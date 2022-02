У мережі з'явився уривок Бетмена з Робертом Паттінсоном: дивіться онлайн

Кінокомпанія Warner Bros. офіційно опублікувала уривок нового "Бетмена" режисера Метта Рівза. Прем'єра стрічки запланована на 3 березня 2022 року.

У відео Брюс Вейн (справжнє ім'я супергероя) приходить на похорон мера Ґотема Дона Мітчелла-молодшого. Там він стає свідком розмови двох поліцейських, які обговорюють зникнення окружного прокурора Джила Колсона. Потім Вейн чує крики на вулиці та бачить силует Загадника.

Раніше цей ролик уже був злитий у мережу у поганій якості. Через це Метт Рівз вирішив опублікувати його офіційно.

Картина розповість про ранній етап розвитку Бетмена й інших знакових персонажів – Жінки-кішки, Загадника та Пінгвіна. Подивитися трейлер можна за цим посиланням.

Раніше режисер нового "Бетмена" із Робертом Паттінсоном Метт Рівз розкрив нові подробиці роботи над фільмом. Зокрема він зізнався, що на новий образ героя його надихнув музикант Курт Кобейн. Голос виконавця вже звучав у першому трейлері картини, який було представлено ще у серпні 2020 року. Також на задньому плані грала пісня гурту Nirvana "Something's in The Way".

