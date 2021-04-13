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Як змінювалася найсексуальніша ізраїльтянка Бар Рафаелі: фото 18+
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Спокуслива Бар Рафаелі – ізраїльська модель. Вона отримала світову популярність після того, як знялася в купальнику для обкладинки чоловічого журналу Sport Illustrated Swimsuit Issue. Давайте подивимось, як змінювалася красуня!
Бар увійшла в світ шоу-бізнесу ще дитиною: будучи 8-місячним малятком, встигла знятися в рекламі фотоплівки. Дівчинка перестала займатися позуванням в ранньому дитинстві через брекети і відновила серйозну модельну діяльність, тільки коли їй виповнилося 15 років. Далі про красуню пише Радіо MAXIMUM.
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У 2001 році Бар перемогла на конкурсі Модель року. На початку її кар'єри стався гучний скандал, пов'язаний з її інтерв'ю, присвяченому службі в ізраїльській армії. На питання журналістів, чому вона не служила в армії Ізраїлю (кожен громадянин країни проходить обов'язкову службу в армійських лавах), вона відповіла: "Я не шкодую про те, що не служила в ізраїльській армії... Чим же це добре вмирати за свою країну ? Чи не краще жити в Нью-Йорку?". Її адвокату довелося згодом довго залагоджувати проблеми, що виникли після цього інтерв'ю...
У 2005 році красуня дебютувала на телебаченні в ізраїльському драматичному серіалі "Візьми". До 20 років Рафаелі стала популярною в індустрії моди. У 2006-му вийшли відразу 4 журналу з фотосесіями моделі і її зображенням на обкладинці: французький Elle, італійський GQ, Cosmopolitan і Maxim.
Рафаелі підтримує некомерційну організацію Project Sunshine, яка пропонує безкоштовні послуги і програми для дітей, які страждають від критичних захворювань. У 2006 році вона підтримала косметичну компанію "Ахава", що відвідувала домашніх тварин, кинутих під час ліванської війни 2006-го.
Знаменитість була співведучою програми Tommy Hilfiger Presents: Ironic Iconic America, заснованої на однойменній книзі в 2008 році, і ведучою Дому стилю на MTV. Того ж року модель стала обличчям парфумерної марки Rampage і знялася в рекламній кампанії для осінньої колекції.
У 2007 році Бар Рафаелі ухилилася від обов'язкової служби в ізраїльській армії, фіктивно вийшовши заміж: це спричинило гарячі протести ізраїльської громадськості. Небайдужі активісти навіть почали чинити тиск на потенційних роботодавців моделі. В знак солідарності з військовослужбовцями співвітчизниками Бар Рафаелі погодилася відвідати госпіталь для поранених.
Гарячі фото Бар Рафаелі 18+
Бар зараз. Сьогодні ми багато говоримо про те, як все змінилося з початком карантину. Бар безумовно не та людина, хто бачить в карантині драму, скоріше, цінує можливості. "Побути вдома – найкраща відпустка, яку тільки можна собі уявити, єдиний шанс по-справжньому відпочити. Не треба гнатися за новими місцями відпочинку, за красивою картинкою в Instagram", – каже вона і справді насолоджується кожною хвилиною з сім'єю. Її спосіб розслабитися – не ванна, масаж або спа, а організація простору, як у Марі Кондо. "Я відкриваю ящики – і починаю перебирати. Мені подобається позбавлятися мотлоху: якісь речі, ляльки, іграшки, одяг, з яких виросли мої діти, – все це роздаю тим, кому воно знадобиться!".
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