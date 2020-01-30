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Відпусти і забудь: Ар'я Старк знялась у крутій рекламі Audi e-tron Sportback
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Німецькі автовиробники продовжують просувати електромобілі на ринку США за допомогою реклами для Супербоула (гри чемпіонату Національної футбольної ліги). Після ролика "Пограбування" про електричний суперкар Porsche Taycan за справу взявся бренд Audi.
Компанія Audi вирішила поєднати у ролику все найхітовіше з мережі: крутий електрокросовер Audi e-tron Sportback, зірку серіалу "Гра престолів" Мейсі Вільямс і одну з головних пісень з мультфільму "Крижане серце" Let It Go.
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Власне, пісня "Відпусти і забудь" з мультфільму "Крижане серце" закликає залишити минуле (натяк на автомобілі з ДВЗ) позаду і сміливо зробити крок в майбутнє, вибравши безшумні й екологічно чисті (але дорогі і з невеликим запасом ходу) електромобілі.
Нагадаємо, що серійний електричний купе-кросовер Audi e-tron Sportback з потужністю 300 кВт, батареєю на 95 кВтг, запасом ходу 450 км і цінником від 71 тисяч євро представили у кінці листопада 2019 року. Поставки моделі на ринок почнуться вже навесні поточного року, так що час для реклами вибрано вельми логічно.
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