Destruction AllStars: оглядачі розкритикували ексклюзив для PlayStation 5

Здається, навіть ігрова преса не була готова до такого мізерного старту консолей нового покоління. Сьогодні новий ексклюзив PlayStation 5 отримав перші оцінки критиків. Аркадна Destruction AllStars не зібрала навіть 70 балів на Metacritic.

Проєкт отримав усього 14 рецензій, що розташувалися на "світлофорі" в математичній прогресії: 8 "зелених", 4 "жовтих" і 2 "червоних". При цьому основою для високих оцінок стала модель безкоштовного поширення Destruction AllStars, серед тих користувачів, які є власниками PS Plus.

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Ось що думають про гру критики:

"Destruction AllStarts – це не платформселер, який продасть вам PlayStation 5, але все власники консолі безсумнівно будуть раді додати її у свою бібліотеку. Це виразно одна з показових переваг для всіх власників PS5", – хвалить безкоштовність гри рецензент GameCrate та ставить їй 90 балів зі 100.

"Destruction AllStars має кілька сильних сторін. Вона мейнстрімна та доступна, її геймплей легко вивчити, хоча для здобуття майстерності й знадобиться чимало тренувань. Ми отримали задоволення, врізаючись один в одного і стрибаючи по платформах, щоб змінити транспорт. Вивчати можливості різних героїв теж було весело. Хай там як, складно загадувати щось у довгостроковій перспективі. Ексклюзивність для PlayStation 5 і висока ціна, можуть стати бар'єром на шляху до масової аудиторії", – аналізує автор Millenium і ставить грі 70 балів зі 100.

"З чотирьох доступних на релізі режимів два відчуваються надлишковими та незбалансованими. Контенту для одиночної гри мало, а якщо хочеться більше – доведеться заплатити. Тому Destruction AllStars відчувається як недолугий і порожній продукт, в якому навіть веселі моменти сприймаються розмито", – стверджує журналіст Videogameschronicle і ставить грі 40 балів зі 100.

Destruction AllStars стала доступна 2 лютого усім власникам PlayStation 5. Наразі гра роздається безкоштовно по підписці PS Plus, але всім, кому вона сподобається у цей безкоштовний період (два місяці замість звичного одного), потім рано чи пізно доведеться придбати її за повну ціну – або продовжувати PS Plus.

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