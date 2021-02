У PlayStation Store з'явилася хітова головоломка We Were Here: як завантажити

Як завантажити гру We Were Here для PS4

У PlayStation Store відбувся реліз We Were Here – гри з елементами головоломки, яку вже високо оцінили. Додати до своєї бібліотеки гру можна абсолютно безплатно. Розповідаємо, як це зробити!

Реліз We Were Here на PlayStation 4 і PlayStation 5 випереджає випуск усієї трилогії (We Were Here, We Were Here Too і We Were Here Together). Розробники вибрали цікаву модель поширення: перша частина пропонується гравцям абсолютно безплатно (у Steam, до речі, теж), а ось якщо хочеться продовжень – їх вже доведеться купувати.

Першу We Were Here вкрай високо оцінили користувачі Steam: на тайтл написали понад 14 500 рецензій, які забезпечили грі рейтинг 92%. У сиквела і триквела оцінки трохи нижчі, але теж на рівні: 88%.

Оригінал буде доступний для безплатного завантаження через PlayStation Store тільки до 22 лютого, а потім почне продаватися разом з сиквелом і триквелом (які з'являться у магазині 23 числа). Тому варто поквапитися, щоб не проґавити можливість.

Для завантаження необхідно зайти у PlayStation Store, перейти у PS Plus і додати гру до своєї бібліотеки. Зауважимо, що вона буде доступною доти, доки буде активною ваша підписка у PS Plus.

