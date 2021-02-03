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Блогер зібрав найбільшу у світі PlayStation 5: вона обійшлася йому у 70 тисяч доларів
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Художник під ніком ZHC зробив повністю функціонуючу PlayStation 5 висотою 3 метри. Ролик з демонстрацією консолі він опублікував на YouTube. За словами блогера, пристрій внесли до Книги рекордів Гіннесса.
Створення консолі обійшлося художнику у $ 70 тисяч доларів США. За ці гроші можна було б придбати 140 цифрових версій PlayStation 5!
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Будівництво пристрої висотою 3 метри та масою 227 кілограми зайняло в ентузіаста 4 місяці. Крім PlayStation 5, художник зробив функціонуючий контролер DualSense. У ролику можна побачити, як з його допомогою грають у Minecraft.
Нагадаємо, що реліз PlayStation 5 відбувся у листопаді 2020 року. Станом на 31 грудня Sony відвантажила 4,5 мільйона консолей. Це можна порівняти з показниками PS4, проте керівництво компанії розраховує, що до березня пристрій нового покоління обжене попередника.
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