищем як Вікторія Адамс – британська співачка, танцівниця, актриса, модний дизайнер і письменник. Вона була однією з вокалісток легендарної дівочої попгрупи Spice Girls, а потім зробила вдалу сольну кар'єру.
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Попри те, що Вікі ні в чому не потребувала, дитинство її було далеко не спокійним: над дівчинкою постійно знущалися в школі. По-справжньому розкривалася Вікторія тільки вдома: вона постійно влаштовувала вистави, змінювала костюми, експериментувала з зачісками, співала, фотографувалася.
У 1994 році Вікторія випадково побачила оголошення в газеті The Stage про прослуховування в жіночу попгрупу. Дівчина з легкістю пройшла кастинги і потрапила в колектив, який спочатку отримав назву Touch, а потім був перейменований на Spice Girls. Разом з нею там виявилися Мелані Браун, Емма Бантон, Мелані Чісхольм і Джері Холліуел.
У групі Spice Girls співачка фігурує під ім'ям Вікторія Адамс, адже тоді вона ще не була одружена. Між іншим, кожна учасниця групи отримала від шанувальників персональне прізвисько. Вікторію фанати звали Posh Spice, тобто "Шикарна спеція", оскільки імідж дівчини – яскраві короткі сукні і яскравий, привабливий макіяж.
Перший же сингл групи Wannabe став номером один по обидві сторони Атлантики і встановив рекорд ротації на радіостанціях: в перший тиждень хіт ставили понад 500 разів. Ще три пісні з дебютного альбому Spice добиралися до першого рядка чартів: Say You'll Be There, 2 Become 1 і Who Do You Think You Are. Пізніше дуже популярними стали Spice Up Your Life і особливо балада Viva Forever з третього альбому Spice Girls, який називався Forever. Але у 2000 році група фактично розпадається.
Зараз Бекхем не втомлюється освідчуватися в коханні до моди і давати фешн-поради дівчатам. Наприклад, будь-який образ, вважає Вікторія, треба створювати з білизни, гроші треба вкладати у вічно актуальну класику і дорогі аксесуари, а також влаштовувати шопінг-тури в Японію і Нью-Йорк.
Крім того, Вікторія спробувала себе і в літературі. Її першим літературним досвідом стала книга Learning to fly, опублікована в 2001 році. А в 2006 з'явилася вже друга книга під назвою That Extra Half an Inch: hair, heels and everything in between. Обидві книги стали бестселерами і побили рекорди продажів, лише зміцнивши популярність своєї авторки. До речі, зріст Вікторії Бекхем дорівнює 165 см.
Разом з чоловіком Девідом Бекхемом Вікторія запустила лінію модного одягу і парфумів dVb (David and Victoria Beckham), яка є частиною Beckham Brand Ltd. Підприємство випускає чоловічі та жіночі джинси, сонячні окуляри, туалетну воду, сукні та вироби з трикотажу. У 2007 році парфумерії марки dVb було продано більше, ніж на 100 мільйонів доларів. У 2007 році спеціально для японського ринку Бекхем випустила лінію косметики V Sculpt. Взимку 2009 року Вікторія представила світу колекцію з 10 суконь Victoria Beckham Collection. Колекція отримала високе схвалення критиків і зараз продається в престижних магазинах світу.
Гарячі фото Вікторії Бекхем 18+
Сьогодні бізнес Вікторії Бекхем активно розвивається: за даними Business of Fashion, у 2018 році сукупні продажі компанії склали більше $ 50 млн, що майже вдвічі більше, ніж в попередньому році. Зараз компанія виробляє чотири товарні категорії: ready-to-wear, денім, оптику та аксесуари для основної лінії, а також демократичну лінію Victoria by Victoria Beckham.
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