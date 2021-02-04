На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Destruction AllStars: оглядачі розкритикували ексклюзив для PlayStation 5
-
- 3
Здається, навіть ігрова преса не була готова до такого мізерного старту консолей нового покоління. Сьогодні новий ексклюзив PlayStation 5 отримав перші оцінки критиків. Аркадна Destruction AllStars не зібрала навіть 70 балів на Metacritic.
Проєкт отримав усього 14 рецензій, що розташувалися на "світлофорі" в математичній прогресії: 8 "зелених", 4 "жовтих" і 2 "червоних". При цьому основою для високих оцінок стала модель безкоштовного поширення Destruction AllStars, серед тих користувачів, які є власниками PS Plus.
Це цікаво: У Cyberpunk 2077 попросили гравців не займатися сексом з персонажем Кіану Рівза
Ось що думають про гру критики:
"Destruction AllStarts – це не платформселер, який продасть вам PlayStation 5, але все власники консолі безсумнівно будуть раді додати її у свою бібліотеку. Це виразно одна з показових переваг для всіх власників PS5", – хвалить безкоштовність гри рецензент GameCrate та ставить їй 90 балів зі 100.
"Destruction AllStars має кілька сильних сторін. Вона мейнстрімна та доступна, її геймплей легко вивчити, хоча для здобуття майстерності й знадобиться чимало тренувань. Ми отримали задоволення, врізаючись один в одного і стрибаючи по платформах, щоб змінити транспорт. Вивчати можливості різних героїв теж було весело. Хай там як, складно загадувати щось у довгостроковій перспективі. Ексклюзивність для PlayStation 5 і висока ціна, можуть стати бар'єром на шляху до масової аудиторії", – аналізує автор Millenium і ставить грі 70 балів зі 100.
"З чотирьох доступних на релізі режимів два відчуваються надлишковими та незбалансованими. Контенту для одиночної гри мало, а якщо хочеться більше – доведеться заплатити. Тому Destruction AllStars відчувається як недолугий і порожній продукт, в якому навіть веселі моменти сприймаються розмито", – стверджує журналіст Videogameschronicle і ставить грі 40 балів зі 100.
Destruction AllStars стала доступна 2 лютого усім власникам PlayStation 5. Наразі гра роздається безкоштовно по підписці PS Plus, але всім, кому вона сподобається у цей безкоштовний період (два місяці замість звичного одного), потім рано чи пізно доведеться придбати її за повну ціну – або продовжувати PS Plus.
Читайте також: Блогер зібрав найбільшу у світі PlayStation 5: вона обійшлася йому у 70 тисяч доларів
-
21:44Destruction AllStars: оглядачі розкритикували ексклюзив для PlayStation 5
-
21:155 лютого 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:46У США ресторатор продає свій заклад за 1 долар, але є одне але
-
20:20Порнозірка Лана Роудс дала кілька порад для покращення сексу (18+)
-
19:55Олена Шоптенко показала гаряче танго з елементами стрип-пластики: відео
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
19:41Учені розповіли, яка особливість чоловічої тілобудови безвідмовно приваблює жінок
-
19:26Яскрава та смачна: неймовірна користь хурми
-
19:13А чом би й ні: на обкладинці Vogue Italia з'явилася стажерка
-
18:52А куди я прийшла? Фраза Тіни Кароль стала мемом: смішні відео
-
18:41Покупці Porsche зможуть підібрати ідеальне авто за допомогою штучного інтелекту
-
18:24Блогер власноруч виправив основний недолік нового MacBook Air на M1: відео
-
18:15Гороскоп на 5 лютого 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:50Три причини відмовитися від алкоголю вже сьогодні
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
17:41Робопес навчився стрибати через скакалку: ефектне відео
-
17:25Новий скандал: Меган Маркл відмовилася відзначати день народження королеви
-
17:13Італійська мафія заборонила швидким вмикати сирени: причина вас шокує
-
16:53Племена Європи: вийшов трейлер апокаліптичної антиутопії від Netflix
-
16:42Гостям Олімпійських ігор дозволили плескати, але заборонили кричати та співати
-
16:21Названа найкраща вправа для тих, хто хоче плаский живіт
-
16:02Відомо, з якою піснею Go-A представлятимуть Україну на Євробаченні 2021: відео і текст
-
15:52Megan Thee Stallion перетворилася на живу ляльку у кліпі Cry Baby
-
15:30Тест: чи вистачає вам внутрішньої енергії
-
15:17Це місто у Туреччині очистять від нових будівель заради туристів
-
20:20Порнозірка Лана Роудс дала кілька порад для покращення сексу (18+)
-
18:15Гороскоп на 5 лютого 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
15:30Тест: чи вистачає вам внутрішньої енергії
-
12:51Золотий глобус 2021: оголошено всіх номінантів престижної премії
-
09:25Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 4 лютого
-
07:17Погода в Україні 4 лютого: дощі та сильний вітер
- 03 лютого
-
20:20Сексуальні та без комплексів: найгарячіші фото моделей в Instagram за тиждень (18+)
-
18:13Гороскоп на 4 лютого 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
15:30Дуже дивні будинки, які продаються у США: епічні фото
-
12:54Швидкий психологічний тест: виберіть дім на картинці
-
09:21Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 3 лютого
-
07:13Відомий біохакер розповідає, чому відмова від сніданку продовжує тривалість життя
- 02 лютого
-
20:50Надто товста: ця дівчина стала гарячою фітоняшкою після розлучення (18+)
-
18:18Гороскоп на 3 лютого 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:11Графік мрії: в Іспанії почнуть тестувати 4-денний робочий тиждень
-
15:15Ретроградний Меркурій у лютому: як уникнути неприємностей у цей час
-
13:15Улюблені пісні Кузьми Скрябіна з 90-х, які варто послухати ще раз
-
11:32Привітання з Днем ангела Інни: вірші, проза і картинки на іменини
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 2 лютого
-
07:17Погода в Україні 2 лютого: де буде найхолодніше
- 01 лютого
-
20:51Як швидко заснути: прості поради
-
18:19Швидкий тест: виберіть кулю та отримайте передбачення
-
14:50Як дивляться телевізор усі татусі: кумедні фото
-
12:22У мережі показали, як відкрити автомобіль, якщо забув ключ в салоні: відео
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 1 лютого