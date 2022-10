Україно-канадський гурт Balaklava Blues показав кліп про українців під час війни "Gimme"

Україно-канадський гурт Balaklava Blues презентував відеороботу "Gimme" про волонтерський рух, єдність захисту та тилу під час війни в Україні. Пісня "Gimme" – сингл з альбому "LET ME OUT", реліз якого відбудеться 28 жовтня 2022 року, повідомили у гурті. Слухайте музичну прем'єру!

Balaklava Blues – україно-канадський гурт, найактивніші в північній Америці бійці культурного фронту, які підтримують Україну, в глобальних масштабах з 2014 року. Balaklava Blues грають фолк нуар – музику без шкіри, справжню як звук оголеного нерва, яка назавжди залишить слід у музичному ДНК світу.

І ще: Співачка SOWA презентувала нову пісню "Непотреба" – це новий етап у її творчості

Гурт Balaklava Blues створена етнічним українцем з Торонто і киянкою. Марко та Марічка познайомились у 2014 році на Майдані в Києві, створили сім'ю й серію потужних всесвітньовідомих музичних та театральних проєктів у Торонто. Війна в Україні для них – це частина життя, бо брати Марічки й Марка служать в ЗСУ, частина родини Марічки загинула під Києвом, іншим вони допомогли знайти тимчасовий притулок у Канаді. Збір коштів для українців з допомогою музики – їх щоденна робота.

У жовтні 2022 Марічка й Марка поїхали в Ізюм, щоб зустрітися з братом Марічки Максимом. Документальна історія цієї подорожі з Торонто до Ізюма та двох благодійних концертів, які Balaklava Blues зіграли у жовтні в Києві та Львові, найближчим часом з'явиться у мережі. А 20 жовтня Balaklava Blues представили Україну на міжнародному музичному форумі WOMEX в Лісабоні.

Слухати пісню BALAKLAVA BLUES – GIMME:

"GIMME" – про українців під час війни, їх боротьбу та самовідданість. Це про єдність захисту та тилу. Волонтер. Солдат. Дитина. Три образи відео. Три світи однієї війни. Кожен – частина механізму музичної скриньки, яка зіграє музику перемоги. Разом з режисером Дмитром Нечепуренко ми створили кліп на пісню GIMME, який глибинно відтворює дії та стан українців під час війни, як єдиного механізму, що бездоганно працює щодня задля перемоги", – зазначив Марк Марчик із Balaklava Blues.

Марічка Марчик додала, що для неї відео до пісні GIMME і сама пісня існують одночасно у різному та спільному вимірах.

Це той рідкісний випадок, коли ми цілком довірили створення відео Дмитрові Нечепуренко. Аби він показав, що відчуває митець, який з початку війни живе у Києві. І це було надзвичайно правильне рішення. Бо ми отримали винятковий витвір мистецтва, який глибинно відтворює, що саме ми хотіли розказати про потужний волонтерський рух українців. Про те, що бійці переднього фронту і бійці тилу, в якій країні вони б не жили, є одним цілим. Це єдине тіло, єдина зброя, яка невтомно працює на перемогу", – сказала артистка.

Дмитро Нечепуренко, DredLock Production, автор ідеї, режисер розповів, що під час повномасштабної війни намагається рефлексувати з користю для країни та робити те, що може.

Зараз найбільше бажання українців це – зробити все, щоб здолати ворога якомога швидше, навіть якщо для цього потрібно віддати "частину себе". Кожен день війни ми спостерігаємо, як завдяки самопожертві волонтерів тримається Україна. Ідея показати життя, боротьбу та самовідданість через образ музичної шкатулки, світу, де кожен – частина механізму налаштованого зіграти музику перемоги", – сказав режисер.

Слова пісні BALAKLAVA BLUES – GIMME:

You machine

Cold as steel

Bring my baby

Back to me

Hey Hey

Ha ha ha

Bring my baby

Back to me

Gimme money

Gimme lead

Gimme something

For my head

One for her, and

One for me

Don’t you know your

Love ain’t free now

See no evil

Blind to harm

No such thing as

False alarms

Gimme money

Gimme lead

Gimme something

For my head

Translation from Ukrainian:

Rise up

Evening star

Come meet me

My girl

Come meet me

My girl

Gimme money

Gimme lead

Gimme something

For my head

Gimme Shelter

And a meal

Gimme love and

Let me heal

До теми: Гурт "MOLODI" про челендж для слухачів в соцмережах та прем'єру пісні "Сонце"