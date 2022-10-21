Співачка SOWA презентувала нову пісню "Непотреба" – це новий етап у її творчості

Ця пісня стала переломним моментом, новим етапом у творчості співачки SOWA. Звісно, артистка не змінює вже особливе для неї крило, яке вже затвердилося у її образі, а швидше, цей образ стає більш відвертим та співачка удосконалюється і приділяється зі стилем музики. Слухайте музичну прем'єру!

Пісню "Непотреба" вже хотіли презентувати й не один раз. Відомо, що спершу презентація мала відбутися ще у березні 2022 року, але через повномасштабну війну команда артистки змушена була перенести реліз. Друга спроба виходу треку припадала на травень 2022 року, але SOWA отримала саме тоді в подарунок пісню "Ми літаємо", яка ще на кілька місяців посунула реліз треку "Непотреба".

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Зараз артистка готує відеокліп на пісню "Непотреба" та альбом, презентація якого відбудеться вже на початку 2023 році.

Композиція "Непотреба" – символ звільнення від нездорових відносин. Приречені стосунки – це гра, в якій рано чи пізно, один стає переможцем, а інший – зазнає поразки.

Зараз прийшов час пісні "Непотреба" і я тепер ще більше вірю в те, що на все свій час. Бо саме зараз я відчуваю цю силу, що зможу показати всю історію своєму слухачу, саме так, як вимагає цей трек, усі спектри емоцій, які переживає людина після розставання. Від заперечення до останньої стадії прийняття та впевненого рішення відпустити того, з ким не по дорозі. В цій пісні, я проживаю усвідомлення, що не потрібно перебувати у стосунках, аби почуватись цілісним та довести собі власну гідність", – розповідає співачка SOWA.

Ми не відходимо від лірики", але наша музика наповнюється своєю енергетикою, яка готова заряджати великі майданчики. Це трапилося у "Непотреба" і продовжилося в пісні, яку я вже подала на "Національний відбір Євробачення 2023", – розповідає співачка SOWA.

Слухати пісню SOWA – Непотреба:

Слова пісні SOWA – Непотреба:

Ти був потребою, якої не треба

Спалені нерви, розбиті мости

Я відпускаю ілюзії в небо

Та разом з ними лети і ти.

Видали меседжі, фото й думки

Все це минуле, минуле і ми

Зірву ланцюги, що здавлюють ребра

Ти непотреба, мені вже не треба!

Мої крила міцно зв’язав

Ні на крок від себе не відпускав

Думав, що ти можеш?

Думав переможець?

Ти мав силу так, але програв

Кохання не змагання

Не вперше та востаннє

Не вперше та востаннє…

Ти був потребою, якої не треба

Спалені нерви, розбиті мости

Я відпускаю ілюзії в небо

Та разом з ними лети і ти.

Видали меседжі, фото й думки

Все це минуле, минуле і ми

Зірву ланцюги, що здавлюють ребра

Ти непотреба, мені вже не треба!

Стала як вітраж

Вчинки напоказ

Ти кидаєш погляд,

Червоний світлофор

В голові мінор

Ти далеко поряд

Стосунки з тобою, як гострі ножі

Ми на межі.

Думав це піар

Драма чи нуар

Та не чутно оплесків,

Жалібний актор

Сльози та ігнор

Може ти цього хотів.

Я оминаю круті віражі

Любов на межі.

Ти непотреба

Спалені нерви

Розбиті мости

Я відпускаю ілюзії в небо

Та разом з ними лети і ти.

Виділи меседжі, фото й думки

Все це минуле, минуле і ми

Зірву ланцюги, що здавлюють ребра

Ти непотреба, мені вже не треба!

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