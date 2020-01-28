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Ford Mustang з легендарного кліпу 90-х відреставрували до ідеального стану

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Vanilla Ice 4 роки реставрував свій Mustang - фото 1
Vanilla Ice 4 роки реставрував свій Mustang

Спорткупе Ford Mustang, яке знімалося у легендарному кліпі Vanilla Ice на пісню "Ice Ice Baby", відновили до ідеального стану. Всього на реставрацію витратили чотири роки, після чого автомобіль знову зміг виїхати на дороги.

Популярний у 90-і роки репер Vanilla Ice вперше з'явився на публіці разом зі своїм не менш популярним автомобілем – білим Ford Mustang з м'яким дахом і п'ятилітровим мотором. Саме ця машина 30 років тому знімалася в кліпі на пісню "Ice Ice Baby".

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Як розповів сам Vanilla Ice каналу CBS 12, цей автомобіль для нього є справжнім символом епохи, а не просто транспортом. Саме тому репер витратив чотири роки на те, щоб повністю відновити Mustang. У результаті, крім повної реставрації автомобіль отримав кілька доробок у салоні, а також повний сабвуферів багажник.

Автомобіль встиг засвітитися не тільки в кліпі Vanilla Ice – точну копію цього Ford Mustang побудували спеціально для зйомок фільму "Мій пацан" (That's my boy) 2012 випуску. Сам репер також з'явився в одній зі сцен стрічки.

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Джерело: cbs12
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