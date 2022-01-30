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Що таке драмеді, кліфгенгер, філер: 10 термінів про серіали, які варто знати
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Пояснюємо вам найпопулярнішу термінологію, яка трапляється в описах та рецензіях на серіали та фільми. Ці терміни допоможуть вам краще розбиратися у кіновиробництві та підтримати розмову про улюблені багатосерійні фільми.
Перегляд серіалів неабияк захоплює та занурює в інші світи на десятки годин. За цим стоїть велика робота цілої команди, які знають свою справа та навіть мають власний професійний словник. Ознайомтеся з серіальними термінами та станьте ближчими до розуміння процесій створення кіно.
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- Драмеді
Ця назва жанру виникла для означення драматичного серіалу, у якому також є вдосталь комедійних моментів, які відіграють важливу роль у розповіді загальної історії. До прикладу, до цього жанру належать такі серіали: "Джинні й Джорджія", "Секс/Життя", "Дівчата".
- Броманс
Цей термін використовують, щоб назвати вкрай близьку дружбу між двома персонажами чоловіками. Зауважте, що тут жодних натяків на сексуальні взаємини. Це виключно про братську любов, приміром, як у Ватсона і Шерлока.
- Пілот
Називають так зазвичай першу серію нового серіалу. Цей епізод ніби лакмусовий папірець у серіальному виробництві. Саме за ним оцінюють перспективи серіалу та вносять деякі корективи у подальшій роботі над епізодами. Пілот знімають здебільшого для керівництва та босів, які погоджують вихід цього серіалу або заморожують його на цій стадії. Глядачі часто можуть помітити, що деякі деталі, зовнішність героїв, локації можуть відрізнятися від подальших епізодів. Це зумовлено тим, що пілот знімають в інший час.
- Спін-офф
Так називають серіали та історії, які вже стали окремими, проте по факту є відгалуження основного серіалу та сюжету. Це може бути, наприклад, історія якогось з персонажів, про яких в першоджерелі не було достатньо інформації, а у спін-оффі розкривають цього героя. Також ще може бути нова гілка історії, яка детальніше розповідає про події, які в першому серіалі були означені лише побіжно.
- Флешбек
Це сюжетний прийом, який використовують під час розповіді історії, щоб перевести погляд глядачів у минуле. Такі посилання до минулих подій зазвичай дозволяють повніше роз'яснити події.
- Флешфорвард
А цей сюжетний прийом, напротивагу флешбеку, здатен переводити хід події у серіалі у майбутнє, щоб глядачі зазирнули до того, що здатне відбутися надалі.
- Філер
Таким терміном називають прохідну серію. Вона ніби заповнює собою історію та час, але по факту кардинально не впливає на фінал. Тут не використовують напружених сцен, як правило. Проте у філері глядач може помітити дрібні деталі, які характеризують героїв.
- Кліфгенгер
Це серіальний прийом, який у сюжеті використовують для кінцівки серії. Ви, напевне, ненавидите сценаристів у той момент, коли відбувається кліфгенгер. Адже це той момент, коли на екрані трапляється щось таке, що ви аж ніяк не очікували. Це вас приголомшує настільки, що ви готові закричати, а час закінчується і вам доводиться чекати до наступної серії. Ось це і є кліфгенгер.
- Хіатус
Ви не любите чекати на нові сезони улюбленого серіалу, а на нові серії й поготів? А коли між серіями одного сезону відбувається перерва, ви просто шаленієте? Виною всьому є хіатус. Таку вимушену паузу між епізодами одного сезону роблять під час нерейтингових періодів. До прикладу, грудень та січень. Боси впевнені, що ви будете багато працювати, щоб закрити всі питання під кінець року, купувати подарунки та святкуватимете з рідними, а не дивитися серіали. Їм не потрібні низькі рейтинги, тому вони вигадали хіатус.
- Шоураннер
Якщо у роботою над фільмом є відповідальна людина і це режисер, то у роботі над серіалом все будуть питати з шоураннера, який відповідає за весь сценарій або людей, які працюють під його керівництвом.
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