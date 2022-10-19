Гурт "MOLODI" про челендж для слухачів в соцмережах та прем'єру пісні "Сонце"

Нове ім'я у музичному бізнесі – гурт "MOLODI". Учасники гурту вирішили, показати свою творчість спершу в соцмережах, у вигляді коротких відео. Аудиторія сприйняла пісні тисячними переглядами відео. Саме тому Кирило та Іван вирішили не зволікати, а робити прем'єру пісні "Сонце".

Українська музика за складних та не легких умов сьогодення поступово оновлюється та починає яскраво експериментувати. Ми стаємо свідками народження потужної музичної тенденції, де музиканти зараз є частиною культурно-суспільного фронту та активно включаються до волонтерської діяльності.

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Гурт "MOLODI" – це нове й потужне віяння незалежної музики України, ентузіасти, які щиро горять спільною справою і творять нову українську музику.

Цей трек про те, що війна вкрала наше щасливе літо, але ніхто не може забрати наші мрії. Ми хочемо, щоб кожен згадав, яким літо має бути у мирний час. Довгі літні розмови, романтичні історії, прогулянки теплими літніми ночами під зорями – це те, що залишилося у наших спогадах мирного часу, які ми бережемо", – зазначають хлопці.

Зараз музиканти активно готують сольний альбом, та вже встигли подати заявку на Нацвідбір конкурсу "Євробачення 2023".

Слухати пісню MOLODI – Сонце:

Музиканти прочинили завісу про що будуть наступні треки. Другим пронизливим треком став "Дощ".

Моя мама довго була в окупації в Маріуполі. Я зустрівся із нею вже у другій половині березня. Ми провели разом 2 тижні на Західній Україні. Але змушені були знову розлучитися надовго. Це моя найближча людина. Мій настрій підкріпив дощ за вікном. Коли я грав на вулиці, у мене народився мотив приспіву. І на цей мотив народилися слова", – зазначає учасник гурту Кіріл.

Останнім став сніппет на третю пісню "Біль". З самого початку трагічних подій учасники гурту знаходилися в різних куточках України, мандрували різними шляхами нашої країни. Але, зустрівшись у Львові, Кирило та Іван зрозуміли, що настав час саме для цього треку.

Мелодія народилася у саму темну годину ночі, у хостелі, і вилилося в те, що було близьким всім українцям на той час. Це внутрішній стан, той самий нелегкий момент невизначеності, що був у серцях всіх. І саме це дало можливість нам створити унікальний контраст між танцювальним мотивом і складними словами-відчуттями", – говорять музиканти.

Слова пісні MOLODI – Сонце:

куплет:

Подивись в вікно

місто майже спить

та нам все одно

в двох серцях кров кипить

двері зачиняй

не прийде ніхто

зараз крім нас двох

вже усі сплять давно

у полоні стін

почуття мовчать

ніч прийшла і з тим

думки голосно кричать

кожен день би так

в 22:00

залишати дім

тільки би з тобою

приспів:

червоні вогні

на сірих поверхах

місто міцно спить

тільки не для нас

нащо нам таксі

ми й так дійдемо

місто спить вночі

ми засинаем коли сонце встає

сонце встає

сонце встає

сонце встає

коли сонце встає

сонце встає

сонце встає

сонце встає

коли сонце встає

куплет:

зупинився час, але це бачим тільки ми

порожні вулиці, місця для нас придумані

і поки світять ліхтарі

це все бачим тільки ми

ми

холодні зовні, та всередині вогонь горить

замерзаємо, згорaємо, і серце так тремтить

не дивлячись на це, ми не дзвонимо сто один

запах моря, холод, темрява навколо нас

мій светр на тобі та пара моїх рук, так

пара моїх рук у нічних вулицях обійняла тебе

і ти кричиш давай швидше додому йти

а я хотів усе місто удвох обійти

тільки би з тобою

тільки би з тобою

приспів:

червоні вогні

на сірих поверхах

місто міцно спить

тільки не для нас

нащо нам таксі

ми й так дійдемо

місто спить вночі

ми засинаем коли сонце встає

червоні вогні

на сірих поверхах

місто міцно спить

тільки не для нас

нащо нам таксі

ми й так дійдемо

місто спить вночі

ми засинаем коли сонце встає

сонце встає

сонце встає

сонце встає

коли сонце встає

сонце встає

сонце встає

сонце встає

коли сонце встає

сонце встає

сонце встає

сонце встає

коли сонце встає

сонце встає

сонце встає

сонце встає

ми засинаем коли сонце встає

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