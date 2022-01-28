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Незвідане: вийшов фінальний трейлер фільму з Томом Голландом

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Кадр з фільму - фото 1
Кадр з фільму

Sony Pictures виклали фінальний трейлер картини Uncharted (Незвідане), яка виходить у прокат ексклюзивно у кінотеатрах вже 10 лютого. Дивимося разом!

Компанія випустила фінальний трейлер картини з безліччю жартів, бойовими сценами та видовищними епізодами, пише collider.

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Фільм розповість історію першої подорожі Нейтана Дрейка (Том Голланд) у пошуках скарбів. Компанію герою складе Віктор "Саллі" Салліван (Марк Волберг). Разом їм належить відкрити завісу над однією з найбільших таємниць в історії і розгадати загадку зникнення брата Нейтана.

Постановником фільму виступив Рубен Фляйшер (Веном, Ласкаво просимо до Zомбіленду), а крім Голланда та Волберга у стрічці зіграли: Антоніо Бандерас, Софія Тейлор Алі, Таті Габріель та інші. Прем’єра відбудеться 10 лютого.

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