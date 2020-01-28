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DeLorean DMC-12 знову встане на конвеєр

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Delorean став популярним завдяки фільму "Назад у майбутнє" - фото 1
Delorean став популярним завдяки фільму "Назад у майбутнє"

Компанія Delorean Motor Company з Техасу, яка не має прямого стосунку до ірландського автовиробника, в наступному році може приступити до дрібносерійного випуску модернізованого DeLorean DMC-12. У США ця модель стала культовою завдяки фільму "Назад у майбутнє".

Спочатку передбачалося, що Delorean Motor Company почне випускати купе у 2016 році. До того моменту американська фірма вже домовилася зі спадкоємцями Джона ДеЛореана і навіть отримала права на торгову марку DMC і логотип.

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Однак проєкт загальмував через зволікання Національної адміністрація безпеки дорожнього руху США (NHTSA), яка не поспішала затвердити правила для виробництва таких машин. Справа зрушила з мертвої точки тільки наприкінці 2019 року, коли на сайті NHTSA з'явився звід вимог до ретро-моделей, зібраних невеликими партіями.

Тепер Delorean Motor Company може повернутися до роботи над автомобілем. Очікується, що купе отримає доопрацьовану ходову та новий двигун: на зміну 130-сильному V6 об'ємом 2,8 літра прийде 3,5-літровий агрегат з віддачею на рівні 400 кінських сил. За попередніми даними, репліка коштуватиме трохи менше, ніж 100 тисяч доларів.

Delorean можуть знову почати випускати - фото 382649
Delorean можуть знову почати випускати

У 2011 році з'явилася інформація про те, що DeLorean Motor Company розглядає можливість випуску електричної модифікації DMC-12 з кузовом з композитних матеріалів. Для такого купе був передбачений електромотор потужністю 200 кінських сил, який живить комплект літій-фосфатних акумуляторів місткістю 30 кіловат-годин.

Нагадаємо, що DeLorean DMC-12 випускався в Північній Ірландії в період з 1981 по 1983 роки. Дводверка здатна розганятися з місця до ста кілометрів на годину за 10,5 секунди, а її максимальна швидкість дорівнює 177 кілометрам на годину. Всього було випущено понад 8,5 тисячі DeLorean.

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Джерело: delorean
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